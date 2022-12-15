الخميس, ديسمبر 15, 2022
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4 طرق لتخفيف آلام الظهر في الشتاء

تجنب رفع الأشياء الثقيلة إذا كنت تعاني من آلام الظهر

كتب ايمان الباجي
4 طرق لتخفيف آلام الظهر في الشتاء watanserb.com
طرق لتخفيف آلام الظهر في الشتاء
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وطن– يُعاني الكثير من الأشخاص حول العالم من آلام الظهر. ويُشير موقع صحيفة “indiatoday” إلى أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى الإصابة بآلام الظهر أبرزها الجلوس لساعات طويلة وقلة ممارسة الرياضة.

آلام الظهر

مع تقدم الشخص في العمر، يمكن أن تصبح آلام الظهر أكثر وضوحًا بسبب التغيرات الجسدية والنفسية الاجتماعية المرتبطة بالعمر.

وفي هذا الإطار، نصحت الصحيفة بإتباع هذه الطرق السهلة لتخفيف آلام الظهر في فصل الشتاء.

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ممارسة تمارين رياضية

في فصل الشتاء، يمكن تجنب آلام الظهر عن طريق أخذ استراحة كل ساعة إلى ساعتين لتمديد الظهر وممارسة البعض من التمارين الرياضية، والتي من أبرزها التمارين القطنية والتي تعمل على التخلص من آلام الظهر بشكل كامل وتعمل كذلك على تقوية أسفل الظهر والحبل الشوكي.

إن الجلوس في المكتب لساعات طويلة أو العمل لمدة 4-5 ساعات يسبب الألم ويُضعف العمود الفقري. وعندما تضعف عضلة الحبل الشوكي فإنها تسبب آلام الظهر ولذلك يجب على الشخص القيام ببعض التمارين لتقوية العضلات المتواجدة في أسفل الفقرات القطنية.

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وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يجب ممارسة ما لا يقل عن 30 دقيقة يوميًا من التمارين الهوائية وذلك خمسة أيام في الأسبوع.

كما يعتبر تناول فيتامين د والكالسيوم أمرًا ضروريًا لمكافحة تطور فقدان العظام وهشاشة العظام لأن هذه الحالات يمكن أن تضعف العمود الفقري ويمكن أن تعرضك لخطر الإصابة بكسر في الورك أو كسر في العمود الفقري.

احذر من نقص فيتامين د

يمكن أن تحدث آلام الظهر أيضًا بسبب نقص مستويات فيتامين (د) في الجسم، وهو أكثر انتشارًا بين الشباب اليوم.

ولتجنب آلام الظهر في الشتاء، يوصي الخبراء بفحص مستويات فيتامين د في الجسم وفحص مستوى الكالسيوم. كما يمكن أن يساعد تناول منتجات الألبان والبيض في تخفيف آلام الظهر.

الحفاظ على الظهر في وضعية مستقيمة

تسبب الوضعيات الخاطئة إنحناء العمود الفقري.

ولتخفيف ألم أسفل الظهر عند الجلوس أو الانحناء، ينصح باستخدام دعامات الظهر.

تجنب حمل الأشياء الثقيلة

تجنب رفع الأشياء الثقيلة إذا كنت تعاني من آلام الظهر بشكل متكرر، حيث يمكن أن يضغط الرفع الثقيل على الأعصاب مما يسبب ألمًا خفيفًا وشديدًا وهو ما يسمى عادة بعرق النسا.

المصدرصحيفة indiatoday، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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