مهارة خارقة .. نيمار يسيطر على كرة ألقتها طائرة مسيرة من ارتفاع عالٍ (شاهد)

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وطن- تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مدهشاً للنجم البرازيلي نيمار جونيور (30 عاماً)، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد قيامه بترويض كرة ألقتها طائرة مسيرة من ارتفاع عالٍ جداً.

وكان هذا المقطع خلال تدريبات البرازيلي نيمار، مع منتخب البرازيل (راقصي السامبا)، استعداداً لمونديال كأس العالم 2022 قطر.

مهارة نيمار مع الكرة

ويظهر في مقطع الفيديو المتداوَل، استعدادُ نيمار نجم المنتخب البرازيلي، لاستبقال كرة ساقطة من طائرة مسيرة على مستوى ارتفاع عالٍ جداً، وسط مشاهدة زملائه في السيلسياو لهذا الحدث.

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كما ونجح نيمار في السيطرة على الكرة بعد إلقائها من الطائرة المسيرة، بسهولة وبلمسة واحدة فقط، من قبل اللاعب، وسط دهشة وذهول زملائه، الذي ذهبوا للاحتفال معه، عقب نجاحه في هذا التحدي.

التقاط نيمار للكرة من ارتفاع عالٍ

وفق موقع (bleach erreport) البريطاني، فإن البرازيلي نيمار نجح بكل سهولة في التحكم بالكرة من على ارتفاع يصل إلى 35 متراً.

Easy control from 115 feet for Neymar 💫 (via @domingao)pic.twitter.com/urfYlajwKg — B/R Football (@brfootball) November 14, 2022

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كما وركض زملاؤه بعد استقبال نيمار للكرة بسهولة بلمسة واحدة، نحوه للاحتفال معه، عقب نجاحه بتلك التجربة الصعبة.

مجموعة منتخب البرازيل في كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب البرازيل (راقصو السامبا)، في المجموعة السابعة في منافسات دور بطولة كأس العالم 2022 قطر، إلى جانب سويسرا والكاميرون وصربيا.

كما ويستهل البرازيل مشواره في مونديال كأس العالم 2022، بمواجهة نظيره صربيا، الخميس، في ال24 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على ملعب (استاد لوسيل).

وبعدها سيلتقي السيلسياو أمام سويسرا في المواجهة الثانية، كما وسيختتم منافسات هذا الدور بملاقاة الكاميرون (الأسود)، في ال2 من شهر ديسمبر القادم.

ســاحـــــر 😱 نيمار يستلم الكرة بسهولة من على ارتفاع 35 مترًا 🤯pic.twitter.com/xkQNWEpriJ — GOAL Arabia (@GoalAR) November 14, 2022

يشار إلى أن منتخب البرازيل أكثر المنتخبات المتوج بتلك البطولة على مستوى العالم. برصيد 5 مرات، ويعتبر من المنتخبات المرشحين لنيل بطولة هذه النسخة ال22، التي ستستضيفها دولة قطر.