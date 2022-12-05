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رئيس الوزراء البريطاني: نرفع القبعة لقطر

هنأ الدوحة على استضافتها لكأس العالم

كتب باسل النجار
رئيس الوزراء البريطاني watanserb.com
رئيس الوزراء البريطاني
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وطن- نشر رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، هنأ فيها قطر على استضافتها لمونديال 2022 وخروجه بهذا الشكل التنظيمي المبهر.

سوناك يغرد مشيدا بقطر

وتجري الآن على ملاعب قطر مبارايات دور الـ16 المشتعلة، والتي حسم فيها كل من المنتخبين الأرجنتيني والبرازيلي أمره بالصعود لدور الـ8.

وكتب ريشي سوناك في التغريدة التي رصدتها (وطن): “نرفع القبعة لقطر لاستضافتها المذهلة لكأس العالم، ومرحلة المجموعات ستبقى الأفضل على الإطلاق”.

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وشجع سوناك أيضا منتخب بلاده قبل التفوق على السنغال في دور الـ16 والتأهل لملاقاة فرنسا في ربع النهائي: “هيا إنكلترا حافظوا على الحلم حياً”.

وتتجه أنظار العالم أجمع الآن نحو الدوحة، حيث ينظم هذا الحدث الدولي لأول مرة على أرض عربية وفي الشرق الأوسط عموما.

مباراة المغرب وإسبانيا

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ويترقب الجمهور العربي مباراة المنتخب المغربي ضد إسبانيا في الأدوار الإقصائية دور الـ16 من منافسات مونديال قطر 2022.

وستنطلق صافرة بداية مباراة المغرب ضد إسبانيا، على ملعب (استاد المدينة التعليمية) في دولة قطر المستضيف لأحداث مونديال 2022، غدا الثلاثاء، عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت دولة المغرب والجزائر وتونس.

بينما ستكون المواجهة بتوقيت فلسطين ومصر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما وبتوقيت السعودية وقطر، ستكون عند الساعة السادسة مساءً.

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رونالدو يشيد بتجربة كأس العالم في قطر

وأبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إعجابه الشديد بتجربة كأس العالم في قطر، مؤكداً أنّ كل شيء مذهل في البطولة الحالية.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية: “تجربة كأس العالم في قطر رائعة وكل شيء مذهل بما في ذلك المواصلات والضيافة والملاعب والمرافق وسهولة التحرك”.

وتابع: “الملاعب قريبة من بعضها حيث يمكنك مشاهدة أكثر من مباراة في نفس اليوم”.

وأضاف: “مهرجانات المشجعين منظمة بصورة مثالية، الجميع كانوا يخشون حرارة الجو لكن الطقس مناسب جداً”.

وأوضح قائد المنتخب البرتغالي: “إنها تجربة رائعة وأيّ شخص قدم إلى هنا بتوقعات منخفضة سيرحل وهو في غاية السعادة”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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