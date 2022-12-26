10 عادات صباحية عليك اتباعها في العام الجديد

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وطن– تعتبر الطريقة التي نبدأ بها اليوم هامة للغاية خاصة بالنسبة لصحتنا العقلية. وتلعب العادات الصباحية دوراً في تحديد سلوكنا ومزاجنا خلال اليوم.

وفي هذا السياق، نشر موقع “healthshots” تقريراً، استعرض من خلاله 10 عادات صباحية صحية ستساعدك على البقاء إيجابيًا، وستساعد على تحسين صحتك العقلية.

الالتزام بجدول للنوم

إن الاستيقاظ والنوم في أوقات ثابتة يومياً قد يساعدك على إيقاظ شعورك بطاقة النشاط، والإعداد لما ستقوم به في اليوم.

لذا، تأكّد من حصولك على ثماني ساعات من النوم كلّ ليلة.



تجنّب استخدام هاتفك أول شيء في الصباح

عادة يومية يلجأ إليها كثيرون، وهي تصفّح الهاتف المحمول فور الاستيقاظ من النوم لمعرفة ما يحدث في العالم. لا يُنصح بتفقّد وسائل التواصل الاجتماعي في الصباح الباكر، لأنّ ذلك من شأنه أن يؤديَ إلى إتلاف إنتاجيتك خلال النهار.



التأمل لمدة 15 دقيقة بشكل يومي

إنّ قضاء بعض الوقت في التأمل مع أفكارك الخاصة، يمكن أن يساعدك على الشعور بالهدوء والسلام الداخلي.

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فتدرّب على التنفس العميق واليوجا في الصباح الباكر، وستشعر بالراحة النفسية بمرور الوقت.



ممارسة الرياضة

النشاط البدني في الصباح يُحرّك أجسامنا، ويزيد من نسبة الأندورفين في الجسم، وهي مواد كيميائية “سعيدة” موجودة في الدماغ، تجعلك في مزاج أفضل.



الاحتفاظ بمذكرات

تعدّ كتابة ما تشعر به طريقة رائعة للتفكير في حياتك بطريقة منظمة، كما أنها طريقة تهدّي العقل. فينصح بكتابة الأشياء التي تُشعرك بالامتنان كلّ يوم، يمكنك ذكر أصدقائك أو عائلتك أو حتى التحدث عن عملك، فهناك مواضيع كثيرة لكتابتها.

تناول وجبة إفطار صحية

أظهرت الأبحاث مرارًا وتكرارًا، أنّ الأشخاص الذين يتناولون وجبة صباحية تتكون من الكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية والبروتينات مثل: البيض أو الجبن، يتمتعون بحماية أفضل ضد الأمراض العقلية.



شرب الماء في الصباح الباكر

تأكّد من شرب كوب كبير من الماء مع عصير الليمون والعسل في الصباح بعد الاستيقاظ، حيث يمكن أن يساعد هذا في تحسين عمل الجهاز الهضمي.



رتّب سريرك

إنها مهمة بسيطة، لكن شيئًا مثل: ترتيب السرير أو ترتيب غرفة النوم، ثبت أنه مرتبط بتحسين المزاج في أثناء النهار.



ضوء الشمس



إذا دخل ضوء الشمس إلى المنزل أو إلى الغرفة، يمكن أن يحسّن من مزاجك خلال النهار.

ولكن إذا كنتَ تعاني من الاضطراب العاطفي الموسمي، وهو نوع من الاكتئاب المرتبط بالتغيرات في المواسم، يمكنك استخدام صندوق ضوئي.



التنظيم والتخطيط للمستقبل

ضعْ قائمة بالمهام التي يجب عليك القيام بها في اليوم، والتي ستساعدك على الحفاظ على تنظيم الوقت، وتمنع الشعور بعدم الكفاءة والإحباط في نهاية اليوم.