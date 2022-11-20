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الحلمُ أصبح حقيقة .. قطر تُبهر العالم في حفل افتتاح كأس العالم 2022 (شاهد)

أمير قطر تميم بن حمد آل الثاني يفتتح مونديال كأس العالم 2022 بنسخته ال22

كتب فارس أبو شيحة
افتتاح كأس العالم 2022 قطر watanserb.com
مراسم افتتاح كأس العالم 2022
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وطن- أزالت دولة قطر الستار عن افتتاح كأس العالم 2022، بنسخته ال22، الأحد، على ملعب ” استاد البيت” في مدينة الخور المشهورة شمال العاصمة القطرية (الدوحة).

وشهد مراسم حفل افتتاح كأس العالم 2022 قطر، كأول نسخة عربية في تاريخ البطولة العالمية، والأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، بحضور العديد من زعماء ورؤساء دول العالم العربي والإسلامي.

حفل افتتاح كأس العالم 2022 قطر

وكان من بين الذين حضروا مونديال كأس العالم 2022، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمصري عبد الفتاح السيسي، والأردني عبد الله الثاني بن الحسين والتركي رجب طيب أردوغان والجزائري عبد المجيد تبون وولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان وغيرهم.

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كما وألقى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل الثاني، كلمة افتتاح مونديال كأس العالم 2022، بحضور والده صاحب الفكرة حمد بن خليفة آل ثاني، ” بسم الله الرحمن الرحيم من قطر، من جميع العرب. أرحب بالجميع لكأس العالم قطر 2022″.

كلمة الأمير تميم بن حمد آل الثاني في افتتاح كأس العالم 2022

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وأضاف الأمير تميم، ” ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانباً لكي يحتفوا بتنوعهم وما يجمعهم، لتكن أياماً ملهمة بالخير والأمل”.

كما وختم كلمته الافتتاحية، “أتمنى لكم وقت فرح وبهجة وأن تكون أيام خير لكم. أهلاً وسهلاً بكم في دوحة الجميع.”

كما وشهدت افتتاح كأس العالم 2022 قطر، العديد من الفقرات الاستعراضية والموسيقية. داخل استاد “البيت”، الذي يتسع لنحو 60 ألف متفرج في المدرجات.

وكان من أبرز تلك الفقرات في افتتاح كأس العالم 2022 قطر، الفقرة الموسيقية لفرقة “بي تي أس” من دولة كوريا الجنوبية، بأداء مشترك مع الفنان القطري فهد الكبيسي.

مباراة افتتاح كأس العالم 2022 قطر

وستنطلق أولى مباريات كأس العالم 2022، بين صاحب الأرض قطر (العنابي)، والإكوادور، في افتتاح مونديال قطر 2022.

ومن الجدير بالذكر، بأن مراسم بطولة كأس العالم 2022، التي انطلقت الأحد، كما وستستمر فعالياتها حتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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