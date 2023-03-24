6 نصائح للحصول على رائحة طيبة دون استخدام العطر

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وطن-لا شكّ في أنه من المهم أن يكون للشخص رائحة طيبة، فهي تترك انطباعًا جيدًا عنك لدى الناس، لاسيما عندما تكون مجتمعًا بهم، بالإضافة إلى أن العلم يقول إن العطور تجعلك حالمًا كما تساعدك على استحضار الذكريات التي كنت تعتقد أنك نسيتها.

رائحة الجسم الزكيّة، تجعلك تشعر بمزيد من الثقة والأمان و الاسترخاء والهدوء. لكن ليس عليك بالضرورة أن تنفق أو تستثمر كل أموالك لشراء عطور باهظة الثمن لكي تنبعث منك رائحة طيبة طوال اليوم، ما عليك سوى الانتباه إلى بعض التفاصيل التي تساعدك على البقاء منتعشًا، بحسب ما نشره موقع “جي كيو” الفرنسي.

واعلم أن العطر ليس دائمًا هو الحل أو الاختيار الصحيح، حيث يمكن أن تتمتع برائحة طيّبة ببعض الحيل البسيطة.

يمكن أن تكون الروائح الكريهة أو العطور الفخمة مزعجة، حيث يُقال إن Elon Musk يمنع العطور عن مكاتبه لأنها تسبب له الصداع، كما يمكن تفسير هذا على أنه علامة على سوء النظافة. لكن، عمومًا، فإن بذل قصارى جهدك لتكون لديك رائحة طيبة هو أيضًا دليل على احترامك للآخرين. وفي كلّ الأحوال، يمكن أن يكون العطر الجيّد فعالاً، لكنه لا يحل محل النظافة والعناية الشخصية.

اختر الشامبو الخاص بك بحكمة

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن فروة رأسك تتعرّق أيضًا، وإذا لم تعتني بها، فأنت لا تخاطر فقط بفقدان شعرك الدهني أو مواجهة مشاكل قشرة الرأس، ولكن أيضًا ستكون هناك رائحة كريهة تنبعث من الرأس. لذلك يجب عليك اختيار الشامبو المناسب لنوع شعرك ورائحته التي تعجبك.

بالإضافة إلى ذلك، تنص الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية بوضع الشامبو مباشرة على فروة الرأس وتدليكه لضمان إزالة جميع الأوساخ، حيث سيساعد هذا على الحصول على رائحة رائعة لفترة أطول.

منظف ​​معطّر

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يمكن أيضًا أن تتراكم الروائح الكريهة على الملابس، سواء كانت بسبب الطعام أو الرطوبة أو حتى السجائر التي يدخنها شخص بالقرب منك، لذلك من المهم جدًا غسلها بانتظام وبالمنتجات المناسبة. ويوصي العديد من الخبراء بالمنظفات غير المعطرة، والتي تعد أفضل لبشرتك وأنفك (لأن بعض المنظفات لها روائح قوية جدًا)، ولكن يمكنك شراء ورق تجفيف معطر يتم وضعه في المجفف. برائحة نظيفة، ستشعر براحة وثقة أكبر في ملابسك، وسيكون لدى الآخرين انطباع أفضل عنك.

اعتني برائحة مزيل العرق ومنتجاتك

جميع المنتجات التي تستخدمها لها رائحة (على الرغم من وجود إصدارات الآن لا تسبب مخاوف الحساسية) ويجب أن تبدأ باختيار مزيل العرق برائحة تعجبك، ولكن هذا يوفر أيضًا الحماية التي تحتاجها. ضع في اعتبارك أيضًا أن كريمات الوجه والجسم وواقيات الشمس معطرة أيضًا وهناك الكثير من الخيارات. وإذا كنت لا ترغب في استخدام المنتجات المعطرة، فتأكد من استخدام صابون قوي في جميع أنحاء جسمك.

الاستحمام بعد الرياضة

يتعرق الجميع طوال اليوم، وبشكل خاص في أثناء التمرين. وإذا كنت تمارس الرياضة قبل العمل، فتأكد من الاستحمام وغسل جميع الأوساخ والعرق قبل التغيير. فعندما تكون نظيفًا، تكون رائحتك أفضل، وهكذا، ستسمح لبشرتك بامتصاص بقية المنتجات التي تستخدمها بشكل أفضل.

الزيوت الأساسية

الزيوت العطرية شائعة، وعلى الرغم من أنها ليست حلاً كافيًا لجميع مشاكلك، فإنها يمكن أن تساعدك بالتأكيد عندما تريد أن تشم رائحة طيبة. يمكن وضعها مباشرة على الجلد أو من خلال مرشّ العطر. كما أنها فعالة للشعر واللحية وتساعد على جعل كل شيء أكثر نعومة وصحيّ. هناك أيضًا روائح مختلفة، ولكل منها تأثير مختلف يتراوح من الهدوء إلى النشاط.

اعتني بأنفاسك

مسألة التنفس مهمة للغاية وحتى أفضل العطور لا يمكنها إخفاء رائحة الفم الكريهة. هذا مهم لأنه سيمنع الناس من الرغبة في التحدث معك، ناهيك بأنهم سيحاولون التركيز على محاولة تجنب الرائحة بدلاً من الانتباه إلى ما تقوله.

ولذا، يجب عليك الاهتمام بصحة أسنانك واستخدام الخيط وتنظيف أسنانك بعد كل وجبة، وشرب كمية كافية من الماء لتجنب جفاف الفم، وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية، فيمكنك دائمًا مضغ أوراق النعناع للحصول على نفس منعش.