الثلاثاء, أبريل 11, 2023
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وثائق ترامب وبايدن السرية تفجر غضب “عصابة الثمانية”.. ما القصة؟

تتمتع المجموعة المعروفة باسم "عصابة الثمانية" بإمكانية الوصول إلى معلومات استخبارية حساسة، لكن حتى الآن لم تسمح لهم إدارة بايدن برؤية الوثائق بأنفسهم

كتب باسل النجار
وثائق ترامب وبايدن السرية watanserb.com
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وطن- حصل الكونغرس الأمريكي اليوم، الثلاثاء، على وثائق سرية كان قد عُثر عليها في منزلي الرئيس الأمريكي جو بايدن وخلفه دونالد ترامب.

إلا أن إدارة بايدن لم تسمح “للأعضاء المخولين” بالاطلاع عليها بعد، ما أثار غضب قادة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ.

وثائق بايدن وترامب السرية

وتلقت مجموعة من كبار المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي “Gang Of Eight”، وثائق سرية تم استردادها من ممتلكات الرئيس الأمريكي جو بايدن، والسابق دونالد ترامب، وفقا لوكالة “بلومبيرغ” للأنباء.

وتُمنح للمجموعة، المعروفة باسم “عصابة الثمانية”، “Gang Of Eight” إمكانية الوصول إلى معلومات استخباراتية حساسة، لكن حتى الآن لم تسمح لهم إدارة بايدن برؤية الوثائق بأنفسهم، ما أثار غضب قادة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ.

عصابة الثمانية

و”عصابة الثمانية” عبارة عن مجموعة من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ مؤلفة من ثمانية أعضاء (أربعة جمهوريين وأربعة ديمقراطيين).

ويمنحهم هذا الموقع الكشف عن معلومات استخباراتية شديدة الحساسية حصريا لهم دون غيرهم من أعضاء المجلس.

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وكان قد عثر محققون تابعون لوزارة العدل الأمريكية، على 6 وثائق سرية لدى تفتيش منزل الرئيس جو بايدن في ولاية “ديلاوير” في يناير الماضي.

وترجع بعض الوثائق التي عُثر عليها في منزل “بايدن” إلى الفترة التي كان فيها عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي، وبعضها الآخر إلى الفترة التي تولى فيها منصب نائب الرئيس.

المصدروكالة "بلومبيرغ" للأنباء، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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