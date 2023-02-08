الأربعاء, فبراير 8, 2023
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حقائق قد لا تعرفها.. ما مدة صلاحية الوصفة الطبية؟

"لوصفة العدسات اللاصقة الطبية تاريخ صلاحية أيضًا..."

كتب معالي بن عمر
مدة صلاحية الوصفة الطبية watanserb.com
مدة صلاحية الوصفة الطبية
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وطن-للحصول على دواء أو لاجتياز الفحص، يجب أن يكون لديك وصفة طبية صادرة عن أخصائي صحي. إذًا ما مدة صلاحية الوصفة الطبية حسب طبيعتها؟

هل ترغب في الحصول على تجديد العلاج؟ هل أنت بحاجة إلى الموجات فوق الصوتية؟ هل تريدين تركيب اللولب؟ على أي حال، سوف تحتاج إلى وصفة طبية من الطبيب المتخصص، حيث لا يمكن الحصول على وصفة طبيّة إلا من قبل أخصائي رعاية صحية.

ووفقًا لمجلة “فام أكتيال” الفرنسية، فإن كل هذه الأوراق الثمينة ليس لها نفس فترة الصلاحية حسب سبب الإصدار.

وصفة الدواء صالحة لمدة ثلاثة أشهر بعد وصفها من قبل الطبيب

يمكنك طلب الدواء أولاً. كما هو مبين على موقع وزارة الداخلية، فإن هذا النوع من الأوامر ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر بعد تاريخ التقادم. بعد هذا الوقت، لن يتمكن الصيدلي من إعطائها لك. إذًا ماذا لو انتهت صلاحيتها؟

إذا كان الشخص مصاب بمرض مزمن ومن أجل تجنب “أي انقطاع في العلاج يمكن يضر بصحته”، سيظل الصيدلي قادرًا على إعطاء الدوية، لكن، سيتعين بعد ذلك إبلاغ الطبيب المعالج وستتمكن من تلقي علبة واحدة فقط.

وصفة الدواء صالحة لمدة ثلاثة أشهر بعد وصفها من قبل الطبيب
وصفة الدواء صالحة لمدة ثلاثة أشهر بعد وصفها من قبل الطبيب

لعلاج ما يسمى بالمرض “طويل الأمد”، يمكن للصيدلي المعين من قبل المريض للتأمين الصحي، تجديد وصفة طبية لمدة عام واحد كحد أقصى وتكييف الجرعة إذا لزم الأمر.

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وإذا كانت الوصفة الطبية الخاصة بك لوسائل منع الحمل عن طريق الفم ولم تكن صالحة لمدة أقل من عام، فسيكون للصيدلي الحق أيضًا في إعطائها لك لفترة إضافية “غير قابلة للتجديد” مدتها ستة أشهر.

ما هي مدة صلاحية الوصفة الطبية لجهاز طبي؟

الوصفات الطبية للأجهزة الطبية (العكازات، الحزام القطني، الجوارب الضاغطة…) ليس لها نفس فترة الصلاحية: في الواقع، يمكنك استخدامها حتى اثني عشر شهرًا بعد تاريخ الوصفة الطبية من قبل أخصائي الرعاية الصحية.

ماسح ضوئي، فحص دم .. ما هي مدة الوصفة الطبية للقيام بهذا الفحص الصحي؟

يمكن لطبيبك أن يعطيك وصفة طبية لإجراء فحص صحي على غرار: فحص دم أو موجات فوق صوتية أو ماسح ضوئي. لن تكون هناك فترة صلاحية بعد ذلك ، على النحو المحدد في التأمين الصحي. ومع ذلك، فمن المستحسن إجراء هذه الاستشارة بعد وقت قصير من موعدك.

النظارات والعدسات اللاصقة: ما هي مدة صلاحية الوصفة الطبية الخاصة بك؟

أخيرًا، ستختلف مدة صلاحية الوصفة الطبية للنظارات أو العدسات اللاصقة وفقًا لمعايير معينة.

تختلف الوصفات الطبية باختلاف أنواعها
تختلف الوصفات الطبية باختلاف أنواعها

ما هي مدة صلاحية النظارات الطبية الخاصة بك؟

هل تحتاج إلى تغيير نظارتك؟ الوصفة الطبية الخاصة بك صالحة:

  • سنة واحدة إذا كان عمرك أقل من 16 عامًا
  • خمس سنوات إذا كان عمرك بين 16 و 42 عامًا
  • ثلاث سنوات إذا كان عمرك أكثر من 43 عامًا

إذا كانت نظارتك مكسورة، فإن الوصفة الطبية الخاصة بك صالحة مرة واحدة فقط عند أخصائي العيون إذا كان عمرك أقل من 16 عامًا. أما إذا كنت أكبر سنًا، فستكون صالحة لمدة ثلاث سنوات.

ما هو تاريخ انتهاء صلاحية وصفة العدسات اللاصقة؟

فيما يتعلق بوصفة العدسات اللاصقة، ستكون الوصفة الطبية سارية المفعول:

  • سنة واحدة إذا كان عمرك أقل من 16 عامًا
  • ثلاث سنوات إذا كان عمرك أكبر من 16 عامًا

وسواء بالنسبة للنظارات أو العدسات اللاصقة، سيتم إجراء فحص للعين مسبقًا!

مدة صلاحية العدسات اللاصقة
مدة صلاحية العدسات اللاصقة
المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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