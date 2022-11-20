الحلمُ أصبح حقيقة .. قطر تُبهر العالم في حفل افتتاح كأس العالم 2022 (شاهد)

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وطن- أزالت دولة قطر الستار عن افتتاح كأس العالم 2022، بنسخته ال22، الأحد، على ملعب ” استاد البيت” في مدينة الخور المشهورة شمال العاصمة القطرية (الدوحة).

وشهد مراسم حفل افتتاح كأس العالم 2022 قطر، كأول نسخة عربية في تاريخ البطولة العالمية، والأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، بحضور العديد من زعماء ورؤساء دول العالم العربي والإسلامي.

حفل افتتاح كأس العالم 2022 قطر

وكان من بين الذين حضروا مونديال كأس العالم 2022، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمصري عبد الفتاح السيسي، والأردني عبد الله الثاني بن الحسين والتركي رجب طيب أردوغان والجزائري عبد المجيد تبون وولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان وغيرهم.

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كما وألقى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل الثاني، كلمة افتتاح مونديال كأس العالم 2022، بحضور والده صاحب الفكرة حمد بن خليفة آل ثاني، ” بسم الله الرحمن الرحيم من قطر، من جميع العرب. أرحب بالجميع لكأس العالم قطر 2022″.

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى : من قطر من بلاد العرب نرحب بالجميع في كأس العالم #قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022#قنوات_الكاس #Qatar2022#FIFAWorldCup pic.twitter.com/riPyhcK9ZI — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 20, 2022

كلمة الأمير تميم بن حمد آل الثاني في افتتاح كأس العالم 2022

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وأضاف الأمير تميم، ” ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانباً لكي يحتفوا بتنوعهم وما يجمعهم، لتكن أياماً ملهمة بالخير والأمل”.

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📱 https://t.co/alkogGtHdW #كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 pic.twitter.com/HUSg1HS6Io — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 20, 2022

كما وختم كلمته الافتتاحية، “أتمنى لكم وقت فرح وبهجة وأن تكون أيام خير لكم. أهلاً وسهلاً بكم في دوحة الجميع.”

#للتاريخ | من حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَ أُنثَىٰ وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) pic.twitter.com/H8QdCJakKr — EPL World (@EPLworld) November 20, 2022

كما وشهدت افتتاح كأس العالم 2022 قطر، العديد من الفقرات الاستعراضية والموسيقية. داخل استاد “البيت”، الذي يتسع لنحو 60 ألف متفرج في المدرجات.

وكان من أبرز تلك الفقرات في افتتاح كأس العالم 2022 قطر، الفقرة الموسيقية لفرقة “بي تي أس” من دولة كوريا الجنوبية، بأداء مشترك مع الفنان القطري فهد الكبيسي.

من بوابة افتتاح كأس العالم ، قطر تجمع بين العراقة والحداثة، بين الماضي والحاضر، وتظهر في حفل الافتتاح تمسكها بتقاليدها ، واعتزازها بعاداتها، وافتخارها بتاريخها، وتبعث رسائل حب وتسامح واحترام لكل شعوب العالم .

الأحلام وجدت حتى تتحقق .. و كل الأحلام يمكن تحقيقها بإصرارنا. pic.twitter.com/hPvcSuaiyS — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) November 20, 2022

مباراة افتتاح كأس العالم 2022 قطر

وستنطلق أولى مباريات كأس العالم 2022، بين صاحب الأرض قطر (العنابي)، والإكوادور، في افتتاح مونديال قطر 2022.

ومن الجدير بالذكر، بأن مراسم بطولة كأس العالم 2022، التي انطلقت الأحد، كما وستستمر فعالياتها حتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.