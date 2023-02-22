الأربعاء, فبراير 22, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةتقارير"دبلوماسية المرض"..السبب الحقيقي لإلغاء محمد السادس زيارته للسنغال!
تقارير

“دبلوماسية المرض”..السبب الحقيقي لإلغاء محمد السادس زيارته للسنغال!

محمد السادس يستخدم دبلوماسية المرض للتعبير عن الاحتجاج والغضب

كتب سالم حنفي
زيارة محمد السادس للسنغال watanserb.com
ملك المغرب محمد السادس
- Advertisement -

وطن– في خطوة مفاجئة أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية مساء، الأربعاء، إن الملك، محمد السادس، تعرض لنزلة برد أجبرته على الراحة، ما يعني إلغاء زيارته للسنغال التي كانت مقررة أمس.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، قالت وزارة القصور الملكية في بيان مقتضب إن الملك محمد السادس “تعرض حفظه الله لنزلة برد”، وأن طبيبه الخاص أوصى “بأخذ جلالته فترة راحة طبية وتفادي السفر لبضعة أيام”.

وكان مرتقبا أن يجري الملك محمد السادس زيارة رسمية إلى السنغال لثلاثة أيام وفق الحكومة السنغالية التي نشرت رسميا برنامج وجدول الزيارة.

وعلى الرغم من ذلك، كان لموقع “موروكو ميل” رأيا آخر، زاعما أن مرض الملك محمد السادس ربما ليس حقيقيا، مشيرا إلى وجود خلافات طرأت بشكل عاجل استدعت الملك محمد السادس إلى إلغاء الزيارة.

تقنيات دبلوماسية يستخدمها محمد السادس

ووفقا للموقع فقد شهد المغرب ، منذ تولي محمد السادس ، ولادة تقنيات دبلوماسية جديدة ، خاصة فيما يتعلق بالصحراء الغربية ، “منظور” تنظر المملكة من خلاله إلى العالم ، على حد تعبير السيادة المغربية، تمثل في دبلوماسية المأمونية ، دبلوماسية الفوسفات ، دبلوماسية دفتر الشيكات … التي تضاف إليها دبلوماسية المرض.

ولفت الموقع إلى مؤسس مجلة Telquel ، رضا بن شمسي ، تحدث عن ذلك الامر في مقال نشر في صحيفة لوموند في 6 يناير 2015 تحت عنوان “صحة ملك المغرب: سلاح دبلوماسي”.

إلغاء محمد السادس إقامته في فرنسا في عهد فرانسوا هولاند

- Advertisement -

وقال حينها، إن “محمد السادس ألغى إقامته الشتوية في قلعته في واز ، فرنسا، حيث أعلن القصر الملكي، أن الملك أصيب بـ “متلازمة الأنفلونزا مع ارتفاع في درجة الحرارة 39.5 درجة بسبب التهاب الشعب الهوائية”، لافتة المقالة إلى أن هذا الإعلان كان على الأرجح ، رسالة “دبلوماسية” بعدم الرضا عن باريس.

وقال رضا بن شمسي حينها أنه في الواقع “لم يتحمل محمد السادس حقيقة إقامته في فرنسا دون أن يستقبله الرئيس الفرنسي في ذلك الوقت فرانسوا هولاند بينما كانت العلاقات تمر بفترة مضطربة بسبب قضية الحموشي آنذاك”.

وبحسب بن شمسي ، فإن سلوك ملك المغرب يمثل ” استمرارية تقاليد البلاط” عندما ألغى عطلاته في أراضيه الملكية في فرنسا تعبيراً عن عدم رضاه، وبحسب قوله ، فإن والده ، الحسن الثاني ، “اعتاد على إلغاء إجازاته في واحد أو أكثر من قصوره الكثيرة ، انتقاما من تمرد مسجل في المنطقة المعنية”.

محمد السادس يستخدم المرض كسلاح دبلوماسي

وقال الموقع إن المرض استخدمه محمد السادس وحوله إلى سلاح فتاك لإلغاء زيارة للصين ولعدم استقبال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

واعتبر أن تأجيل محمد السادس الرحلة المخطط لها إلى داكار في نفس الفترة تدل على أمر كبير.

