عدد مشاهدات تقديم رونالدو يفوق مشاهدات نهائي كأس العالم .. ما القصة!؟

وطن – أثار صحفي برتغالي جدلاً كبيراً، بعدما ادّعى أنّ عدد مشاهدي تقديم نادي النصر السعودي لاعبة الجديد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد تجاوز عدد مشاهدي نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين.

وعبر حسابه في “تويتر”، نشر الصحفي البرتغالي “Pedro Sepúlveda”، صورةً للنجم رونالدو من حفل تقديمه لجماهير نادي النصر السعودي في استاد “مرسول بارك”، وزعم أنّ عدد مشاهدات الحفل وصلت إلى 3 مليارات مشاهدة على 40 قناة حول العالم، في حين أن نهائي المونديال في قطر بين فرنسا والأرجنتين حصد 2 مليار مشاهدة. كما قال.

❗️The presentation ceremony of @Cristiano Ronaldo at @AlNassrFC reached 3 billions views on 40 channels around the world. While @FIFAWorldCup Final in Qatar had 2 billion views overall. 🇵🇹👀 pic.twitter.com/3LpND2HzB1 — Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) January 5, 2023

لكنّ هذا الإدّعاء من الصحفي البرتغالي، قوبل بتشكيك من بعض المغردين الذين رأوا استحالة ما قاله.

وردّ الصحفي الرياضي السعودي المختصّ عمر الريسي، على الصحفي البرتغالي، وقال إنّ ما نشره ليس صحيحا، وأنّ العرض كان متاحًا في 3 مليارات منزل، لكن لم يكن هناك 3 مليارات مشاهد، سواء كان ذلك مباشرًا أو متكررًا أو متأخرًا.

This is NOT true.

The presentation was available in 3 Billion homes. But did NOT have 3 billion viewers – whether thats live, repeat or delayed. — Omar Al Raisi (@Dantani) January 5, 2023

وقال مغرّد آخر: “ضع في اعتبارك أنه يمكن مشاهدة العرض أكثر من مرة”.

Keep in mind that it can be viewed more than once — MHD🇬🇧 (@BrotherMohamz) January 6, 2023

بينما قال آخر في تغريدته إن “الشعب البرتغالي يكذب دائما”. حسب تعبيره

Portuguese people always lie — IRWurZ (@IRWurZ9) January 6, 2023

وتعاقد النادي الملقب في السعودية بـ”العالمي” مع أفضل لاعب في العالم خمس مرات في صفقة خيالية مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو.بحسب “ماركا”

لماذا تم تأجيل ظهور رونالدو مع النصر لأول مرة؟

سيغيب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي الجديد عن اللعب لمباراتين بعد تسجيله لاعبا لناديه الجديد، تنفيذا لعقوبة تحصل عليها أثناء تواجده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على ما أفاد مسؤول في النادي الجمعة.

لكنّ “الدون”، الذي وصلت بطاقته الدولية مساء الأربعاء، لا يزال غير مؤهل للعب مع “العالمي” لعدم تسجيله حتى الآن، وستطول مدة غيابه عن المستطيل الأخضر تنفيذا للعقوبة.

وقال المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه “البطاقة وصلت من إنجلترا مصحوبة بعقوبة الإيقاف مباراتين”.

وأضاف “استفسرنا وعرفنا أنها ستطبق بعد تسجيله وليس بعد التعاقد معه”.

وأكّدت وسائل إعلام محلية من بينها صحيفة الرياضية البارزة خبر إيقاف رونالدو لمباراتين.

وكان رونالدو عوقب بالإيقاف مباراتين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على خلفيه تحطيمه لهاتف نقال بين يدي طفل من مشجعي ايفرتون الإنجليزي بعد المباراة التي خسرها ناديه السابق مانشستر يونايتد في نيسان/أبريل الفائت.