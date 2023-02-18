ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 بعد فوز أرسنال وتعثر مانشستر سيتي

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وطن- عاد فريق أرسنال من جديد إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، بعد فوزه المثير على أستون فيلا برباعية ثمينة مقابل هدفين، وتعثر حامل اللقب مانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي أمام نوتينغهام فورست بهدف لكليهما.

كما شهدت منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، فوز ليفربول (الريدز) على نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين، وخسارة تشيلسي أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، وفوز إيفرتون على ليدز يونايتد بهدف نظيف.

مباراة أرسنال ضد أستون فيلا

وسجّل المتصدر فريق أرسنال (المدفعجية)، الرباعية الثمينة داخل شباك صاحب الأرض أستون فيلا، بوكايو ساكا في الدقيقة الـ16، وأوليكساندر زيتشينكو في الدقيقة الـ61، وداميان مارتينيز بهدف بطريق الخطأ في الدقيقة الـ93، وغابرييل مارتينيلي في الدقيقة الـ98.

كما أحرز أستون فيلا الهدفين الوحيدين للفريق في المباراة، عن طريق اللاعب أولي واتكينز في الدقيقة الـ5، وفليبي كوتينيو في الدقيقة الـ31.

مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينغهام فورست

وتعادل فريق مانشستر سيتي حامل اللقب أمام منافسه نوتينغهام فورست، في منافسات الدوري الإنجليزي، بهدف لكليهما.

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وافتتح مانشستر سيتي (الأزرق السماوي) أول أهداف المباراة، عند الدقيقة الـ41 عن طريق النجم البرتغالي برناردو سيلفا.

كما أدرك فريق نوتينغهام فورست هدف التعادل في المباراة، عن طريق اللاعب كريس وورد عند الدقيقة الـ84.

ملخص مباراة تعادل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست 🎥#السيتي pic.twitter.com/yPPSTK4xLr — مانشستر سيتي (@Cityarabia) February 18, 2023

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

وجاءت نتائج جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مع قرب نهاية الجولة الـ23، على النحو الآتي:

(1) أرسنال 54 نقطة.

(2) مانشستر سيتي 52 نقطة.

(3) مانشستر يونايتد 46 نقطة.

(4) نيوكاسل يونايتد 41 نقطة.

(5) توتنهام 39 نقطة.

(6) فولهام 38 نقطة.

(7) برايتون 35 نقطة.

(8) ليفربول 35 نقطة.

(9) برينتفورد 35 نقطة.

(10) تشيلسي 31 نقطة.

كما ستختتم منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، الأحد، بمواجهة مانشستر يونايتد وليستر سيتي، ووست هام يونايتد أمام توتنهام.