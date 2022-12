رئيس الوزراء البريطاني: نرفع القبعة لقطر

- Advertisement -

وطن- نشر رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، هنأ فيها قطر على استضافتها لمونديال 2022 وخروجه بهذا الشكل التنظيمي المبهر.

وتجري الآن على ملاعب قطر مبارايات دور الـ16 المشتعلة، والتي حسم فيها كل من المنتخبين الأرجنتيني والبرازيلي أمره بالصعود لدور الـ8.

وكتب ريشي سوناك في التغريدة التي رصدتها (وطن): “نرفع القبعة لقطر لاستضافتها المذهلة لكأس العالم، ومرحلة المجموعات ستبقى الأفضل على الإطلاق”.

Hats off to Qatar for hosting an incredible World Cup so far.

The group stages will be remembered as one of the all-time greats.

Come on @England keep the dream alive 🦁🦁🦁#FIFAWorldCup #ENGSEN

pic.twitter.com/YyLv9Y2VjZ

— Rishi Sunak (@RishiSunak) December 4, 2022