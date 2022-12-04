المشي أو الجري: أيهما التمرين الأفضل لفقدان الوزن

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وطن-نشر موقع “كوسموبوليتان” الفرنسي تقريرًا سلط من خلاله الضوء على تمارين الكارديو التمرين الأفضل لفقدان الوزن مُشيرًا إلى أنه لفقدان الوزن أيضًا، قد نتساءل عن النشاط الأكثر فعالية؛ المشي أم الجري بغض النظر عن تمارين الكارديو.

ولا شك في أن الجميع يرغب في إنقاص الوزن شكل مَرضي، ولكن هذا يتطلّب ممارسة نشاط بدني منتظم لتحقيق الرفاهية والصحة لجسمنا في آن واحد! لكن أمامنا خيار صعب وضروري: ما أفضل طريقة لفقدان الوزن المشي أم الركض؟

الجري أفضل لفقدان الوزن

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ووفقًا لما ترجمته”وطن“، فإذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن بشكل دائم، فإن اتباع نظام غذائي متوازن ونشاط رياضي منتظم،يعدّ روتين جيّد ستحتاج القيام به باستمرار. وفي الواقع، سوف يسمح لك الجري بحرق السعرات الحرارية بسرعة، فضلاً عن أنه يتفوق على رياضة المشي.

وعلاوة على ذلك، من خلال ممارسة الجري، سترى أيضًا العديد من الفوائد التي ستنعم بها صحتك العقلية. فهذا ليس من قبيل المصادفة، لأن تنشيط نظام القلب والأوعية الدموية، وممارسة نشاط مثل هذه الرياضة البدنية تطلق ما يسمى بهرمونات السعادة والإندورفين وتسمح بتحسين الدورة الدموية حتى تصل إلى عقلك.

ومع ذلك، ينبغي ألا تتجاوز رياضة المشي، فهي لها أيضًا مزايا عديدة في سياق فقدان الوزن.

المشي للياقة بدنية فضل، ولإنقاص الوزن بشكل متوازن

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هل تسمع صرير ركبتيك قليلاً عند التفكير في الجري؟ هل أنت مبتدئ في تمارين الكارديو التمرين الأفضل لفقدان الوزن ، لا بأس يمكنك المشي دون التأثير على مفاصلك، يمكنك بالفعل حرق العديد من السعرات الحرارية مثل الجري، بشرط أن تمشي بنشاط، بحيث يكون معدل ضربات قلبك بين 60 و 70٪ من سعته القصوى.

هنا أيضًا، ستحتاج إلى اتباع نظام غذائي متوازن بحيث تستمر فقدان الوزن لفترة طويلة ولا تستعيد كل الكيلوجرامات التي فقدتها بمجرد الوصول إلى هدفك. وهذا يعني عدم حرمان جسمك من السعرات الحرارية التي يحتاجها ليعمل بشكل صحيح، خاصة إذا كنت تمارس الرياضة لفقدان الوزن.

يٌذكر أن المرأة تحتاج إلى ما بين 2000 و 2500 سعرة حرارية يوميًا، بينما يحتاج الرجال ما بين 2500 و 3000 سعرة حرارية.

من خلال حرمان جسدك من السعرات الحرارية، فإنك تضعه في حالة تجويع وترسل إليه إشارة خاطئة، وهكذا سيخزن جسمك كل ما في وسعه، في ضوء الفترة التالية من الجوع المفروض.

لذلك، الشروع في نشاط رياضي؛هو فكرة ممتازة ويمكن أن يجلب لك الفوائد الصحية، لكن، بشرط أن تعطي كل المفاتيح لجسمك لتحمل نشاطاتك الرياضية!