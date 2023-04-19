مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

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وطن- حسمت 4 فرق أوروبية تذاكر العبور إلى مواجهات دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، التي من المقرر انطلاقها في ال9 من شهر مايو/ أيار القادم.

كما وسيلتقي حامل اللقب ريال مدريد (الملكي) أمام مانشستر سيتي الذي نجح في إقصاء بايرن ميونخ (البافاري) من منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. بنتيجة 4-1، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب هذا الدور.

مواجهات مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وبعد غياب لسنوات طويلة، عادت الأندية الإيطالية للحضور بقوة في نصف ونهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، حيث استطاع فريقا ميلان وجاره الإنتر من حجز بطاقة تأهلهما إلى نصف نهائي البطولة الأوروبية على حساب نابولي وبنفيكا البرتغالي.

كما وستجدد قمة ديربي الغضب بين ميلان والإنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لحسم أحدهما بطاقة العبور إلى المباراة النهائية للمنافسة على اللقب هذا الموسم.

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ذهاب دور النصف النهائي

ريال مدريد (إسبانيا) X مانشستر سيتي (إنجلترا) (الثلاثاء، 9/5، ملعب سانتياغو برنابيو)

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ميلان X إنتر ميلان (إيطاليا) ( الأربعاء، 10/5، ملعب ستاد جوزيبي مياتسا).

إياب دور النصف النهائي

ريال مدريد (إسبانيا) X مانشستر سيتي (إنجلترا) ( الأربعاء، 17/5، ملعب الاتحاد).

ميلان X إنتر ميلان (إيطاليا) (الثلاثاء، 16/5، ستاد جوزيبي مياتسا).

كما وستنطلق مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المنتظرة لعشاق ومحبي كرة القدم في أرجاء المعمورة، في تمام الساعة العاشرة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والخليج العربي.

كما وستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً. بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الثامنة مساء.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

فيما ستكون بتوقيت فلسطين ومصر، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ومن الجدير بالذكر، فإن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي ستجمع بين الفائز من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي. أمام الفائز من مباراة ميلان والإنتر، في ال10 من شهر يونيو/ حزيران القادم، على ملعب ( أتاتورك الأولمبي) في مدينة اسطنبول التركية.