صفعة جديدة للاحتلال في بطولة العالم للكاراتيه.. ما علاقة مصر؟ (شاهد)

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وطن- رفع لاعبو منتخب مصر للكاراتيه التقليدي (تحت السن) علم فلسطين، بعد تتويج الفراعنة بالمركز الأول والثاني، في بطولة العالم التي أقيمت في سلوفينيا.

وكانت بعثة مصر للكاراتيه التقليدي قد سافرت إلى سلوفينيا، الثلاثاء الماضي، بمشاركة 37 لاعبا ولاعبة مقسمين على 3 فئات ( تحت 15 عاما، وتحت 17 عاما وتحت 21 عاما).

وحصد لاعبو منتخب مصر وهم “محمد عشري ابو الخير” و”عبد الرحمن ايهاب” و”احمد عاطف ” بقيادة المدرب شريف عبد النبي وطارق اصلان 24 ميدالية متنوعة، بواقع 9 ميداليات ذهبية و 8 ميداليات فضية إلى جانب 7 ميداليات برونزية.

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وحسم لاعبا المنتخب المصري للكاراتيه التقليدي المركزين الأول والثاني في البطولة، متفوقين على لاعب إسرائيلي والذي حل في المركز الثالث.

وأكد المكاوي أن إنجازات المنتخب المصري في البطولة جاءت نتيجة عمل وجهد كبيرين ودعم مستمر من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية.

وأكد مصدر من الاتحاد المصري للكاراتيه في تصريحات لموقع “الطريق“، صحة الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتظهر اللاعبين المصريين يحملان علم فلسطين وإلى جانبهما اللاعب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الاحتفال لم يكن مخططًا له بينما كان وليد لحظة الاحتفال للاعبي المنتخب الوطني.

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وعن توقيع عقوبات على لاعبي المنتخب المصري، أكد المصدر أنه لم يحدث أي تداعيات على الأمر الذي حدث اليوم، ولم يتم توقيع أي عقوبات على اللاعبين، لأنه أمر وليد اللحظة ولم يتم التخطيط له، وكان ضمن تتويج الفراعنة بالمركزين الأول والثاني، وعندها قرر اللاعبين رفع العلم الفلسطيني مع ارتدائهم العلم المصري.

مشهد للتاريخ

وتفاعل مرتادو موقع التدوينات الصغيرة ” تويتر ” مع انجاز اللاعبين المصريين ورفعهما لعلم فلسطين بمواجهة لاعب الاحتلال الإسرائيلي.

وفي هذا السياق علق “جهاد حِلِّس”:”في مشهد للتاريخ، لاعب اسرائيلي يفوز بالمركز الثالث في بطولة العالم للكاراتيه في سلوفينيا، فيرفع علم الاحتلال، ليفاجأ بأن صاحبا المركز الأول والثاني مصريا الجنسية يرفعان علم فلسطين ليخزياه هو وكيانه المسخ”.

واستدرك:”بوركتما، رحم الله من رباكما يا أبطال”.

في مشهد للتاريخ، لاعب اسرائيلي يفوز بالمركز الثالث في بطولة العالم للكاراتيه في سلوفينيا، فيرفع علم الاحتلال، ليفاجأ بأن صاحبا المركز الأول والثاني مصريا الجنسية يرفعان علم فلسطين ليخزياه هو وكيانه المسخ !!

بوركتما، رحم الله من رباكما يا أبطال !! pic.twitter.com/kgk65EkTky — جهاد حِلِّس (@jhelles) November 20, 2022

وعقب آخر :”بشارة خير بحول الله العظيم امة محمد لا ينقطع منها الخبر ايداً تحتسب لكم يا اهل مصر.”

وقال “سالم بن حمزة “:”شعب مصر هو اساس تقدم الدول العربية و مشكلته في نظامه الدكتاتوري.”

وعلق” محمد أبو غزالة”:”تبقى مصر قلب العروبة النابض مهما حاولوا تغييرها الأبطال رفعوا العلم الفلسطيني في مواجهة علم الاحتلال كل التحية والتقدير للأبطال المنسيين”.

وتبقى مصرقلب العروبة النابض مهماحاولوا تغييرها 💪

أبطال #منتخب_مصر_للكاراتيه التقليدي 👈تحت 15 سنة👉 يحصدون المركزالأول والثاني في بطولة العالم التي أقيمت بسلوفينيا🙏

الأبطال رفعواالعلم الفلسطيني في مواجهة علم الاحتلال🆚

كل التحية والتقديرللأبطال المنسيين 🙏#اردوغان #السيسى pic.twitter.com/SsmyYG6vgy — محمد أبوغزالة (@mo7ammad_ref3at) November 20, 2022

وأسدل الستار اليوم، الأحد، على منافسات بطولة العالم للكاراتيه التقليدي بنسختها الـ 21 لتحتل مصر المركز الثاني في جدول الترتيب العام خلفًا للمنتخب البرازيلي، الذي تصدر الترتيب بإجمالي 29 ميدالية (13 ذهبية – 8 فضية – 8 برونزية).

وكان المستشار رامي المكاوي ، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه قد قال لوسائل إعلام مصرية إن إنجازاته منتخب مصر في البطولات هي نتاج الكثير من العمل والجهد والدعم المستمر من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية.