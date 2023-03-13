الإثنين, مارس 13, 2023
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10 علامات تدل على امتلاكك لشخصية قوية وحضور كاريزمي

"صاحب الشخصية القوية دائمًا ما تكون قرارته واختياراته مستقلة عن أراء الآخرين..."

كتب معالي بن عمر
امتلاك شخصية قوية watanserb.com
امتلاك شخصية قوية
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وطن-فيما يلي 10 علامات تدل على الشخصية القوية، والتي ربما تفتقر إليها أو تمتلكها. وفي الواقع، الشخصية هي ما يحدد الشخص وطريقته في التعامل مع الآخرين ولكن بشكل خاص تجاه نفسه.

فيما يلي استعرض موقع “تونماغ” الفرنسي، 10 علامات على الشخصية القوية:

الثقة في النفس

الشخص الذي يتمتع بشخصية قوية هو شخص واثق من نفسه. يمكن أن تتجلى الثقة بالنفس في وضعيته وطريقته في التعبير عن نفسه. يمكننا أن نلاحظ الجرأة في صوته وكذلك في طريقة تعامله وتصرفاته.

الاستقلالية مفتاح الشخصية القوية
الاستقلالية مفتاح الشخصية القوية

الوعي بالذات

إن معرفة أوجه القصور ونقاط القوة والضعف لديك ميزة لا تقدر بثمن. هذا يسمح بتحسين الشخصية وكذلك التواضع. الأشخاص الذين يتمتعون بشخصية قوية قادرون على ذلك ويعرفون بالضبط أين يضعون أنفسهم حسب المواقف والأشخاص.

امتلاك هذا النوع من الشخصية سيجعلك أفضل شريك وحلم كلّ شخص

دائرة صغيرة من المقربين

لا يعني هذا أنك لا تريد التواصل مع الأشخاص، لكن، ببساطة أنت شخص لا يُجزّء مبادئه. فأن تكون محبوبًا ومقبولًا من قبل الآخرين ليس بالضرورة أمر مُراد أو أمر مهم بالنسبة لك.

الإيجابية

التفاؤل سمة شخصية مهمة، والتحلي بالمواقف والردود الإيجابية، ينص عليه قانون الجاذبية. فضلاً عن أن الشخص ذو الشخصية القوية يعرف كيف يفكّر ويتصرف وفقًا لذلك.

الذكاء العاطفي
الذكاء العاطفي

الذكاء العاطفي

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يمكن أن تكون العواطف عيبًا حقيقيًا عندما لا تعرف كيفية إدارتها. إتقانها هو صفة لا يمتلكها إلا الأشخاص ذوو الشخصية القوية.

لا وقت للثرثرة

تمثل المناقشات والتبادلات شكلاً من أشكال الاتصال الاجتماعي. لكن الموضوعات غير المهمة تُبعدك عن الوصول إلى جوهر الأمر.

هل أنت انطوائي؟ اكتشف 8 أسرار حول هذه الشخصية

التحمّس

الأشخاص المتحمسون هم الأشخاص الذين عملوا على أنفسهم. لقد حفروا في أعماق أنفسهم لاكتشاف أنفسهم. هذا يعود إلى هذا الوعي الذاتي، الذي ناقشناه قبل قليل.

الحضور الكاريزمي
الحضور الكاريزمي

شخص متعاطف

أنت قادر على توقع احتياجات الناس. فالذكاء العاطفي يمنحك إرادة حرة ويسمح لك بوضع نفسك في مكان الآخرين.

شخص مستقل

صاحب الشخصية القوية دائمًا ما تكون قرارته واختياراته مستقلة عن أراء الآخرين.

لماذا تجذب بعض النساء الرجال أصحاب الشخصية السامة دونًا عن غيرهن من النساء؟

الصدق والتحدث بصراحة

إن التحدث بدون خجل أو توتّر، علامة على قوة الشخصية. فضلاً عن ذلك، فأنت أيضًا شخص يحب التعبير عن نفسه بوضوح.

الثقة بالنفس
الثقة بالنفس
المصدرتونماغ-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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