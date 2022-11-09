عملاق أوروبي سيتنافس على ضم كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي

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وطن- ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، بأن صاورخ ماديرا كريستيانو رونالدو (37 عاماً)، يتطلّع إلى خوض تجربة أوروبية جديدة، قبل نهاية مشواره الكروي الحافل بالإنجازات والألقاب، رغم تراجع مستواه في الآونة الأخيرة.

وقالت صحيفة (تيليغراف)، إن إدارة مانشستر يونايتد مستعدة للموافقة على طلب البرتغالي رونالدو، بالرحيل عن صفوف الشياطين الحمر في سوق الانتقالات القادم (الميركاتو الشتوي).

تشيلسي سيتنافس على ضم كريستيانو رونالدو

ووفق الصحيفة الإنجليزية، “حتى الآن لا يوجد نادٍ يرغب في التعاقد مع كريستيانو رونالدو سوى تشيلسي المهتم بذلك. وهذا النادي يفي ما يبحث عنه رونالدو”.

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كما وتابعت، “مالك نادي تشيلسي رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي، متحمس للصفقة، وجاهز لبدء المفاوضات مع اللاعب من أجل حسم تلك الصفقة في يناير المقبل”.

قرعة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا دور 16

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 دور ال16، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، عن مواجهة فريق تشيلسي (البلوز)، أمام بوروسيا دورتموند الألماني في الأدوار الإقصائية لهذا الموسم.

وأضافت، “رونالدو يبحث عن نادٍ قادر على دفع راتبه، إلى جانب مشاركة الفريق في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم”.

Bring it on! 👊 Which tie can't you wait for?#UCLdraw pic.twitter.com/tiWnYYTdXj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2022

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ولم يسجّل البرتغالي رونالدو سوى 3 أهداف مع فريق مانشستر يونايتد هذا الموسم، في كافة البطولات على الصعيد المحلي أو القاري، بسبب قلة مشاركاته وجلوسه على دكة البدلاء.

خلافات رونالدو مع تين هاج

كما ولا يزال رونالدو يعاني من التواجد في التشكيلة الأساسية لفريق مانشستر يونايتد لهذا الموسم، بقرار من المدرب الهولندي إريك تين هاج. وهو ما وضعه في صدام وأزمة نشبت في الأيام القليلة الماضية، وصلت إلى عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة.

وينتهي عقد صاورخ ماديرا رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد في صيف 2023، مع خيار التمديد لموسم أخر إضافي.