الإثنين, مايو 8, 2023
الرئيسيةحياتنادراسة حديثة: تناول الثوم يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم
حياتنا

دراسة حديثة: تناول الثوم يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

"آثار الحمض النووي للبكتيريا في دماء عشاق الثوم مختلفة عن المشاركين الآخرين..."

كتب معالي بن عمر
الثوم watanserb.com
الثوم
- Advertisement -

وطن-أكدت دراسة إيطالية جديدة أن تناول الثوم يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وبيّنت الدراسة مدى التأثير الوقائي للثوم ضد سرطان القولون والمستقيم.

وبحسب ما أفاد به تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، فإن تناول الثوم يحافظ على سرطان القولون، فضلاً عن أنه يقلل من خطر الإصابة بأورام خبيثة في القولون والمستقيم.

للثوم تأثير وقائي ضد سرطان القولون والمستقيم

لتحديد الصلة بين سرطان القولون والثوم، استخدم الباحثون بيانات لتحاليل تم إجراؤها في مستشفيين جامعيين في منطقة ميلانو. وتضمنّت البيانات معلومات صحيّة حول 100 مريض بسرطان القولون والمستقيم، و 100 مريض يعانون من الأورام الحميدة الغدية و 100 شخص سليم.

سرطان القولون watanserb.com
سرطان القولون

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، كان على المشاركين الإجابة على استبيان يهدف إلى تقييم تكرار استهلاكهم لـ 75 نوعًا من الأطعمة المستخدمة في المطبخ الإيطالي وخمسة مشروبات كحولية. كما أجريت اختبارات الدم لتحليل وجود آثار لمسببات الأمراض من الجراثيم المعوية.

وحسب النتائج المنشورة في المجلة الأوروبية للتغذية في نهاية أبريل، فإن الأفراد الذين يتناولون كمية متوسطة إلى عالية من الثوم لديهم خطر التعرّض للإصابة بسرطان القولون والمستقيم أقل بكثير من أولئك الذين يتناولون القليل منه.

- Advertisement -

سرطان القولون والمستقيم والثوم: الميكروبات تلعب دورًا رئيسيًا

بفضل التحليلات، لاحظ الباحثون أيضًا أن آثار الحمض النووي للبكتيريا في دماء عشاق الثوم مختلفة عن المشاركين الآخرين.

وفي هذا السياق، كتب المؤلفون: “كان الاستهلاك المتوسط أو المرتفع للثوم مرتبطًا بزيادة في وجود الوتديات (فصيلة من البكتيريا تتبع رتبة الشعيات من طائفة الشعاويات) من عائلة Nocardiaceae، و من جنس Rhodococcus، وانخفاض في بكتيريا من جنس Finegoldia”.

وبالتالي، خلصوا إلى أنه بالإضافة إلى توفير بيانات جديدة حول التأثير الوقائي للثوم ضد سرطان القولون والمستقيم، فإن دراستهم “تدعم دليل الانتقال للمادة البكتيرية في مجرى الدم و يدعم فرضية محور الكائنات الحية الدقيقة للنظام الغذائي باعتباره الآلية الكامنة وراء دور الثوم في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم”.

الثوم يقي من سرطان القولون والمستقيم
الثوم يقي من سرطان القولون والمستقيم

 

المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

اقرأ أيضاً

حياتنا

طرق بسيطة لتخزين الزنجبيل والثوم طوال الصيف

حياتنا

خلال ثوانِِ..طريقة سهلة وفعالة لتقشير فصوص الثوم

حياتنا

هل يمكن أن يقلل الثوم من خطر الإصابة بالجلطات الدموية؟ خبيرة تجيب

حياتنا

هل يطرد الثوم الأرواح الشريرة؟ حقائق ستعرفها لأول مرة

حياتنا

لا تنزعج من رائحته .. 10 فوائد مذهلة للثوم ستحسن حياتك

حياتنا

ضعوا شرائح البصل داخل الجوارب قبل النوم وشاهدوا ماذا سيحدث

حياتنا

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الثوم والعسل صباحاً

حياتنا

قُل “باي باي” للفياغرا .. هذا النبات الطبيعي الموجود في كلّ بيت يقوّي قدرتك الجنسية

فيديو

فيديو| إعلامي جزائري يثير غضب الجزائريين ويقر بتفوق المغرب: في بلادنا يصلحون الاقتصاد بالنفخ

حياتنا

ممارسة الجنس وتناول الثوم يساعدانك في المحافظة على صحة قلبك

فيديو

ثمرة تنساها النساء ويجهلها الرجال.. يمكنها فعل العجائب للرغبة الجنسية “شاهد”

حياتنا

ستُصدمون من النتيجة .. خلطة طبيعية من البصل والثوم للشعر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مضيفة طيران سابقة تكشف عن 5 تصرفات مقرفة قام بها الركاب

ترتيب الدوري الألماني 2023 والهدافين مع ختام الجولة ال31

مصطفى بكري مادة للسخرية بسبب تغريدته عن الموقف الأمريكي من عودة سوريا للجامعة العربية

نشوة الحب: كيف تجعل سحر بداية العلاقة يدوم على الرغم من مرور سنوات على الزواج؟

غضب أوروبي من إسرائيل بسبب جريمة استفزازية بالضفة الغربية.. ما القصة؟

شاكيرا ترقص لـ بيكيه على متن قارب في ميامي.. كيف تمت المُصالحة! (فيديو)

بلال الخنوس يخشى مصير أشرف حكيمي ويكشف كيف يتصرف مع المعجبات!

“الجيم أهم من صالونات التجميل”.. عراقية تكسر قواعد الجمال وتستعرض عضلاتها بالبكيني

جدارية فرعونية بذيئة في مدخل التأمين الصحي بالقاهرة تشعل مواقع التواصل (شاهد)

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي 2023 والتشكيلة في دوري الأبطال

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC