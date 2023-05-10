كيف تجعل أطفالك يرغبون في تناول المزيد من الخضروات والفواكه؟

- Advertisement -

وطن-هل تريد لأطفالك تناول المزيد من الفواكه والخضروات؟ في الحقيقة، ينصح باحثون من جامعة مانهايم (ألمانيا) بأن التمديد في مدة الوجبات العائلية مرتبط باستهلاك الفواكه والخضروات أكثر من قبل الشباب والأطفال.

وهكذا، أظهرت الدراسة أن قضاء وقت أطول لتناول الطعام مع العائلة، يساعد الأطفال في استهلاك الخضروات والفواكه أكثر، بحسب ما أفاد به تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

وللوصول إلى هذا الاستنتاج، قام العلماء بتجنيد 50 زوجًا من الآباء و 50 طفلاً، لا يعانون من الحساسية الغذائية وتتراوح أعمارهم بين 6 و 11 عامًا. ثم قُدّم للمشاركين الشباب عشاء ألماني نموذجي يتكون من شرائح الخبز واللحوم الباردة والجبن، بالإضافة إلى الفواكه والخضروات المقطعة إلى قطع صغيرة.

وفي ظل الظروف العادية، كان كل متطوع يأكل في نفس الفترة الزمنية التي أبلغوا فيها عن وجبتهم المعتادة. وفي ظل ظروف أطول، كان لديهم وقت إضافي بنسبة 50٪ مقارنة بالمدة المعلنة لوجبتهم المعتادة، لتناول الطعام، حسبما ترجمته “وطن“.

يأكل الأطفال المزيد من الخضار عندما يمكثون لمدة أطول على الطاولة

وفقًا للنتائج التي نُشرت في مجلة JAMA Network Open، تناول الأطفال الكثير من الفواكه والخضروات إذا بقوا على الطاولة لمدة عشر دقائق أطول من المعتاد، أو 30 دقيقة على الطاولة إجمالاً. وفي المتوسط ، تناولوا حوالي 100 غرام من الفاكهة والخضروات. يمثل هذا تقريبًا واحدًا من الحصص الخمس الموصى بها يوميًا من الفواكه والخضروات، أي ما يعادل تفاحة صغيرة أو قطعة من الخضار بحجم صغير.

وفي هذا السياق، قال مؤلف البحث رالف هيرتويج في بيان: “طول مدة تناول الوجبة هو أحد المكونات الأساسية للوجبة العائلية التي يمكن للوالدين تغييرها لتحسين وجبات أطفالهم”.

- Advertisement -

تمديد فترة تناول الوجبات تشجّع الأطفال على عدم تناول المزيد من الأطعمة السكرية أو الدهنية

وفقًا للمؤلفين، فإن قضاء فترة زمنية طويلة في تناول الوجبات العائلية لم يدفع الأطفال إلى تناول المزيد من الخبز أو اللحوم الباردة، فضلاً عن أنهم لم يأكلوا المزيد من الحلويات. كما يعتقد الباحثون أن قطع الفاكهة والخضروات “ذات الحجم الصغير” كانت أسهل في الأكل وبالتالي فهي أكثر جاذبية.

من جانبها، قالت جوتا ماتا، مؤلفة مشاركة في الدراسة: “هذه النتيجة لها أهمية صحية عامة، حيث أن الوجبة اليومية الإضافية من الفواكه والخضروات تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 6 إلى 7٪. لتحقيق هذا التأثير، يجب أن تكون الفواكه والخضروات متوفرة بكميات كافية على المائدة”.