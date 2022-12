تاريخ مواجهات المغرب وفرنسا قبيل المواجهة المنتظرة في كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- تاريخ مواجهات المغرب وفرنسا في كافة البطولات المختلفة، قبيل المباراة المرتقبة التي ينتظرها عشاق كرة القدم في أرجاء المعمورة، الأربعاء، في منافسات دور نصف نهائي كأس العالم 2022، على ملعب (استاد البيت).

ولم يسبق للمنتخب المغربي ( أسود الأطلس)، تحقيق أي فوز على نظيره حامل اللقب فرنسا، في تاريخ المواجهات التي جمعت كلا المنتخبين خلال مشوارهما الكروي.

تاريخ مواجهات المغرب وفرنسا

وتقابل منتخب المغرب وفرنسا، في 5 مواجهات سابقة في كافة البطولات المختلفة، من بينها مباريات ودية جمعت كلا المنتخبين، حقق ديوك فرنسا الفوز في 3 مباريات. وتعادل في مبارتين مع أسود الأطلس المغربي.

كما وكان آخر مواجهة جمعت المغرب وفرنسا، على ملعب (فرنسا)، في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2007. حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما.

كما وواجهت فرنسا في تاريخ مواجهاتها أمام 6 منتخبات أفريقية في مونديال كأس العالم، حيث أنها تلقت الخسارة أمام منتخب تونس (نسور قرطاج) مع ختام منافسات دور المجموعات. بهدف نظيف دون رد، كان من توقيع المعتزل دولياً وهبي الخزري.

تاريخ مواجهات المغرب وفرنسا ودية (1963) المغرب 2-1 ودية (1966) تعادل 2-2 دورة المتوسط (1967) فرنسا 2-0 (المتوسط) (1975) تعادل 1-1 (المتوسط) (1987) تعادل 0-0 ودية (1988) فرنسا 2-1 ودية (1998) تعادل 2-2 ودية (1999) فرنسا 1-0 ودية (2000) فرنسا 5-1 ودية (2007) تعادل 2-2 pic.twitter.com/csmMevXY0a — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 11, 2022

كما ولم يسبق لمنتخب فرنسا في تاريخ مسيرتها، أنها تلقت الخسارة من منتخبين أفريقين. في نسخة واحدة بمونديال كأس العالم 2022 قطر.

أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022

ونجح منتخب المغرب كتابة التاريخ في نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر. بعد وصوله إلى نصف نهائي كأس العالم على حساب البرتغال، بعد تحقيق الفوز عليه بهدف نظيف من توقيع النجم المغربي يوسف النصيري.

What a feeling to wake-up to this dream qualification to the semi-finals 🤩 pic.twitter.com/5I9JojX4lb — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 11, 2022

كما ويسعى المنتخب المغرب، إلى المضيّ قدماً بالوصول إلى نهائي كأس العالم 2022. كأول منتخب أفريقي وعربي يفعل ذلك في تاريخ البطولة العالمية.

🫡 @atchouameni scored his first 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝘂𝗽 𝗴𝗼𝗮𝗹 against England at just 𝟮𝟮 𝘆𝗲𝗮𝗿𝘀 of age! And how… ☄️#FiersdetreBleus pic.twitter.com/9IzrcwjsHJ — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) December 12, 2022

مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم 2022

كما وسيلتقي حامل اللقب فرنسا، المواجهة القوية والمثيرة. أمام المغرب (أسود الأطلس)، الأربعاء، في منافسات دور نصف نهائي كأس العالم 2022، على ملعب (استاد البيت) في العاصمة القطرية (الدوحة).

IN THE 𝙎𝙀𝙈𝙄-𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇 OF THE WORLD CUP! 🔥

WHAT A MATCH, WHAT A TEAM 😍😍😍#ENGFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/9S9OM4c5PQ — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) December 10, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن نهائي نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر. ستكون في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على ملعب (استاد لوسيل).