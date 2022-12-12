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مونديال قطر 2022

تاريخ مواجهات المغرب وفرنسا قبيل المواجهة المنتظرة في كأس العالم 2022

لم يسبق للمنتخب المغربي أن حقق الفوز على فرنسا في المواجهات ال5 الماضية

كتب فارس أبو شيحة
مواجهات المغرب وفرنسا قبيل مباراة كأس العالم 2022 watanserb.com
مواجهات المغرب وفرنسا قبيل مباراة كأس العالم 2022
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وطن- تاريخ مواجهات المغرب وفرنسا في كافة البطولات المختلفة، قبيل المباراة المرتقبة التي ينتظرها عشاق كرة القدم في أرجاء المعمورة، الأربعاء، في منافسات دور نصف نهائي كأس العالم 2022، على ملعب (استاد البيت).

ولم يسبق للمنتخب المغربي ( أسود الأطلس)، تحقيق أي فوز على نظيره حامل اللقب فرنسا، في تاريخ المواجهات التي جمعت كلا المنتخبين خلال مشوارهما الكروي.

تاريخ مواجهات المغرب وفرنسا

وتقابل منتخب المغرب وفرنسا، في 5 مواجهات سابقة في كافة البطولات المختلفة، من بينها مباريات ودية جمعت كلا المنتخبين، حقق ديوك فرنسا الفوز في 3 مباريات. وتعادل في مبارتين مع أسود الأطلس المغربي.

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كما وكان آخر مواجهة جمعت المغرب وفرنسا، على ملعب (فرنسا)، في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2007. حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما.

كما وواجهت فرنسا في تاريخ مواجهاتها أمام 6 منتخبات أفريقية في مونديال كأس العالم، حيث أنها تلقت الخسارة أمام منتخب تونس (نسور قرطاج) مع ختام منافسات دور المجموعات. بهدف نظيف دون رد، كان من توقيع المعتزل دولياً وهبي الخزري.

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كما ولم يسبق لمنتخب فرنسا في تاريخ مسيرتها، أنها تلقت الخسارة من منتخبين أفريقين. في نسخة واحدة بمونديال كأس العالم 2022 قطر.

أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022

ونجح منتخب المغرب كتابة التاريخ في نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر. بعد وصوله إلى نصف نهائي كأس العالم على حساب البرتغال، بعد تحقيق الفوز عليه بهدف نظيف من توقيع النجم المغربي يوسف النصيري.

كما ويسعى المنتخب المغرب، إلى المضيّ قدماً بالوصول إلى نهائي كأس العالم 2022. كأول منتخب أفريقي وعربي يفعل ذلك في تاريخ البطولة العالمية.

مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم 2022

كما وسيلتقي حامل اللقب فرنسا، المواجهة القوية والمثيرة. أمام المغرب (أسود الأطلس)، الأربعاء، في منافسات دور نصف نهائي كأس العالم 2022، على ملعب (استاد البيت) في العاصمة القطرية (الدوحة).

ومن الجدير بالذكر، بأن نهائي نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر. ستكون في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على ملعب (استاد لوسيل).

المصدروطن + صفحة منتخب المغرب + صفحة منتخب فرنسا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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