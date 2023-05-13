مظهر صادم لـ أصالة نصري لحظة وصولها لـ الكويت.. عادت لأصلها (فيديو)

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وطن– صدمت الفنانة السورية أصالة نصري، جمهورها بشكلها الطبيعي بعيداً عن الماكياج والفلاتر والفوتوشوب.

أين عمليات التجميل؟

حيث وثقت عدسات المصورين في الكويت، لحظة وصول أصالة إلى المطار استعداداً لحفلها اليوم ضمن مهرجان صيف الكويت.

وكانت أصالة ترتدي ملابس كاجوال فضفاضة، ولم تضع أي مساحيق تجميل، ورفعت شعرها في تسريحة عادية جداً.

وحرص زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، على مرافقتها، والإمساك بيدها طوال الوقت.

وقالت أصالة للمذيع: “بنبسط كتير بالكويت.. متفائلة بشي حلو”.

وعبّر الناشطون عن صدمتهم من شكل أصالة على حقيقته، متسائلين عن مصير عمليات التجميل التي أجرتها واعترفت بها بنفسها.

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مواساة للكويت

هذا وقد حرصت أصالة على نعي الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر، الذي وافته المنية أمس عن عمر يناهز الـ80 عاماً.

وكتبت الفنانة السورية في تغريدة عبر “تويتر“: “الله معك يا صاحب القلب الكبير.. أستاذنا وحبيبنا وصانع ذكرياتنا الطيبه.. الله يرحمك ويغفر لك عدد ما أسعدت ويصبر أهلك وأحبابك على الغياب”.

الله معك ياصاحب القلب الكبير ..أستاذنا وحبيبنا وصانع ذكرياتنا الطيبه .. الله يرحمك ويغفر لك عدد ماأسعدت ويصبر أهلك وأحبابك على الغياب ومواساتنا للكويت وأهلها بفقدك ياكبير الفنّ والأخلاق الفنّان الكبير #عبدالكريم_عبدالقادر pic.twitter.com/TGqVyvrV4Z — Assala (@AssalaOfficial) May 12, 2023

وتابعت: “مواساتنا للكويت وأهلها بفقدك يا كبير الفنّ والأخلاق الفنّان الكبير عبدالكريم عبدالقادر”.

حدث في موسم الرياض!

هذا وقد وقعت أصالة سابقاً، في نفس الأزمة التي وقعت فيها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في أثناء حفلها بموسم الرياض العام الماضي.

حيث تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورةً لأصالة في المؤتمر الصحفي، والذي أقيم قبل ساعات من حفلها بمسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض أيضاً.

وظهرت الفنانة السورية بملامح صادمة لجمهورها، تماماً كما حدث لهيفاء وهبي، بنفس الظروف، ونفس المكان.

وتباينت الآراء حول هذا الوضع، فمنهم من رأى أنّ ما حدث دليل على صدق هيفاء وهبي، وأنّ الإضاءة هي السبب.

بينما رأى آخرون، أن هذا المكان يكشف حقيقة الفنانات، مطالبينَ الفنانة السورية بعدم حقن وجهها بالمزيد من البوتكس.

سر تغيير أصالة

وكانت شام الذهبي ابنة أصالة، قد كشفت سرّ تغيير شكل والدتها، التي أذهلت الجميع بظهورها أصغر سناً.

وقالت شام الذهبي، خلال استضافتها ببرنامج “هي وبس” مع رضوى الشربيني: “خضعت والدتي لبرنامج يؤخر ظهور علامات الشيخوخ لمدة عامين. وذلك من خلال ممارسة بعض العادات الصحية وتناول كميات كبيرة من المياه التي تساعد على تجديد خلايا البشرة”.

وتابعت شام: “خضعت أيضاً لعملية تجميل وحقن لتحفيز الكولاجين وتتخين الجلد. كما خضعت لجلسات الفيتامينات التي تساعد على مد الجسم بما يحتاجه”.

وأكدت شام، أن والدتها الفنانة تهتم دائماً بجمالها وبشرتها منذ كان عمرها 20 عاماً. وقالت، إنها ملتزمة دائماً بروتين العناية بالبشرة، وتعتمد على المنتجات التي تدعم الخلايا وتجددها وتحرص دائماً على الاهتمام ببشرتها.