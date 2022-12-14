الإمارات تثير غضب المغرب أثناء تدشين محمد بن زايد لإحدى المشاريع

- Advertisement -

وطن- أثار مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام“، الاثنين، يظهر فيه رئيس الإمارات محمد بن زايد، أمام خريطة تظهر المغرب مبتورا من صحرائه، ويتلقى شروحات تقنية حول مشروع توسعة ميناء “خليفة” بأبوظبي، غضب وسائل الإعلام المغربية، التي اعتبرت أن ذلك تقصير لا يجب على الدولة المغربية غض الطرف عنه.

الإمارات والصحراء المغربية الصحراء

وبثت وكالة الأنباء الإماراتية (رسمية) مقطع فيديو لحفل تدشين مشروع توسعة ميناء “خليفة” بأبوظبي بحضور رئيس الإمارات، محمد بن زايد.

- Advertisement -

لكن وسائل الإعلام المغربية، إلتقطت لقطة خلال الفيديو، ظهرت فيها خريطة المملكة المغربية مبتورة، حيث لم تشمل منطقة الصحراء- المُتنازع عليها- التي تعتبرها المغرب “جزء لايتجزأ من أرضها”.

وظهر في مقطع الفديو، خريطة المغرب مبتورة من صحرائه بشكل واضح، حيث تمت الإشارة في هذه الخريطة إلى دول تربطها حركة مع الميناء الإماراتي، ضمنها 4 دول عربية هي المغرب والجزائر ومصر والصومال.

بتر خريطة المغرب أثناء تدشين رئيس الإمارات لمشروع بأبو ظبي (فيديو) https://t.co/sEpfZJOgUb pic.twitter.com/9pXaaRq0WJ — العمق المغربي (@al3omkcom) December 13, 2022

- Advertisement -

أثارت هذه الحادثة غضب وسائل الإعلام المغربية التي سلطت الضوء عليها، منوهة إلى ضرورة أن تقوم وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، بتوضيح “الخطأ” الذي قامت بنشره عبر حساباتها الرسمية.

حيث طالب موقع “العمق المغربي” في مقال له في الغرض، وسيلة الإعلام المذكورة بتوضيح موقفها مما قامت بنشره.

منذ 2020… الإمارات تعترف بمغربية الصحراء

المثير للجدل في اللقطة التي بثتها وسيلة الإعلام الإماراتية الرسمية أنها تتنافى تماما مع الموقف السياسي الإماراتي الرسمي.

حيث تعترف الإمارات العربية المتحدة بـ “مغربية الصحراء” منذ سنوات، وافتتحت سنة 2020 قنصلية لها في مدينة العيون بالصحراء الغربية.

وافتتحت الإمارات العربية المتحدة، نوفمبر 2020، قنصلية في مدينة العيون بالصحراء الغربية، التي يسيطر عليها المغرب وتطالب جبهة بوليساريو باستقلالها.

#الإمارات أول دولة عربية تفتح قنصلية في مدينة العيون المغربية | #منصات pic.twitter.com/frx4VAItj4 — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) October 28, 2020

وهي أول ممثلية دبلوماسية لدولة عربية بالمنطقة بعد افتتاح عدة قنصليات أخرى لدول أفريقية.

وتحتضن المنطقة منذ أواخر 2019، 15 قنصلية أجنبية أخرى لدول من أفريقيا جنوب الصحراء، في مدينتي العيون والداخلة على المحيط الأطلسي جنوبا.

يشار في سياق متصل أن الأمم المتحدة، ترعى منذ عقود جهودا لإيجاد حل سياسي متوافق عليه ينهي هذا النزاع.

وتسعى العديد الدول إلى الدخول في وساطات سياسية مع المغرب والجزائر من أجل إيجاد حل مستدام لمشكلة الصحراء الغربية.