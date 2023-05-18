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موقع “أفريك”: عثمان سونكو يمنع الملك محمد السادس من زيارة السنغال.. ما القصة؟!

تم الإعلان أكثر من مرة عن زيارة الملك محمد السادس للسنغال إلا أنها لم تتم حتى الآن

كتب سالم حنفي
محمد السادس watanserb.com
محمد السادس
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وطن- منذ فبراير الماضي ، كان من المتوقع وصول العاهل المغربي محمد السادس إلى العاصمة السنغالية، داكار من أجل افتتاح رصيف صيد السمك في سومبيديون الذي يحمل اسمه، كما كان مقررا أيضا افتتاح مركز Diamniadio للتدريب على ريادة الأعمال بعد اكتمال تشييدهما، لكن الامر لم يتم ولا زالا ينتظران الافتتاح الرسمي لتسليمهما للمستفيدين.

مرض محمد السادس أجل إتمام زيارة السنغال

ووفقا لموقع “أفريك”، فإن ما أشيع عن هو أن مرض الملك السادس وإصابته بالأنفلونزا أثناء تواجده في الغابون التي قضى فيها عدة أشهر أخر هذه المراسم.

عودة محمد السادس للمغرب

وكان من المقرر أن يتجه محمد السادس إلى السنغال، حتى قلبت الإنفلونزا البرنامج الملكي بأكمله رأسًا على عقب، مما دفع والد الأمير مولاي حسن إلى تمديد إقامته في الجابون، حيث استغرق الأمر حتى عيد الفطر لرؤية الملك يعود إلى المغرب.

وأثناء تواجده في الغرب ، واصل الملك محمد السادس القيام بأنشطته، ولا سيما مراسم التنصيب أو إطلاق الأعمال، علاوة على ذلك ، فقد ترأس لتوه حفل تقديم ، في القصر الملكي بالرباط ، لطراز أول سيارة مغربية 100٪، في حين صمت القصر الملكي عن تقديم أي معلومات فيما يخص رحلته إلى السنغال.

الإعلان مجددا عن زيارة محمد السادس للسنغال هذا الشهر

ومع ذلك، في بداية مايو الجاري ، تم الإعلان مرة أخرى عن أن الملك محمد السادس سيزور السنغال في هذا الشهر حيث يتزامن موعد زيارته المعلن مع فترة توتر في السنغال فيما يتعلق بقضية المعارض السنغالي وزعيم حزب Pastef Les Patriotes عثمان سونكو.

ملك المغرب محمد السادس
ملك المغرب محمد السادس

تفجر قضية اغتصاب مزعومة للمعارض السنغالي عثمان سونوكو

ووفقا لموقع “أفريك” فغن عثمان سونوكو يُحاكم حالبا في قضية اغتصاب مزعومة بحق مدلكة مساج تدعى آجي سار، مشيرا إلى أن هذه القضية ربما منعت محمد السادس من القيام بالزيارة وتأجيلها.

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التوترات السياسية في السنغال

علاوة على ذلك، شهدت مدينة زيغينشور السنغالية ولا زالت بين أنصار رئيس بلدية زيغينشور وخصومه، حيث اندلعت اشتباكات بين المتعاطفين معه والشرطة، ادت إلى سقوط ثلاث قتلى على الأقل يوم الثلاثاء من بينهم شرطي.

ووفقا لموقع “أفريك” لا يستبعد أن تكون هذه التوترات سبب تأجيل زيارة محمد السادس إلى السنغال، خاصة وأن المحاكمة بين عثمان سونكو وأدجي سار قد تم تأجيلها إلى 23 مايو في جلسة خاصة. هذا ، مباشرة بعد افتتاحه ، الثلاثاء 16 مايو.

يشار إلى أنه كان مقررا أن تشمل زيارة محمد السادس للسنغال تسليم صغار المزارعين 5000 طن من الأسمدة، مع الإشارة إلى أن الإعلان عن هذه الرحلة تزامن أيضا مع فضيحة اندلعت في السنغال ورد فيها اسم المغرب، حيث صادر الدرك 2000 طن من الأسمدة التي تبرعت بها المملكة وسط الحديث عن عمليات نصب واحتيال واسعة.

المصدرموقع أفريك، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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