مشجعون عرب يوجهون صفعات متتالية للإعلام الإسرائيلي ومراسليه في قطر (شاهد)

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وطن – في صفعة جديدة تؤكد على رفض الشعوب العربية للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، تعرض مراسل التلفزيون الإسرائيلي أثناء تغطية أحداث مباراة افتتاح مونديال قطر للإحراج عقب طرده من قبل المشجعين العرب.

وخلال تغطيته المباشرة للمونديال من أمام استاد البيت، أحاط عدد من المشجعين العرب بالمراسل حاملين الاعلام الفلسطينية وأخذوا يهتفون “يلا يلا يلا.. إسرائيلي برا”.

🔺 “يلّا .. يلّا .. يلّا .. إسرائيلي برّا” 🔺 الجماهير العربية تطرد مراسل قناة الاحتلال في قطر، وتحاصره بالأعلام الفلسطينية خلال تغطيته للمباراة الافتتاحية لكأس العالم 🔺 علّق بـ “✌️🇵🇸” تحية لكل جماهيرنا العربية الرافضة للتطبيع#فلسطين_في_مونديال_قطر#FIFAWorldCup pic.twitter.com/u9Hwz8guIs — مقاطعة (@Boycott4Pal) November 20, 2022

شبان لبنانيون يرفضون الحديث مع مراسل القناة12

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كما تعرض مراسل القناة 12 الإسرائيلية لموقف مماثل حينما رفض شبان لبنانيون الحديث معه بمجرد معرفتهم بجنسيته، وفق ما ورد على موقع قناة “الميادين” اللبنانية.

وبحسب فيديو متداول، فقد رفض الشبان اللبنانيون الحديث مع المراسل الإسرائيلي فور أن أبلغهم بأنه إسرائيلي، مؤكدين له بأنه لا يوجد شيء اسمه إسرائيل، وإنما فلسطين.

"اسمها فلسطين مش إسرائيل".. لقاء مفاجئ بين مراسل إسرائيلي ومشجعين لبنانيين في قطر. pic.twitter.com/9NviTVkdh6 — الصحفي نضال سلامه (@nidal_news) November 20, 2022

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ووفق مراسل القناة الإسرائيلية في قطر، فإن الشبان اللبنانيين غضبوا عندما عرفوا أنّ من يتكلم معهم إعلام إسرائيلي.

المراسل يؤكد رفض المشجعين العرب بشكل عام الحديث معهم

وقال: “نحن موجودون في المونديال. وأود القول إنّه خلف الكواليس تقريباً كل من نلتقي معه ونعرّف عن أنفسنا أمام مشجعين عرب فإنهم بشكل عام يرفضون. لكن هناك مجموعة شبان لبنانيين في اللحظة التي قلنا لهم إننا من إسرائيل، تغير التعاطي 180 درجة”.

وتابع أنّ “الشباب اللبناني رفضوا الاعتراف بوجود إسرائيل”، مؤكدين أنّه لا يوجد شيء اسمه “إسرائيل” بل فلسطين.

منتخب مصر للكاراتيه يرفع علم فلسطين

ولم يتوقف رفض الشعوب العربية على رفض التطبيع على ما حدث في قطر، فقد رفع لاعبو منتخب مصر للكاراتيه التقليدي (تحت السن) علم فلسطين، بعد تتويج الفراعنة بالمركز الأول والثاني، في بطولة العالم التي أقيمت في سلوفينيا.

بالعلم المصري والفلسطيني أبطال منتخب مصر يحتفلون بحصولهم على العديد من المراكز في بطولة العالم للكاراتيه التقليدي#مزيد pic.twitter.com/zBr5jIuNc1 — مزيد – Mazid (@MazidNews) November 20, 2022

وكانت بعثة مصر للكاراتيه التقليدي قد سافرت إلى سلوفينيا، الثلاثاء الماضي، بمشاركة 37 لاعبا ولاعبة مقسمين على 3 فئات ( تحت 15 عاما، وتحت 17 عاما وتحت 21 عاما).

وحصد لاعبو منتخب مصر وهم “محمد عشري ابو الخير” و”عبد الرحمن ايهاب” و”احمد عاطف ” بقيادة المدرب شريف عبد النبي وطارق اصلان 24 ميدالية متنوعة، بواقع 9 ميداليات ذهبية و 8 ميداليات فضية إلى جانب 7 ميداليات برونزية.

وأكد مصدر من الاتحاد المصري للكاراتيه في تصريحات لموقع “الطريق“، صحة الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتظهر اللاعبين المصريين يحملان علم فلسطين وإلى جانبهما اللاعب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الاحتفال لم يكن مخططًا له بينما كان وليد لحظة الاحتفال للاعبي المنتخب الوطني.