لماذا يُنصح بتناول المكسرات يوميًا في فصل الشتاء؟

تحسن صحة الجلد

تعمل المكسرات على تحسين ونمو الشعر وترطيب الجلد وتفتيحه.

يمكنك الحصول على شعر حريري وبشرة ناعمة عن طريق تناول الجوز الغني بمضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

تمنح الدفء

تؤدي درجات الحرارة الباردة بلا شك إلى برودة الجسم. ومع ذلك، فإن تناول الفول السوداني والكاجو واللوز والجوز يمكن أن يجعلك تشعر بالحرارة.

تقوي المناعة

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ثبت علميََا أن المكسرات تعزز مناعتنا. فاللوز على سبيل المثال يحتوي على مجموعة متنوعة من المعادن التي تساعد في الحفاظ على جهاز مناعة صحي وحماية الخلايا من الأذى. تشمل هذه العناصر الغذائية البوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والحديد وفيتامين هـ والبروتين.

يمكنك الحصول على كل هذه المزايا الصحية بغض النظر عن نوع اللوز الذي تتناوله ومن المنطقي أن اللوز يعتبر من أكثر الأطعمة التي تعزز المناعة.

تساعد على فقدان الوزن

المكسرات والبذور والفواكه المجففة كلها أطعمة لذيذة غنية بالألياف. تساعد الألياف في دعم حركة الطعام داخل الجهاز الهضمي وتبقيك ممتلئًا لفترة أطول، وتعزز خاصة فقدان الوزن.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت دراسة أن أولئك الذين يتناولون وجبتين أو أكثر من المكسرات كل أسبوع هم أقل عرضة لزيادة الوزن من أولئك الذين لا يتاولونها.

مفيدة لصحة القلب

يزداد انتشار أمراض القلب بين الشباب بشكل خطير. تحتوي معظم المكسرات على عناصر غذائية مهمة لصحة القلب مثل الألياف وأحماض أوميغا 3 الدهنية والدهون غير المشبعة وفيتامين هـ.

فاللوز والجوز من بين المكسرات التي تخفض نسبة الكوليسترول في الدم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يقلل الفستق من ضغط الدم.

ما هي المكسرات التي يجب أن تأكلها في الشتاء؟

مثل معظم الأطعمة، يمكن أيضًا استهلاك المكسرات حسب الموسم للحصول على أقصى قدر من الفوائد منها. إليك بعض المكسرات التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي الشتوي:

الفول السوداني: ي حتوي على الكثير من الريسفيراترول، والذي يرطب ويغذي البشرة الجافة بشكل طبيعي.

ي الفستق: يحمي الجلد من الأشعة فوق البنفسجية، كما تعمل مضادات الأكسدة الموجودة فيه على تأخير عملية شيخوخة الجلد.