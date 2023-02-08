الأربعاء, فبراير 8, 2023
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ما سبب تضاعف حجم الأنف عند النساء في أثناء الحمل؟

"زيادة احتباس الماء في الجسم يؤدي في النهاية إلى انتفاخ حجم الأنف في أثناء فترة الحمل..."

كتب معالي بن عمر
تضاعف حجم الأنف في أثناء الحمل watanserb.com
تضاعف حجم الأنف في أثناء الحمل
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وطن-شارك النساء والأمهات الجدد في جميع أنحاء العالم تجربتهم بعد انتفاخ أنوفهن في أثناء فترة الحمل من خلال عرض صور قبل الحمل وبعده على موقع التواصل الاجتماعي TikTok.

وبحسب تقرير لمجلة “غرازيا” الفرنسية، تحدثت جميع النساء الحوامل عن حجم الأنف الذي يتضاعف في أثناء الحمل على شبكة TikTok الاجتماعية، مع وضع صورهن قبل وبعد وضع الامهات لمولودهن. وفجأة، أصبح الأنف هذه الأيام الشغل الشاغل للأمهات الحوامل. و لكن لماذا؟

ووفق ترجمة “وطن“، فإن بعض النساء الحوامل شاركن صدمتهم بسبب حجم أنوفهن “المنتفخة”، وتحدثن عن “أنف الحمل”، الذي أصبح اليوم ظاهرة منتشرة على نطاق واسع.

ازدياد حجم الأنف في أثناء فترة الحمل يربك النساء
ازدياد حجم الأنف في أثناء فترة الحمل يربك النساء

لماذا تضع النساء المكياج قبل الولادة؟

ما سبب انتشار ظاهرة “أنف الحمل” على موقع TikTok؟

على الشبكة الاجتماعية، انتشر هاشتاغ #pregnancynose (أنف الحمل) وتبعه أكثر من 41 مليون مشاهدة. وشاركت النساء والأمهات الجدد في جميع أنحاء العالم تجربتهم حول أنف الحمل من خلال عرض الصور قبل وبعد الحمل. وقال بعضهن إنهن لاحظوا تغيّر أنوفهن تمامًا واكتسبت حجماً بطريقة ملحوظة.

وفقا للخبراء، هل يمكن أن يكبر الأنف أثناء الحمل؟

في الواقع، وفقًا للأطباء، يمكن أن يشهد الأنف تطورًا معينًا في الحجم في أثناء الحمل. وهذا يرجع عادة إلى ارتفاع مستوى الهرمونات وخاصة هرمون الاستروجين. هذا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى زيادة احتباس الماء. ويحدُث هذا حتى في الأنف! لكن لا داعي للذعر، مثل احتباس الماء في الساقين، يجب أن يعود الأنف في النهاية إلى شكله الأصلي.

هرمون الاستروجين سبب انتفاخ الانف في أثناء الولادة
هرمون الاستروجين سبب انتفاخ الانف في أثناء الولادة
المصدرغرازيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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