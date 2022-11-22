علا الفارس تخطف الأنظار بجمال ساحر وسط جماهير المونديال (شاهد)

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وطن- بإطلالة رقيقة غاية في الحسن والجمال، شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس، مع متابعيها على انستغرام صورا لها عند حضورها الافتتاح المبهر لفعاليات كأس العالم قطر 2022 في ستاد “البيت” الذي شهد المباراة الافتتاحية.

صور علا الفارس في ستاد البيت

وكانت الفارس، ضمن عشرات الآلاف من المشجعين والشخصيات الرسمية والهيئات الدولية الذين حضروا افتتاح كأس العالم، الذي أثار دهشة الكثيرين.

وعلقت الإعلامية على حضورها قائلة: “يسعدني أن أشهد مثل هذا الإنجاز المذهل لقطر وجميع الدول العربية، بغض النظر عن الفائز، سيكون هذا حدثًا رائعًا في تاريخنا”.

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وكانت الفارس غردت أيضاً مساء اليوم، على خلفية عن فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في مباريات كأس العالم 2022 مونديال قطر، والتي جمعت السعودية والأرجنتين وانتهت بهدفين مقابل هدف للأخضر السعودي.

علا تعلق على فوز المنتخب السعودي

وكتبت في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر إن “السعودية تصنع التاريخ بهزيمة مؤلمة للأرجنتين”.

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وأرفقت تغريدتها بمقطع فيديو للحظة فوز منتخب السعودية.

وحقق المنتخب السعودي فوزًا تاريخيًا في مباراته مع الأرجنتين ضمن المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022.

حيث أحرز الهدف الأول في المباراة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 10، وينتهي بعدها الشوط الأول.

وبعد انطلاق الشوط الثاني أحرز اللاعب صالح الشهري هدف التعادل في الدقيقة 49، ثم لحق به اللاعب سالم الدوسري ليحرز الهدف الثاني في شباك منتخب الأرجنتين بالدقيقة 53.

أصيب لاعب المنتخب السعودي ياسر الشهراني في مباراة السعودية والأرجنتين ضمن بطولة كأس العالم 2022 مونديال قطر، والمقامة على استاد لوسيل.

المنتخبات العربية في مونديال قطر

وكان اللاعب ياسر الشهراني اصطدم بقوة مع الحارس محمد العويس، أثناء مباراة السعودية والأرجنتين، مما استدعى تدخل طبي إلى أرض الملعب لنقل الشهراني.

وبهذا الفوز في مباراة السعودية والأرجنتين يتأهل منتخب السعودية للمواجهة القادمة في بطولة كأس العالم 2022.

واليوم أيضاً، لعب المنتخب التونسي في مواجهة نظيره الدنماركي لتنتهي النتيجة بالتعادل السلبي.

وفي انتظار نتيجة المقابلة الأولى للمنتخب المغربي ضد نظيره الكرواتي.

ويراهن الجمهور العربي على أن تمتع المنتخبات العربية المشاركة في المونديال، ملايين المشاهدين وراء شاشات التلفزيون بلعب بطولي وأداء قوي.