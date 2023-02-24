موقع “أفريك”: محمد السادس “مريض بشكل خطير” وهذا ما دفعه لتأجيل زيارة السنغال!

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وطن- نشر موقع “أفريك” النطق باللغة الفرنسية، احتمالات جديدة عن سبب إلغاء العاهل المغربي محمد السادس رحلته إلى السنغال التي كانت مقررة الأربعاء.

ووقال الموقع في تقرير له انه بينم كان معلنا أن محمد السادس سيزور الأراضي السنغالية هذا الأسبوع، إلا أنه فشل في اتمام الزيارة بسبب ما أعلن عن مرضه، مشيرا إلى أن هذا يزيد القلق حول صحة الزعيم الشمال أفريقي.

وقال الموقع إن الملك محمد السادس أجل زيارته إلى السنغال التي كانت مقررة لمدة أربعة أيام ، والتي كان من المقرر إقامتها في وقت سابق هذا الأسبوع، بعد أن أبلغت وزارة الأسرة الملكية والبروتوكول والمستشارية أن الملك قد أصيب بالإنفلونزا. ولهذا السبب ، بحسب البيان الصحفي الذي نقلته الصحف السنغالية ، أوصىاه طبيبه الشخصي بالراحة وتجنب السفر لبضعة أيام.

تقرير يثير الكثير من القلق

وبحسب الموقع، منذ ذلك الحين ، تم تأجيل الإقامة الملكية في أرض تيرانجا إلى أجل غير مسمى، حيث أنه خلال زيارته للسنغال، كان من المقرر أن يقوم محمد السادس بافتتاح مشروعين مهمين، وهما رصيف سومبيديون للصيد ومركز Diamniadio للتدريب على ريادة الأعمال، بالإضافة إلى ذلك ، تم التخطيط لإجراء محادثات مع رئيس الدولة السنغالي، ماكي سال، إلا أن ذلك كله تم تأجيله.

وأوضح الموقع في تقريره أن إلغاء الزيارة اثار الكثير من القلق على صحة محمد السادس، لافتا إلى أن هناك سر مكشوف يؤكد أن صحة الملك محمد السادس لم تعد في القمة.

وقال الموقع: ” في الواقع ، أصبح أكثر هشاشة في السنوات الأخيرة، وإلى جانب مشاكله القلبية التي تسببت له في العديد من التدخلات في باريس والرباط ، فإن الزعيم مريض بشكل خطير. ويعتقد أن الملك يعاني من اضطراب في جهاز المناعة”.

الانفلونزا البسيطة أم عواقب أمراض المناعة الذاتية؟

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وتساءل الموقع عن سبب العارض الطبي الذي تعرض له الملك محمد السادس، إن كان قد أصيب بالأنفلونزا الطبيعية أم أنه أعراض مرض “الساركويد“.

ولفت الموقع إلى أن “الساركويد” هو مرض مناعي ذاتي يصيب الرئتين والغدد الليمفاوية ، وخاصة تلك الموجودة في الصدر. ، موضحا أن المرض قد يصيب العين والكبد أحيانًا، و في حالات نادرة ، يمكن أن يؤثر على الطحال والأعصاب والقلب والعظام والمفاصل.

كما اشار إلى أن مريض الساركويد قد يصاب بضيق في التنفس وأزيز وألم في الصدر، و في بعض الأحيان يكون التعب هو الذي يعاني منه المريض الذي يشعر بالضعف ويفقد الوزن.

وأكد الموقع على أن كل هذه الأشياء من شأنها أن تتسبب في عدم استقرار الحالة الصحية للملك محمد السادس.

وأشار الموقع إلى أنه لا يوجد معلومات حول إلى متى تم تأجيل الزيارة إلى السنغال، لا من السلطات المغربية ، ولا حتى من السلطات السنغالية، وهل ما تعرض له الملك أنفلونزا بسيطة أم عواقب مرض “الساركويد”.

صحة محمد السادس في بؤرة الاهتمام

لفت الموقع إلى حالة من القلق اكتنفت المغاربة والسنغاليين حول الحالة الصحية للزعيم.الإفريقي، لافتا إلى أنه بالتأكيد ستدعو المساجد السنغالية الجمعة للصلاة من أجل استعادة محمد السادس صحته بشكل أفضل، خاصة وأن الملك اضطر إلى السفر بـ 5000 طن من الأسمدة التي منحها المغرب للسنغال كهدية ملكية جاءت بعد الهدية التي صنعها الملك في الغابون قبل أيام قليلة.