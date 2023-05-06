حسن شاكوش يرد على اتهام ريم طارق له بـ”الزنا” والسرقة ويكشف مفاجأة! (شاهد)

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وطن- خرج مؤدي المهرجانات المصري، حسن شاكوش عن صمته، ورد على اتهام زوجته ريم طارق له بأنه طردها من منزل الزوجية، وقام بسرقة شبكتها.

نعمة السكوت

وعبر “انستجرام” و”فيسبوك”، كتب حسن شاكوش: “مساء الفل عليكم جميعا.. يمكن القصه دايما ناقصة والبيوت فيها اسرار واحنا بنخاف على بنات الناس واتربينا على كده”.

وتابع: “حق الرد بيقول ان دي لسة مراتي ميصحش اتكلم عنها حتى لو حصل إيه”.

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وأضاف حسن شاكوش: “يمكن أهل بيتي وفريق عملي وأقرب الناس ليا أتاذوا من الحوار ده.. بس بما إنها شاركت جمهوري بشئ جارح بالشكل ده كل اللي اقدر أقوله الحمد الله على نعمة السكوت والعقل وقت المشكلة الحمد الله على كل شي”.

وذكرت صحيفة “المصري اليوم“، أن شاكوش أخبر أصدقاءه المقربون منه، أن سبب الخلاف هو أنها سبق أن تزوجت قبل منه دون علمه.. ما أثار غضبه وقرر طردها لحين البت في علاقتهما، مبدياً استعداده للمثول أمام التحقيق.

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بلاغ واتهامات

وكانت ريم طارق، قد نشرت رسالة صادمة عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على “انستجرام”.

وكتبت ريم طارق فيما نصه: “حسبي الله ونعم الوكيل في الزاني”، وهو ما تمّ ربطه بأزمتها مع زوجها، وفُسّر على أنّه اتهام لحسن شاكوش بالزنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا عبر قسم شرطة أكتوبر من ريم طارق وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

سرقة أيضاً

واتهمت ريم طارق زوجها حسن شاكوش بطردها من منزل الزوجية منذ أيام.

كما اتهمته بالاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وعلقت على تأخيرها في الإبلاغ أملا في الصلح بينهم، إلا أنه أرسل رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فذهبت على الفور لتحرير محضر له اليوم وطلبت إثبات الحالة.

رضوى الشربيني تعلق

هذا وقد علقت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني على الأزمة بصورتين للمقارنة بين سجود زوجة حسن شاكوش في مارس 2023.. ثم تحريرها محضراَ ضده في مايو 2023.

وعلقت رضوى الشربيني: “كدة يا حسن تطرد بنت الجيران بعد ما سجدت لربنا سجدة شكر قدام الناس كلها علشان اتجوزتك”.

وتابعت رضوى: “وكمان تدخلها القسم بعد شهرين جواز يا راجل!”.

كدة يا حسن تطرد بنت الجيران بعد ما سجدت لربنا سجدة شكر قدام الناس كلها علشان اتجوزتك و كمان تدخلها القسم بعد شهرين جواز يا راجل! تقديرك للراجل اللي معاكي بيتبني بالمواقف والعشرة و دول الإثبات الوحيد ف ما تسبقوش الأحداث……وتقديرك ليه مش معناه إنك تتنازلي أو تقللي من نفسك علشانه… pic.twitter.com/EeV3PEpQbS — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) May 5, 2023

واستغلت رضوى الموقف لتوجيه رسالة إلى النساء قائلة: “تقديرك للراجل اللي معاكي بيتبني بالمواقف والعشرة و دول الإثبات الوحيد ف ما تسبقوش الأحداث……وتقديرك ليه مش معناه إنك تتنازلي أو تقللي من نفسك علشانه ربنا يعينها”.