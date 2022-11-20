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صفعة جديدة للاحتلال في بطولة العالم للكاراتيه.. ما علاقة مصر؟ (شاهد)

لاعبان مصريان رفعا علم فلسطين

كتب خالد الأحمد
بطولة العالم للكاراتيه watanserb.com
بطولة العالم للكاراتيه
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وطن- رفع لاعبو منتخب مصر للكاراتيه التقليدي (تحت السن) علم فلسطين، بعد تتويج الفراعنة بالمركز الأول والثاني، في بطولة العالم التي أقيمت في سلوفينيا.

وكانت بعثة مصر للكاراتيه التقليدي قد سافرت إلى سلوفينيا، الثلاثاء الماضي، بمشاركة 37 لاعبا ولاعبة مقسمين على 3 فئات ( تحت 15 عاما، وتحت 17 عاما وتحت 21 عاما).

وحصد لاعبو منتخب مصر وهم “محمد عشري ابو الخير” و”عبد الرحمن ايهاب” و”احمد عاطف ” بقيادة المدرب شريف عبد النبي وطارق اصلان 24 ميدالية متنوعة، بواقع 9 ميداليات ذهبية و 8 ميداليات فضية إلى جانب 7 ميداليات برونزية.

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وحسم لاعبا المنتخب المصري للكاراتيه التقليدي المركزين الأول والثاني في البطولة، متفوقين على لاعب إسرائيلي والذي حل في المركز الثالث.

تشكيلة منتخب مصر ضد بلجيكا في المباراة الودية

وأكد المكاوي أن إنجازات المنتخب المصري في البطولة جاءت نتيجة عمل وجهد كبيرين ودعم مستمر من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية.

وأكد مصدر من الاتحاد المصري للكاراتيه في تصريحات لموقع “الطريق“، صحة الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتظهر اللاعبين المصريين يحملان علم فلسطين وإلى جانبهما اللاعب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الاحتفال لم يكن مخططًا له بينما كان وليد لحظة الاحتفال للاعبي المنتخب الوطني.

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وعن توقيع عقوبات على لاعبي المنتخب المصري، أكد المصدر أنه لم يحدث أي تداعيات على الأمر الذي حدث اليوم، ولم يتم توقيع أي عقوبات على اللاعبين، لأنه أمر وليد اللحظة ولم يتم التخطيط له، وكان ضمن تتويج الفراعنة بالمركزين الأول والثاني، وعندها قرر اللاعبين رفع العلم الفلسطيني مع ارتدائهم العلم المصري.

مشهد للتاريخ

وتفاعل مرتادو موقع التدوينات الصغيرة ” تويتر ” مع انجاز اللاعبين المصريين ورفعهما لعلم فلسطين بمواجهة لاعب الاحتلال الإسرائيلي.

وفي هذا السياق علق “جهاد حِلِّس”:”في مشهد للتاريخ، لاعب اسرائيلي يفوز بالمركز الثالث في بطولة العالم للكاراتيه في سلوفينيا، فيرفع علم الاحتلال، ليفاجأ بأن صاحبا المركز الأول والثاني مصريا الجنسية يرفعان علم فلسطين ليخزياه هو وكيانه المسخ”.

واستدرك:”بوركتما، رحم الله من رباكما يا أبطال”.

وعقب آخر :”بشارة خير بحول الله العظيم امة محمد لا ينقطع منها الخبر ايداً تحتسب لكم يا اهل مصر.”

وقال “سالم بن حمزة “:”شعب مصر هو اساس تقدم الدول العربية و مشكلته في نظامه الدكتاتوري.”

وعلق” محمد أبو غزالة”:”تبقى مصر قلب العروبة النابض مهما حاولوا تغييرها الأبطال رفعوا العلم الفلسطيني في مواجهة علم الاحتلال كل التحية والتقدير للأبطال المنسيين”.

وأسدل الستار اليوم، الأحد، على منافسات بطولة العالم للكاراتيه التقليدي بنسختها الـ 21 لتحتل مصر المركز الثاني في جدول الترتيب العام خلفًا للمنتخب البرازيلي، الذي تصدر الترتيب بإجمالي 29 ميدالية (13 ذهبية – 8 فضية – 8 برونزية).

وكان المستشار رامي المكاوي ، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه قد قال لوسائل إعلام مصرية إن إنجازاته منتخب مصر في البطولات هي نتاج الكثير من العمل والجهد والدعم المستمر من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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