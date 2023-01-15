الأحد, يناير 15, 2023
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دراسة علمية: قد يكون هذا التمرين اليومي لمدة 6 دقائق كافياً لدرء مرض الزهايمر

"لا يوجد علاج فعال للتغلب على مرض الزهايمر ولكن نشاط بدني قد يحميك من الإصابة به..."

كتب معالي بن عمر
الزهايمر watanserb.com
الزهايمر
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وطن-نشرت مجلة “فام أكتيال” الفرنسية، تقريرًا تحدثّت فيه عن دراسة علمية جديدة، أكدت فيها أن ممارسة التمارين عالية الكثافة لمدة 6 دقائق يوميًا قد تساعد في تأخير ظهور مرض الزهايمر.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) فإنه ما يقارب من 50 مليون شخص يعانون من مرض الزهايمر في جميع أنحاء العالم. يتميز هذه المرض بشكل أساسي باضطرابات الذاكرة الحديثة، وفقدان تدريجي للآليات المعرفية والاستقلالية. وإذا لم يكن هناك علاج فعّال حتى الآن، فإن فريق من الباحثين في جامعة أوتاجو (نيوزيلندا) اكتشفوا أن ممارسة ست دقائق فقط من التمارين عالية الكثافة ستؤخر ظهور المرض.

هذا ونُشرت دراستهم في 11 يناير 2023 في مجلة The Journal of Physiology.

التمارين عالية الكثافة
التمارين عالية الكثافة

مرض الزهايمر: تحفيز بروتين معين يحسن الأداء الإدراكي

وفقًا للباحثين في الدراسة، فإن بروتينًا يسمى “عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ” أو “BDNF” قد يحفز قدرة الدماغ على تكوين روابط جديدة، وتشكيل الذكريات وتخزينها، وتحسين التعلم وتعزيز الأداء المعرفي العام. بالإضافة إلى ضمان بقاء الخلايا العصبية على قيد الحياة.

التمارين عالية الكثافة ستؤخر ظهور المرض
التمارين عالية الكثافة ستؤخر ظهور المرض

لذلك حاول العلماء إيجاد أفضل طريقة غير دوائية لتحفيز هذا البروتين المعين. وأوضح المؤلف الرئيسي للدراسة ترافيس جيبونز، في بيان صحفي: “أظهر بروتين BDNF أملا كبيرًا في النماذج الحيوانية، لكن التدخلات الصيدلانية فشلت حتى الآن في تسخير القوة الوقائية للعامل BDNF بأمان في البشر”.

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تساعد ممارسة التمارين عالية الكثافة لمدة ست دقائق على الوقاية من المرض

طلب الباحثون كجزء من عملهم، مشاركة 12 بالغًا نشطًا، ستة رجال وست نساء، تتراوح أعمارهم بين 18 و 56 عامًا على التوالي في الدراسة. وكان على الفريق الثاني أداء تمرين سريع لمدة 20 ساعة، وهو تمرين خفيف، أي 90 دقيقة من ركوب الدراجات منخفض الكثافة، وتمرين عالي الكثافة، أي ست دقائق من ركوب الدراجات المكثف بالإضافة إلى تمرين سريع مرتبط بالتمارين.

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النتيجة؟

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وجد مؤلفو الدراسة أن التمرين القصير لمدة ست دقائق ولكن عالي الكثافة كان الطريقة الأكثر فعالية لزيادة بروتين BDNF مقارنة بيوم الصيام مع أو بدون جلسة طويلة من التمارين الخفيفة. ويخلص البروفيسور جيبونز إلى أنه “نعتقد أنه يمكن استخدام الصيام وممارسة الرياضة معًا لتحسين إنتاج BDNF في الدماغ البشري”.

عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ
عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ
المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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