وشدد الموقع على ورد أنباء مؤكدة بأن الملك محمد السادس انزعج من صديقه السنغالي ، ماكي سال ، في وقت كان فيه المغرب في حاجة ماسة إلى مساعدة حليفه الرئيسي في إفريقيا بسبب ازدرائه المتتالي في ملف الصحراء الغربية وعودة الدبلوماسية الجزائرية بقوة التي ظهرت في اجتماع الاتحاد الإفريقي قبل أيام.

محمد السادس يزور الغابون

وكان العاهل المغربي في زيارة الأسبوع الماضي إلى الغابون حيث أجرى مباحثات مع الرئيس علي بونغو حول “الشراكة الثنائية في جميع المجالات”، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المغربية.

صحة محمد السادس

وتحظى الحالة الصحية للملك محمد السادس، 59 عاما، باهتمام كبير في المغرب، حيث كان أجرى عملية جراحية ناجحة في القلب في مصحة القصر الملكي بالرباط، في يونيو من عام 2020، بعد عملية مماثلة بباريس في فبراير عام 2018.

المصدرلوموند ، وكالة الأنباء المغربية ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

مرض محمد السادس يمنعه من السفر ويربك القصر.. ممّ يعاني ملك المغرب؟

الهدهد

اليوتيوبر المغربي الشهير إلياس المالكي يحرف القرآن الكريم ويسخر منه! (شاهد)

تقارير

صفعة قوية لم يستوعبها الملك.. مجلة فرنسية تؤكد انتهاء شهر العسل بين ماكرون ومحمد السادس

الهدهد

“BBC”: إعلامي مغربي روج تقارير كاذبة عن النائب العام القطري السابق بتكليف إسرائيلي!

تقارير

مجلة فرنسية تكشف عن إهانة كبيرة وجهها الرئيس الفرنسي لـ محمد السادس أشعلت غضب الأخير!

الهدهد

مدير بي إن سبورت يسخر من ضحايا زلزال تركيا وسوريا.. تغريدة أثارت الجدل وتطلبت الرد

الهدهد

بعد عملية ختان فاشلة لابنه.. تعويض مالي ضخم لأب مغربي ودعوة للقصاص من الجاني … ما القصة؟

الهدهد

هل تبول محمد السادس على نفسه خلال لقائه رئيس الغابون؟ (شاهد)

الهدهد

مخابرات الجزائر ومخطط إسقاط محمد السادس.. اعترافات خطيرة لأبو الفضل بعجي (فيديو)

الهدهد

“أسمدة” ملك المغرب محمد السادس للغابونيين تفجر الجدل.. لماذا؟ (شاهد)

الهدهد

قناة فرنسية توقف صحفيا من أصل مغربي وتحقق معه لارتباطه بخلية إسرائيلية

تقارير

تسريبات خطيرة عن حرب استخبارات سرية بين المغرب وفرنسا.. من يقف وراءها؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

نصائح “ياسمين عز” تؤدي بسيدة إلى “علقة موت” بسبب “البط بالبرتقال”ّ (فيديو)

نتائج مباريات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2023

ميا خليفة مضيفة على طيران الإمارات! (شاهد)

دوري أبطال أوروبا 2023: السيتي يتعثر أمام لايبزيغ والإنتر يفوز على بورتو

من هو خطيب ماريتا الحلاني الذي كسرت قرارها من أجله! (فيديو)

شاذ وتعرض للاغتصاب.. فضيحة خالد صلاح مؤلف مسلسل معاوية بن أبي سفيان (شاهد)

لماذا قطر؟.. إسبانيا تضع عينيها على الغاز القطري لتطليق الجزائر

غرز سكينا في صدرها ولم ينطق.. تلميذ فرنسي قتل معلمته ببرود وماكرون غاضب

“عدالة السماء” تُنجي مصرية اتُهمت بقتل زوجها بالسم من الإعدام في آخر لحظة (شاهد)

سورية تستأجر عدداً من البلطجية لقتل والدها والسبب صادم! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC