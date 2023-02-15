الجمعة, فبراير 17, 2023
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رياضة

تشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي 2023

منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي 2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد watanserb.com
تشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد
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وطن- يلتقي برشلونة على ميدانه المواجهة القوية أمام الفريق الضيف مانشستر يونايتد، الخميس، في منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي 2023.

وتشهد تشكيلة برشلونة غياب النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب الظهير الأيمن، عن المباراة المنتظرة على ملعب (الكامب نو)، أمام منافسه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

تشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد

ومن المتوقَّع أن يدخل المدرب الإسباني تشافي، المباراة القوية أمام منافسه مانشستر يونايتد، بتشكيلة أساسية متوقعة، في منافسات بطولة الدوري الأوروبي لدور الـ16، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع التشكيلة (البلوغرانا): جول كوندي، رونالدو أراخو، أندرياس كريستنسن، جوردي ألبا (أليخاندرو بالدي).

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خط الوسط: بيدري، فرانك كيسي، فرينكي دي يونج (سيرخيو بوسكيتس).

مركز الهجوم: رافينيا دياز، روبرت ليفاندوفسكي، جافي.

توقيت مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

وستكون مباراة برشلونة أمام مانشستر يونايتد، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

كما ستكون المباراة عند الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت فلسطين ومصر، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة السادسة إلا ربع مساءً.

مدرب برشلونة تشافي
مدرب برشلونة تشافي

معلق مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد

وسيعلق على مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق العماني خليل البلوشي.

كما ستبث أحداث المباراة بين كلا الفريقين على قنوات ( beIN Sports 1)، بتردد 11013، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

تدريبات مانشستر يونايتد
تدريبات مانشستر يونايتد

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

ويعتلي فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 56 نقطة، بينما يحتل الفريق المنافس مانشستر يونايتد المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة.

المصدروطن + نادي برشلونة + مانشستر يونايتد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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