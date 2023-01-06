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عدد مشاهدات تقديم رونالدو يفوق مشاهدات نهائي كأس العالم .. ما القصة!؟

نشر الصحفي البرتغالي "Pedro Sepúlveda"، صورة رونالدو من حفل تقديمه لجماهير نادي النصر السعودي وزعم أنّ عدد مشاهدات الحفل وصلت إلى 3 مليارات مشاهدة على 40 قناة حول العالم، في حين أن نهائي المونديال في قطر بين فرنسا والأرجنتين حصد 2 مليار مشاهدة.

كتب أنس السالم
watanserb.com
تقديم رونالدو لجماهير نادي النصر
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وطن – أثار صحفي برتغالي جدلاً كبيراً، بعدما ادّعى أنّ عدد مشاهدي تقديم نادي النصر السعودي لاعبة الجديد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد تجاوز عدد مشاهدي نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين.

وعبر حسابه في “تويتر”، نشر الصحفي البرتغالي “Pedro Sepúlveda”، صورةً للنجم رونالدو من حفل تقديمه لجماهير نادي النصر السعودي في استاد “مرسول بارك”، وزعم أنّ عدد مشاهدات الحفل وصلت إلى 3 مليارات مشاهدة على 40 قناة حول العالم، في حين أن نهائي المونديال في قطر بين فرنسا والأرجنتين حصد 2 مليار مشاهدة. كما قال.

لكنّ هذا الإدّعاء من الصحفي البرتغالي، قوبل بتشكيك من بعض المغردين الذين رأوا استحالة ما قاله.

وردّ الصحفي الرياضي السعودي المختصّ عمر الريسي، على الصحفي البرتغالي، وقال إنّ ما نشره ليس صحيحا، وأنّ العرض كان متاحًا في 3 مليارات منزل، لكن لم يكن هناك 3 مليارات مشاهد، سواء كان ذلك مباشرًا أو متكررًا أو متأخرًا.

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وقال مغرّد آخر: “ضع في اعتبارك أنه يمكن مشاهدة العرض أكثر من مرة”.

بينما قال آخر في تغريدته إن “الشعب البرتغالي يكذب دائما”. حسب تعبيره

وتعاقد النادي الملقب في السعودية بـ”العالمي” مع أفضل لاعب في العالم خمس مرات في صفقة خيالية مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو.بحسب “ماركا

لماذا تم تأجيل ظهور رونالدو مع النصر لأول مرة؟

سيغيب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي الجديد عن اللعب لمباراتين بعد تسجيله لاعبا لناديه الجديد، تنفيذا لعقوبة تحصل عليها أثناء تواجده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على ما أفاد مسؤول في النادي الجمعة.

لكنّ “الدون”، الذي وصلت بطاقته الدولية مساء الأربعاء، لا يزال غير مؤهل للعب مع “العالمي” لعدم تسجيله حتى الآن، وستطول مدة غيابه عن المستطيل الأخضر تنفيذا للعقوبة.

انتقال رونالدو نادي النصر
رونالدو انضم إلى نادي النصر بأكبر راتب يحصل عليه لاعب كرة قدم في العالم

وقال المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه “البطاقة وصلت من إنجلترا مصحوبة بعقوبة الإيقاف مباراتين”.

وأضاف “استفسرنا وعرفنا أنها ستطبق بعد تسجيله وليس بعد التعاقد معه”.

وأكّدت وسائل إعلام محلية من بينها صحيفة الرياضية البارزة خبر إيقاف رونالدو لمباراتين.

وكان رونالدو عوقب بالإيقاف مباراتين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على خلفيه تحطيمه لهاتف نقال بين يدي طفل من مشجعي ايفرتون الإنجليزي بعد المباراة التي خسرها ناديه السابق مانشستر يونايتد في نيسان/أبريل الفائت.

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن - تويتر
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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