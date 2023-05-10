الأربعاء, مايو 10, 2023
الرئيسيةحياتناكيف تجعل أطفالك يرغبون في تناول المزيد من الخضروات والفواكه؟
حياتنا

كيف تجعل أطفالك يرغبون في تناول المزيد من الخضروات والفواكه؟

"لتشجيع أطفالك على تناول المزيد من الفاكهة والخضروات، اجعل وجبات الأسرة أطول"

كتب معالي بن عمر
تناول الأطفال للخضار watanserb.com
تناول الأطفال للخضار
- Advertisement -

وطن-هل تريد لأطفالك تناول المزيد من الفواكه والخضروات؟ في الحقيقة، ينصح باحثون من جامعة مانهايم (ألمانيا) بأن التمديد في مدة الوجبات العائلية مرتبط باستهلاك الفواكه والخضروات أكثر من قبل الشباب والأطفال.

وهكذا، أظهرت الدراسة أن قضاء وقت أطول لتناول الطعام مع العائلة، يساعد الأطفال في استهلاك الخضروات والفواكه أكثر، بحسب ما أفاد به تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

وللوصول إلى هذا الاستنتاج، قام العلماء بتجنيد 50 زوجًا من الآباء و 50 طفلاً، لا يعانون من الحساسية الغذائية وتتراوح أعمارهم بين 6 و 11 عامًا. ثم قُدّم للمشاركين الشباب عشاء ألماني نموذجي  يتكون من شرائح الخبز واللحوم الباردة والجبن، بالإضافة إلى الفواكه والخضروات المقطعة إلى قطع صغيرة.

وفي ظل الظروف العادية، كان كل متطوع يأكل في نفس الفترة الزمنية التي أبلغوا فيها عن وجبتهم المعتادة. وفي ظل ظروف أطول، كان لديهم وقت إضافي بنسبة 50٪ مقارنة بالمدة المعلنة لوجبتهم المعتادة، لتناول الطعام، حسبما ترجمته “وطن“.

رفض الأطفال لتناول الخضار
رفض الأطفال لتناول الخضار

يأكل الأطفال المزيد من الخضار عندما يمكثون لمدة أطول على الطاولة

وفقًا للنتائج التي نُشرت في مجلة JAMA Network Open، تناول الأطفال الكثير من الفواكه والخضروات إذا بقوا على الطاولة لمدة عشر دقائق أطول من المعتاد، أو 30 دقيقة على الطاولة إجمالاً. وفي المتوسط ، تناولوا حوالي 100 غرام من الفاكهة والخضروات. يمثل هذا تقريبًا واحدًا من الحصص الخمس الموصى بها يوميًا من الفواكه والخضروات، أي ما يعادل تفاحة صغيرة أو قطعة من الخضار بحجم صغير.

وفي هذا السياق، قال مؤلف البحث رالف هيرتويج في بيان: “طول مدة تناول الوجبة هو أحد المكونات الأساسية للوجبة العائلية التي يمكن للوالدين تغييرها لتحسين وجبات أطفالهم”.

- Advertisement -

تمديد فترة تناول الوجبات تشجّع الأطفال على عدم تناول المزيد من الأطعمة السكرية أو الدهنية

وفقًا للمؤلفين، فإن قضاء فترة زمنية طويلة في تناول الوجبات العائلية لم يدفع الأطفال إلى تناول المزيد من الخبز أو اللحوم الباردة، فضلاً عن أنهم لم يأكلوا المزيد من الحلويات. كما يعتقد الباحثون أن قطع الفاكهة والخضروات “ذات الحجم الصغير” كانت أسهل في الأكل وبالتالي فهي أكثر جاذبية.

من جانبها، قالت جوتا ماتا، مؤلفة مشاركة في الدراسة: “هذه النتيجة لها أهمية صحية عامة، حيث أن الوجبة اليومية الإضافية من الفواكه والخضروات تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 6 إلى 7٪. لتحقيق هذا التأثير، يجب أن تكون الفواكه والخضروات متوفرة بكميات كافية على المائدة”.

تمديد وجبات الطعام يساعد الاطفال في تناول الفواكه والخضار
تمديد وجبات الطعام يساعد الاطفال في تناول الفواكه والخضار
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

اقرأ أيضاً

حياتنا

ما مقدار الوقت الذي يجب أن يقضيه الطفل ذو العامين على الشاشات كل يوم؟

حياتنا

3 أشياء يقوم بها الآباء عند مدحهم أطفالهم تجعلهم أقوياء عقليًا وواثقين من أنفسهم

حياتنا

الآباء الذين يربون أطفالًا متوازنين نفسيًا يتجنبون قول هذه العبارات الأربعة..

حياتنا

7 مهارات أساسية تفصل بين الأطفال الناجحين والفاشلين.. وكيف يمكن للوالدين تعليمهم؟

حياتنا

احذر! هذا هو المشروب الذي يجب ألا تعطيه للأطفال عند السفر بالطائرة

حياتنا

كيف تساعد طفلك على التوقف عن مص إبهامه؟

حياتنا

7 عبارات تجعل الأطفال يكرهون آباءهم..

حياتنا

هل تقلل الخضراوات والفواكه الأرجوانية من خطر الإصابة بالسكري؟ دراسة تجيب

حياتنا

طفلك يحتاج إلى هاتين المهارتين الأساسيتين للنجاح في الحياة.. وفقًا لعلماء النفس

حياتنا

4 علامات تشير إلى أنك ربيت طفلاً مدللاً بشكل مفرط و 6 نصائح لإصلاح ذلك

حياتنا

على عكس ما يُشاع.. رياضة الملاكمة مفيدة خاصة للأطفال وخالية من المخاطر

حياتنا

10 سمات شخصية إذا امتلكها الرجل سيكون أفضل أب في المستقبل

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رويترز: السعودية تمنح “الأسد” قبلة الحياة وتعرض عليه مبالغ مالية ضخمة..مقابل ماذا؟

مراسل بين سبورت جمال جبالي يستفز غوارديولا والأخير يرد عليه بقوة

الممثل التركي جان يامان يعبث بصدور معجباته برضاهن! (شاهد)

ميار وعلي طارق عز الدين.. شهيدان بدّل القصف الإسرائيلي مسار رحلتهما المدرسية بآخر مختلف!

دنيا بطمة تكشف بطنها وصدرها المنفوخ وتتباهى “صعبة مقارنتي بوحدة فاضية” (فيديو)

الدكتور حسام موافي في مرمى سهام المغردين بسبب فستان فرح ابنته الفاضح! (شاهد)

فيديو الاعتداء على مراسلة الجزيرة يثير ضجة في تركيا وردود أفعال واسعة

لا غالب ولا مغلوب بين قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال (فيديو)

“عزموني وطردوني” .. شاهد لماذا طردت بيسان اسماعيل من زفاف غيث مروان!

عُمانيون يتصدون لكاتب كويتي تطاول على أحد الوزراء ويطالبون السلطات الكويتية بالتدخل!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC