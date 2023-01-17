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لماذا يُنصح بتناول المكسرات يوميًا في فصل الشتاء؟

تزود المكسرات الجسم بمجموعة متنوعة من الفوائد في الشتاء

كتب ايمان الباجي
لماذا يُنصح بتناول المكسرات يوميًا في فصل الشتاء؟ watanserb.com
لماذا يُنصح بتناول المكسرات يوميًا في فصل الشتاء؟
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وطنالمكسرات مغذية للغاية، فهي تزود الجسم بمجموعة متنوعة من الفوائد، خاصة إذا ما تناولها الشخص في الشتاء.

وبما أننا في موسم الشتاء، من المهم أن نفهم فوائد المكسرات وما هي الأنواع التي ينصح بتناولها خلال هذا الوقت.

لماذا يجب أن تأكل المكسرات في فصل الشتاء؟

قال موقع “ndtv“، إن المكسرات هي أطعمة صحية وبديلة للوجبات السريع وتحتوي أيضًا على العديد من الفوائد الأخرى.

تحسن صحة الجلد

تعمل المكسرات على تحسين ونمو الشعر وترطيب الجلد وتفتيحه.

يمكنك الحصول على شعر حريري وبشرة ناعمة عن طريق تناول الجوز الغني بمضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

تمنح الدفء

تؤدي درجات الحرارة الباردة بلا شك إلى برودة الجسم. ومع ذلك، فإن تناول الفول السوداني والكاجو واللوز والجوز يمكن أن يجعلك تشعر بالحرارة.

عندما تشعر بالبرد، عليك بتناول الفول السوداني

تقوي المناعة

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ثبت علميََا أن المكسرات تعزز مناعتنا. فاللوز على سبيل المثال يحتوي على مجموعة متنوعة من المعادن التي تساعد في الحفاظ على جهاز مناعة صحي وحماية الخلايا من الأذى. تشمل هذه العناصر الغذائية البوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والحديد وفيتامين هـ والبروتين.

يمكنك الحصول على كل هذه المزايا الصحية بغض النظر عن نوع اللوز الذي تتناوله ومن المنطقي أن اللوز يعتبر من أكثر الأطعمة التي تعزز المناعة.

تساعد على فقدان الوزن

المكسرات والبذور والفواكه المجففة كلها أطعمة لذيذة غنية بالألياف. تساعد الألياف في دعم حركة الطعام داخل الجهاز الهضمي وتبقيك ممتلئًا لفترة أطول، وتعزز خاصة فقدان الوزن.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت دراسة أن أولئك الذين يتناولون وجبتين أو أكثر من المكسرات كل أسبوع هم أقل عرضة لزيادة الوزن من أولئك الذين لا يتاولونها.

مفيدة لصحة القلب

يزداد انتشار أمراض القلب بين الشباب بشكل خطير. تحتوي معظم المكسرات على عناصر غذائية مهمة لصحة القلب مثل الألياف وأحماض أوميغا 3 الدهنية والدهون غير المشبعة وفيتامين هـ.

فاللوز والجوز من بين المكسرات التي تخفض نسبة الكوليسترول في الدم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يقلل الفستق من ضغط الدم. 

يساعد اللوز في الحفاظ على جهاز مناعة قوي

ما هي المكسرات التي يجب أن تأكلها في الشتاء؟

مثل معظم الأطعمة، يمكن أيضًا استهلاك المكسرات حسب الموسم للحصول على أقصى قدر من الفوائد منها. إليك بعض المكسرات التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي الشتوي:

  • الفول السوداني: يحتوي على الكثير من الريسفيراترول، والذي يرطب ويغذي البشرة الجافة بشكل طبيعي.
  • الفستق: يحمي الجلد من الأشعة فوق البنفسجية، كما تعمل مضادات الأكسدة الموجودة فيه على تأخير عملية شيخوخة الجلد. 
يحمي الفستق الجلد من الأشعة فوق البنفسجية
  • الجوز: يساعد في الحفاظ على دفء جسمك. وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي فه تساعد في الحفاظ على ترطيب الجلد والشعر. 
  • اللوز: يساعد في الحفاظ على جهاز مناعة قوي.
  • الكاجو: إذا تم تناوله باعتدال، فإنه يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن. يحتوي الكاجو على أحماض دهنية غير مشبعة مثل أحماض اللينوليك واللينولينيك، والتي تعتبر ضرورية في الوقاية من تصلب الشرايين والسكتة الدماغية.
المصدرموقع ndtv، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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