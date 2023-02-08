ما سبب تضاعف حجم الأنف عند النساء في أثناء الحمل؟

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وطن-شارك النساء والأمهات الجدد في جميع أنحاء العالم تجربتهم بعد انتفاخ أنوفهن في أثناء فترة الحمل من خلال عرض صور قبل الحمل وبعده على موقع التواصل الاجتماعي TikTok.

وبحسب تقرير لمجلة “غرازيا” الفرنسية، تحدثت جميع النساء الحوامل عن حجم الأنف الذي يتضاعف في أثناء الحمل على شبكة TikTok الاجتماعية، مع وضع صورهن قبل وبعد وضع الامهات لمولودهن. وفجأة، أصبح الأنف هذه الأيام الشغل الشاغل للأمهات الحوامل. و لكن لماذا؟

ووفق ترجمة “وطن“، فإن بعض النساء الحوامل شاركن صدمتهم بسبب حجم أنوفهن “المنتفخة”، وتحدثن عن “أنف الحمل”، الذي أصبح اليوم ظاهرة منتشرة على نطاق واسع.

ما سبب انتشار ظاهرة “أنف الحمل” على موقع TikTok؟

على الشبكة الاجتماعية، انتشر هاشتاغ #pregnancynose (أنف الحمل) وتبعه أكثر من 41 مليون مشاهدة. وشاركت النساء والأمهات الجدد في جميع أنحاء العالم تجربتهم حول أنف الحمل من خلال عرض الصور قبل وبعد الحمل. وقال بعضهن إنهن لاحظوا تغيّر أنوفهن تمامًا واكتسبت حجماً بطريقة ملحوظة.

وفقا للخبراء، هل يمكن أن يكبر الأنف أثناء الحمل؟

في الواقع، وفقًا للأطباء، يمكن أن يشهد الأنف تطورًا معينًا في الحجم في أثناء الحمل. وهذا يرجع عادة إلى ارتفاع مستوى الهرمونات وخاصة هرمون الاستروجين. هذا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى زيادة احتباس الماء. ويحدُث هذا حتى في الأنف! لكن لا داعي للذعر، مثل احتباس الماء في الساقين، يجب أن يعود الأنف في النهاية إلى شكله الأصلي.