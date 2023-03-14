الثلاثاء, مارس 14, 2023
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فيما يلي عادة واحدة تميز الأشخاص الناجحين عن أي شخص آخر..

"العمل بدون فترات راحة يقلل من الكفاءة..."

كتب معالي بن عمر
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وطن-يواجه الأفراد في مجتمعنا اليوم العديد من الضغوط والمطالب الشخصية والمهنية. وبالنسبة للكثيرين، فإن النجاح هو مرادف للعمل الجاد وتحقيق الأهداف. ومع ذلك، أوضحت عالمة النفس والمديرة الأولى لعلم نفس الأداء في شركة Exos المُهتمة بلياقة الرياضيين، سارة سركيس، أن “فترة النقاهة” هي التي تصنع الفارق بين الشخص الناجح والمتعثّر.

في شركة Exos، وهي شركة للتدريب على الأداء، تقوم سارة ساركيس وفريقها من خبراء الصحة بتعليم لاعبي اتحاد كرة القدم الأميركي والمدراء التنفيذيين في Fortune 100 وغيرهم من المهنيين كيفية الازدهار في بيئات تحت ضغط مستمر. ووفقًا لسارة سركيس، فإن العادة غير القابلة للتفاوض التي تميز الأشخاص ذوي الإنجازات العالية هي فترة النقاهة، بحسب ما نشره موقع “سان إي ناتيرال” الفرنسي.

من  جهته أوضحت الطبيبة النفسية: “نربط النجاح عن طريق الخطأ بالعمل الدؤوب وتكثيف الجهود، وإن لم يكن الأمر كذلك، نعتقد أننا كسالى أو غير مركزين أو غير منضبطين، لاسيما عندما لا تسير الامور على النحو الذي نريده”.

عادة يقوم بها الناجحون فقط
عادة يقوم بها الناجحون فقط

وأضافت: “النقاهة أو أخذ قسط من الراحة، غالبًا ما يكون “آخر شيء يدور في أذهاننا، لاسيما عندما نشعر بالإرهاق أو التوتر أو مجرد الانشغال. لكن الأشخاص الذين يعطون الأولوية للراحة هم أولئك الذين يفهمون بشكل صحيح معنى النجاح و هم الأسعد أيضًا”.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه غالبًا ما يتم تجاهل إهمية النقاهة أو الراحة في مجتمعنا المدفوع بالإنتاجية. ومع ذلك، فقد أظهرت الأبحاث أن العمل بدون فترات راحة يقلل من الكفاءة ويقلل من الإبداع ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوتر. وفي الواقع، الحصول على راحة أمر ضروري لإعادة شحن طاقتنا، ما يساعدنا على التركيز والإبداع.

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كيف تستمتع بفترة نقاهة مثل المحترفين؟

تشجع سارة سركيس عملائها على جرد قوائم اهتماماتهم والتحقق مما يزعجهم من خلال طرح سؤالين وهما كالآتي:

  • كيف وأين تقضي معظم الوقت وبماذا تهتم؟
  • ما هي الأنشطة التي تبدو مرهقة لك وما الذي ينشطك؟
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وشرحت سارة ساركيس قائلةً: “في كل مرة تفعل فيها شيئًا مفيدًا لصحتك العقلية أو البدنية، مثل النوم أو ممارسة الرياضة، تحصل على رصيد، ولكن أي نشاط يضر بك، مثل العمل في وقت متأخر أو تخطي وجبةمهمة من اليةم،  يكون بمثابة اقتتطاع من طاقتك”.

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وأفادت: “إذا قمت بحساب الأنشطة التي ترهقك والأخرى التي تزيد من نشاطك، في روتينك اليومي لمدة أسبوع، فستستطيه تحسين أسلوب حاتك اليومي. من خلال إدراك تأثير هذه الأنشطة على مستوى طاقتك، يمكن للشخص البدء في التخطيط للتمته بفترة نقاهة. ومن المهم التأكيد على أنها هذه الفترة، لا تعني بالضرورة قضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة على الشاطئ أو إجازة لمدة أسبوع.

من المهم أن يرتاح الموظفين بعد العمل فهذا يزيد من الإنتاجية
من المهم أن يرتاح الموظفين بعد العمل فهذا يزيد من الإنتاجية

يتعلق الأمر بإيجاد أنشطة علاجية تسمح لك بالاسترخاء وتجديد شبابك  مثل التأمل أو اليوغا أو كتابة اليوميات أو المشي في الخارج. كما أنه من المهم جدولة أنشطة في هذه الفترة المهمة تمامًا كما تفعل مع موعد مع الطبيب أو اجتماع مع رئيسك في العمل. وفي هذا السايق، شددت سارة سركيس: “يجب أن يكون جزءًا ثابتًا غير قابل للتفاوض من روتين حياتك”.

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المصدرسان إي ناتيرال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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