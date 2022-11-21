الإثنين, نوفمبر 21, 2022
الرئيسيةالهدهدمشجعون عرب يوجهون صفعات متتالية للإعلام الإسرائيلي ومراسليه في قطر (شاهد)
الهدهد

مشجعون عرب يوجهون صفعات متتالية للإعلام الإسرائيلي ومراسليه في قطر (شاهد)

هتفوا (يلا يلا يلا.. إسرائيلي برا)

كتب سالم حنفي
طرد مراسل إسرائيلي في قطر watanserb.com
تعرض مراسل إسرائيلي للإحراج في قطر عقب طرده من مشجعين عرب
- Advertisement -

وطن – في صفعة جديدة تؤكد على رفض الشعوب العربية للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، تعرض مراسل التلفزيون الإسرائيلي أثناء تغطية أحداث مباراة افتتاح مونديال قطر للإحراج عقب طرده من قبل المشجعين العرب.

وخلال تغطيته المباشرة للمونديال من أمام استاد البيت، أحاط عدد من المشجعين العرب بالمراسل حاملين الاعلام الفلسطينية وأخذوا يهتفون “يلا يلا يلا.. إسرائيلي برا”.

شبان لبنانيون يرفضون الحديث مع مراسل القناة12

- Advertisement -

كما تعرض مراسل القناة 12 الإسرائيلية لموقف مماثل حينما رفض شبان لبنانيون الحديث معه بمجرد معرفتهم بجنسيته، وفق ما ورد على موقع قناة “الميادين” اللبنانية.

وبحسب فيديو متداول، فقد رفض الشبان اللبنانيون الحديث مع المراسل الإسرائيلي فور أن أبلغهم بأنه إسرائيلي، مؤكدين له بأنه لا يوجد شيء اسمه إسرائيل، وإنما فلسطين.

- Advertisement -

ووفق مراسل القناة الإسرائيلية في قطر، فإن الشبان اللبنانيين غضبوا عندما عرفوا أنّ من يتكلم معهم إعلام إسرائيلي.

المراسل يؤكد رفض المشجعين العرب بشكل عام الحديث معهم

وقال: “نحن موجودون في المونديال. وأود القول إنّه خلف الكواليس تقريباً كل من نلتقي معه ونعرّف عن أنفسنا أمام مشجعين عرب فإنهم بشكل عام يرفضون. لكن هناك مجموعة شبان لبنانيين في اللحظة التي قلنا لهم إننا من إسرائيل، تغير التعاطي 180 درجة”.

وتابع أنّ “الشباب اللبناني رفضوا الاعتراف بوجود إسرائيل”، مؤكدين أنّه لا يوجد شيء اسمه “إسرائيل” بل فلسطين.

منتخب مصر للكاراتيه يرفع علم فلسطين

ولم يتوقف رفض الشعوب العربية على رفض التطبيع على ما حدث في قطر، فقد رفع لاعبو منتخب مصر للكاراتيه التقليدي (تحت السن) علم فلسطين، بعد تتويج الفراعنة بالمركز الأول والثاني، في بطولة العالم التي أقيمت في سلوفينيا.

وكانت بعثة مصر للكاراتيه التقليدي قد سافرت إلى سلوفينيا، الثلاثاء الماضي، بمشاركة 37 لاعبا ولاعبة مقسمين على 3 فئات ( تحت 15 عاما، وتحت 17 عاما وتحت 21 عاما).

وحصد لاعبو منتخب مصر وهم “محمد عشري ابو الخير” و”عبد الرحمن ايهاب” و”احمد عاطف ” بقيادة المدرب شريف عبد النبي وطارق اصلان 24 ميدالية متنوعة، بواقع 9 ميداليات ذهبية و 8 ميداليات فضية إلى جانب 7 ميداليات برونزية.

وأكد مصدر من الاتحاد المصري للكاراتيه في تصريحات لموقع “الطريق“، صحة الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتظهر اللاعبين المصريين يحملان علم فلسطين وإلى جانبهما اللاعب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الاحتفال لم يكن مخططًا له بينما كان وليد لحظة الاحتفال للاعبي المنتخب الوطني.

المصدرالميادين + الطريق + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

شاهد ماذا فعل شرطي قطري مع مشجع إكوادوري خلال المباراة الإفتتاحية لكأس العالم؟!

الهدهد

نجل الجبري: “دهاء ..قطر احتوت خصمها وحوّلته إلى مُشجّع”

تقارير

بالأرقام .. مليارات ستتدفق على قطر من استضافتها كأس العالم

الهدهد

بفيديوهات قديمة.. أذرع الإمارات الإلكترونية تحاول تشويه استضافة قطر للمونديال

الهدهد

ظهور لافت لولي عهد سلطنة عمان في مونديال قطر (شاهد)

الهدهد

هل خرج ابن سلمان من عباءة الإمارات؟.. صوره مع أمير قطر تثير جدلا

الهدهد

علاء مبارك يهاجم قطر في أول أيام المونديال ويتهمها بإطاحة والده

الهدهد

أمير قطر يجمع السيسي بأردوغان ومصافحة حارة في اللقاء الأول (شاهد)

الهدهد

تعرف على أبرز الزعماء الحاضرين في افتتاح كأس العالم بقطر.. بينهم السيسي وأردوغان

الهدهد

“محمد بن سلمان في قطر”.. سعوديون يحتفلون بانطلاق المونديال بعد وصفه بـ”بطولة الشواذ”

الهدهد

“اعتناق 887 شخصا للإسلام”.. وطن تتحقق من صحة تغريدة نشرها حساب باسم ذاكر نايك

الهدهد

“غاضب من تلاوة القرآن”.. إجراءات قطر في افتتاح المونديال تثير جنون محمد الباز

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شاهد ماذا فعل شرطي قطري مع مشجع إكوادوري خلال المباراة الإفتتاحية لكأس العالم؟!

ابتسامة نجلاء بودن للرئيس الإسرائيلي تنهي مستقبلها السياسي.. هذا ما كشفته المصادر!

سبب ارتداء الشيخة موزة في افتتاح مونديال قطر فستانا ارتدته قبل 12 عاما!

ما هو أفضل وقت لغسل الملابس عندما تكون الرطوبة عالية؟

نجل الجبري: “دهاء ..قطر احتوت خصمها وحوّلته إلى مُشجّع”

تعرف على تاريخ مواجهات السعودية والأرجنتين قبيل مباراة كأس العالم 2022

لحظة سقوط قنبلة أوكرانية على جنود روس متحصنين ورد فعلهم “صادم”

بالأرقام .. مليارات ستتدفق على قطر من استضافتها كأس العالم

سودانية تحرق زوجها حتى الموت (شاهد)

هذا ما فعله أمير قطر مع الملهم غانم المفتاح خلف كواليس افتتاح المونديال (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC