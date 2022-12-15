تخلص منها على طريقة بيلا حديد.. نصائح للقضاء على الانتفاخات تحت العينين!

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وطن-ظهور الهالات السوداء تحت العينين يعطي انطباعاً حقيقياً بالإجهاد، إذ تترك قلة النوم آثارها على نضارة الوجه. فكيف تنشأ هذه الهالات؟ وما هي الوصفات التقليدية للتخلص منها؟

في الحقيقة، يجب أن تعلم أنه لا شيء أفضل من النوم الجيد واتباع روتين يومي للعناية بالبشرة، للتخلص من تلك الهالات السوداء والانتفاخ تحت العينين.

وبحسب تقرير لمجلة “غرازيا” الفرنسية، فإن هناك تقنيات عملية ونافعة يمكن القيام بها، كما يمكن أن تكون جزءًا من روتين جمالك اليومي.

أسباب ظهور الهالات السوداء

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ساعات النوم القليلة وغير الكافية تترك آثارها على أجسامنا. ونظرة واحدة في المرآة تكفي لتبين هذه الآثار، إذ يفقد الوجه نضارته ونعومته ويبدو الجسم حينها أحوج ما يكون إلى الراحة. سهر الليالي الطويلة والعمل حتى ساعات الفجر الأولى يسبب الهالات الداكنة تحت العينين. لكن ما علاقة السهر بهذه الهالات؟

وفي الحقيقة، تنشأ هذه الهالات أو الظلال تحت العينين من خلال انخفاض منطقة العين قليلاً وبروز لون البشرة الأكثر قتامةً. وبشكل خاص عند الاستيقاظ صباحاً تتكون خطوط عميقة نوعاً ما في الجلد. ولهذا أسباب عدة.

وأول هذه الأسباب يتعلق بطبيعة الجلد نفسه، إذ يكون رقيقاً للغاية تحت العين. كما لا توجد في هذه المنطقة أي أنسجة دهنية، ما يجعل أقل التغييرات الطارئة على الجلد في هذه المنطقة باديةً للعيان بشكل كبير. ولهذا تلوح الأوعية الدموية الدقيقة للعيان عبر الطبقة الشفافة من الجلد.

التخلص من الانتفاخ والهالات السوداء تحت العينين

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وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن بعض الأشخاص يميلون إلى وضع مكعبات الثلج مثلما تفعل بيلا حديد. ووفق هذه التقنية، كلما زادت برودة المكبعات التي يمكن أن تكون في شكل بن القهوة أو التين أو الليمون أو العسل، لعب ذلك دورًا مهمًا في عملية الترطيب وتهدئة وترميم البشرة الهشة للغاية (4 مرات أكثر نعومة) تحت العينين.

في ذات السياق، يمكن أن يكون الخيار علاجًا مناسبًا، حيث يتكون من 97٪ من الماء. خذ شريحيتين دائريتين وضعهما على العينين لمدة 20 دقيقة لإعادة تنشيط خلاياها وتنعيم البشرة. كما أنه من الجّد تدليك المنطقة تحت العينين بحركات دائرية كل صباح ومساء. لجميع أولئك الذين يحبون طقوس العناية بالبشرة المتقدمة والمستهدفة، سوف تحبون أيضًا منتج الريتينول، فهو عنصر نشط يحفز إنتاج الكولاجين. من خلال وظيفته، يمكن تعزيز عملية تجديد الخلايا، ما سيسمح لبشرتك بالظهور أكثر توحيدًا.