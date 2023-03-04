بيكيه غاضب وكاد أن يدهس مصوراً طرح عليه هذا السؤال (شاهد)

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وطن– ينمو نجاح شاكيرا يوماً بعد يوم، ويتعلق الكثير منه بالأغاني المخصصة بشكل غير مباشر لحبيبها السابق جيرارد بيكيه. الذي على عكس الكولومبية ، يعاني من مضايقات الصحافة والمصورين.

ضغط مستمر

جعل هذا الوضع بيكيه تحت ضغط مستمر بسبب هذه الاضطهادات التي دفعته إلى دهس الصحفي الإسباني جوردي مارتن.

كان المصور خارج منزل والدي لاعب كرة القدم السابق، عندما أفاد أنه واجه لقاء غير سار مع حبيب شاكيرا السابق.

كشف مارتن أن جيرارد بيكيه وصل إلى منزل والديه مع صديقته كلارا شيا ، ولم يرغب في الرد على أسئلة الصحفي حول أغنية شاكيرا الجديدة مع كارول جي.

أشار مارتن إلى أن بيكيه ابتسم وحاول تجاهله وقرر الاستمرار في طريقه.

بيكيه كاد يدهس صحفيًا

مرت لحظات قليلة ، وغادر الزوجان منزل والديه ، بينما بقي مارتن في نفس المكان.

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عند رؤيته، سارع بيكيه وحاول دهسه.

قال مارتن لبرنامج El Gordo y La Flaca من برشلونة “اليوم مررت بموقف غير سار مع جيرارد بيكيه وكلارا شيا ، كنت على وشك أن أتعرض للدهس”.

وكأن ما حدث لم يكن كافيا. فقد أشار الصحفي إلى أنه تلقى من داخل السيارة عدة تهديدات.

تهديد بيكيه لجوردي مارتن

وأضاف: “عندما خرجوا، زاد بيكيه سرعة السيارة بطريقة كاد أن يدهسني”.

وتابع: “بعد ذلك بقليل ، مررنا ببعضنا البعض على الطريق وسخروا مني ، وأهانوني ، وأطلقوا إشارات بذيئة”.

والقصة لا تنتهي عند هذا الحد حيث أشار مارتن إلى أن بيكيه بطريقة أو بأخرى حصل على رقم هاتفه ووجه تهديدات ضده.

وختم “(بيكيه) حصل على رقم هاتفي واتصل بي قائلاً إنني سأموت ، بالمناسبة ، هذه ليست المرة الأولى”.

ليست أول مرة

وكان جوردي مارتن، أول من كشف أن مدافع برشلونة السابق، جيرارد بيكيه، لم يكن مخلصاً لحبيبته السابقة شاكيرا منذ 2016.

وقال جوردي مارتن حينها في حديث لبرنامج RCN Mundo الإذاعي وفقًا لمجلة ”ماركا“، إنه تم تحذير شاكيرا من خيانة بيكيه في ذلك الوقت.

وادعى مارتن أنه يعرف عن علاقة شاكيرا وبيكيه منذ أن بدآ في المواعدة في عام 2010.

وأضاف: “لقد تخصصت دائما في كل ما يتعلق الأمر بهما”.

وحول خيانة بيكيه المزعومة، قال مارتن: “لقد حذرت شاكيرا من قبل أثناء مشاركتها في برنامج تلفزيوني. وطلبت منها أن تنتبه لبيكيه لأنه كان يخونها”.

وأضاف: “صحيح أنني عندما قلت ذلك على التلفزيون، تلقيت تحذيرا جادا لأنني ساندت شاكيرا”.

وكشف مارتن سر عداءه مع بيكيه قائلاً: ” لقد عرفت دائمًا أنشطة بيكيه في برشلونة، لأنه في النهاية كانت مدينة صغيرة حيث نعرف جميعًا بعضنا بعضا. تلقيت الكثير من الأشياء من جيرارد، لكنني لم أكن الشخص الذي ذهب للتحدث مع شاكيرا.”