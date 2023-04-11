وثائق ترامب وبايدن السرية تفجر غضب “عصابة الثمانية”.. ما القصة؟

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وطن- حصل الكونغرس الأمريكي اليوم، الثلاثاء، على وثائق سرية كان قد عُثر عليها في منزلي الرئيس الأمريكي جو بايدن وخلفه دونالد ترامب.

إلا أن إدارة بايدن لم تسمح “للأعضاء المخولين” بالاطلاع عليها بعد، ما أثار غضب قادة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ.

وثائق بايدن وترامب السرية

وتلقت مجموعة من كبار المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي “Gang Of Eight”، وثائق سرية تم استردادها من ممتلكات الرئيس الأمريكي جو بايدن، والسابق دونالد ترامب، وفقا لوكالة “بلومبيرغ” للأنباء.

وتُمنح للمجموعة، المعروفة باسم “عصابة الثمانية”، “Gang Of Eight” إمكانية الوصول إلى معلومات استخباراتية حساسة، لكن حتى الآن لم تسمح لهم إدارة بايدن برؤية الوثائق بأنفسهم، ما أثار غضب قادة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ.

عصابة الثمانية

و”عصابة الثمانية” عبارة عن مجموعة من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ مؤلفة من ثمانية أعضاء (أربعة جمهوريين وأربعة ديمقراطيين).

ويمنحهم هذا الموقع الكشف عن معلومات استخباراتية شديدة الحساسية حصريا لهم دون غيرهم من أعضاء المجلس.

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وكان قد عثر محققون تابعون لوزارة العدل الأمريكية، على 6 وثائق سرية لدى تفتيش منزل الرئيس جو بايدن في ولاية “ديلاوير” في يناير الماضي.

وترجع بعض الوثائق التي عُثر عليها في منزل “بايدن” إلى الفترة التي كان فيها عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي، وبعضها الآخر إلى الفترة التي تولى فيها منصب نائب الرئيس.