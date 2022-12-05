رئيس الوزراء البريطاني: نرفع القبعة لقطر

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وطن- نشر رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، هنأ فيها قطر على استضافتها لمونديال 2022 وخروجه بهذا الشكل التنظيمي المبهر.

سوناك يغرد مشيدا بقطر

وتجري الآن على ملاعب قطر مبارايات دور الـ16 المشتعلة، والتي حسم فيها كل من المنتخبين الأرجنتيني والبرازيلي أمره بالصعود لدور الـ8.

وكتب ريشي سوناك في التغريدة التي رصدتها (وطن): “نرفع القبعة لقطر لاستضافتها المذهلة لكأس العالم، ومرحلة المجموعات ستبقى الأفضل على الإطلاق”.

Hats off to Qatar for hosting an incredible World Cup so far. The group stages will be remembered as one of the all-time greats. Come on @England keep the dream alive 🦁🦁🦁#FIFAWorldCup #ENGSEN pic.twitter.com/YyLv9Y2VjZ — Rishi Sunak (@RishiSunak) December 4, 2022

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وشجع سوناك أيضا منتخب بلاده قبل التفوق على السنغال في دور الـ16 والتأهل لملاقاة فرنسا في ربع النهائي: “هيا إنكلترا حافظوا على الحلم حياً”.

وتتجه أنظار العالم أجمع الآن نحو الدوحة، حيث ينظم هذا الحدث الدولي لأول مرة على أرض عربية وفي الشرق الأوسط عموما.

مباراة المغرب وإسبانيا

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ويترقب الجمهور العربي مباراة المنتخب المغربي ضد إسبانيا في الأدوار الإقصائية دور الـ16 من منافسات مونديال قطر 2022.

وستنطلق صافرة بداية مباراة المغرب ضد إسبانيا، على ملعب (استاد المدينة التعليمية) في دولة قطر المستضيف لأحداث مونديال 2022، غدا الثلاثاء، عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت دولة المغرب والجزائر وتونس.

بينما ستكون المواجهة بتوقيت فلسطين ومصر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما وبتوقيت السعودية وقطر، ستكون عند الساعة السادسة مساءً.

رونالدو يشيد بتجربة كأس العالم في قطر

وأبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إعجابه الشديد بتجربة كأس العالم في قطر، مؤكداً أنّ كل شيء مذهل في البطولة الحالية.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية: “تجربة كأس العالم في قطر رائعة وكل شيء مذهل بما في ذلك المواصلات والضيافة والملاعب والمرافق وسهولة التحرك”.

وتابع: “الملاعب قريبة من بعضها حيث يمكنك مشاهدة أكثر من مباراة في نفس اليوم”.

وأضاف: “مهرجانات المشجعين منظمة بصورة مثالية، الجميع كانوا يخشون حرارة الجو لكن الطقس مناسب جداً”.

وأوضح قائد المنتخب البرتغالي: “إنها تجربة رائعة وأيّ شخص قدم إلى هنا بتوقعات منخفضة سيرحل وهو في غاية السعادة”.