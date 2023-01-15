الأحد, يناير 15, 2023
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فيما يلي البروتينات المسموح تناولها ليلاً لإذابة دهون الجسم

"البروتينات تقلّل الشهية وتساعد على الشعور بالشبع..."

كتب معالي بن عمر
أطعمة تساعدك في التخلص من الدهون watanserb.com
أطعمة تساعدك في التخلص من الدهون
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وطن-غالبًا ما يَنصح الخبراء بتناول وجبة خفيفة على العشاء للتمتع بليلة هنيّة ونوم جيّد، بالإضافة إلى المحافظة على عملية الهضم. كما يقول أجدادنا أيضًا: “كُلْ في الصباح مثل الملك، وفي الظهيرة مثل الأمير، وفي الليل مثل الفقير”.

لماذا يجب أن تأكل البروتين في الليل؟

وبحسب ما نشرته مجلة “غرازيا” الفرنسية، فإنه عندما يستريح الجسم ليلاً، فإنه لا يحتاج إلى سعرات حرارية زائدة، حيث يمكن ألا يستطيع الجهاز الهضمي استيعابها. لذلك يُفضّل تناول البروتينات لأنها قليلة الدسم، كما يسهل هضمها وتحد من عملية التخزين.

من جهة أخرى، من المعروف أن البروتينات تقلّل الشهية وتساعد على الشعور بالشبع. علاوة على ذلك، فهي تساعد في الحفاظ على كتلة العضلات التي يجب ألا ننسى الاعتناء بها في أثناء اتباع نظام غذائي متوازن وصحي.

صدور الدجاج مصدر جيد لللبروتين
صدور الدجاج مصدر جيد لللبروتين

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من جانبه، يوضح خبير التغذية إريك فافر أنه خلال الوجبات الغذائية، يتغذى جسمنا بشكل أساسي على الأنسجة العضلية لإشباع الشعور بالجوع أثناء الليل، وهذا يتسبب في انهيار أنسجة العضلات أثناء النوم. وبالتالي، يوصى باستهلاك البروتينات، لأنه بدلاً من التسبب في انهيار العضلات، يتم امتصاص الكتل الدهنية. وفي الواقع، فإن الأحماض الأمينية التي تفرزها البروتينات تغذي العضلات، وسيعتمد الجسم على الدهون لتزويد نفسه أثناء الليل.

أي البروتينات الخالية من الدهون تفضل؟

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن تناول 100 غرام على العشاء من صدور الدجاج، ستوفر لك أكثر من 20 غرامًا من البروتين بحد أقصى 2٪ دهون. تعدّ الصدور أصغر جزء من الدجاج، لذا تجنب الفخذين، ناهيك بأن الجلد سيزيد من عدد السعرات الحرارية في وجبتك.

لا شكّ في أن الديك الرومي منخفض الدهون والسعرات الحرارية، فـ100 غرام تحتوي على حوالي 100 سعر حرارية  و25٪ من البروتين. كما أنه مصدر ممتاز للعناصر الغذائية لاحتوائه على الحديد والفوسفور والزنك.

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لكن التوفو (نوع من الجبن النباتي) يستحق أن يُضاف إلى وجباتك. غالبًا ما يرتبط بالنظام الغذائي النباتي، حيث تسمح قوامه المختلف بتحضير العديد من الأطباق. يمكنك تناول التوفو القوي أو شديد الصلابة أو المشوي أو المقلي، بينما يفضل التوفو الحريري للشوربات والحلويات. 85 غرامًا من التوفو، يحتوي فقط على 70 سعرة حرارية مقابل 9 غرام من البروتين.

جبن التوفو النباتي
جبن التوفو النباتي

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تعتبر الأسماك البيضاء مثل سمك القد وسمك النازلي، والهلبوت، والبياض، والحدوق من بين أفضل مصادر البروتينات الخالية من الدهون. فهي أسماك منخفضة السعرات الحرارية والدهون المشبعة، وعلى سبيل المثال يحتوي سمك القد، على 70 سعرة حرارية لكل 100 غرام ويوفر 17 غرامًا من البروتين. لوعلاوة على ذلك، فهو مصدر ممتاز للأوميغا 3.

من بين البروتينات الخالية من الدهون، نجد البيض الذي يحتوي أيضًا على الكثير من العناصر الغذائية. إنها مصدر جيد جدًا للمعادن والدهون الصحية والفيتامينات ومضادات الأكسدة. فضلاً عن أنه منخفض السعرات الحرارية، تحتوي البيضة الواحدة على حوالي 85 سعرة حرارية و 6 غرامات من البروتين.

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يحتوي الحمص والبقوليات مثل الفاصوليا أو العدس على متوسط ​​8 غرامات من البروتين لكل 100 غرام. فضلاً عن أنها تساهم قي تخفيض مؤشر نسبة السكر في الدم، وتساعد الألياف الموجودة فيها على الشعور بالشبع وتقليل مستويات الكوليسترول.

يحتوي الحمص والبقوليات مثل الفاصوليا أو العدس على متوسط ​​8 غرامات من البروتين لكل 100 غرام
يحتوي الحمص والبقوليات مثل الفاصوليا أو العدس على متوسط ​​8 غرامات من البروتين لكل 100 غرام
المصدرغرازيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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