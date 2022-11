عملاق أوروبي سيتنافس على ضم كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي

- Advertisement -

وطن- ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، بأن صاورخ ماديرا كريستيانو رونالدو (37 عاماً)، يتطلّع إلى خوض تجربة أوروبية جديدة، قبل نهاية مشواره الكروي الحافل بالإنجازات والألقاب، رغم تراجع مستواه في الآونة الأخيرة.

وقالت صحيفة (تيليغراف)، إن إدارة مانشستر يونايتد مستعدة للموافقة على طلب البرتغالي رونالدو، بالرحيل عن صفوف الشياطين الحمر في سوق الانتقالات القادم (الميركاتو الشتوي).

ووفق الصحيفة الإنجليزية، “حتى الآن لا يوجد نادٍ يرغب في التعاقد مع كريستيانو رونالدو سوى تشيلسي المهتم بذلك. وهذا النادي يفي ما يبحث عنه رونالدو”.

كما وتابعت، “مالك نادي تشيلسي رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي، متحمس للصفقة، وجاهز لبدء المفاوضات مع اللاعب من أجل حسم تلك الصفقة في يناير المقبل”.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 دور ال16، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، عن مواجهة فريق تشيلسي (البلوز)، أمام بوروسيا دورتموند الألماني في الأدوار الإقصائية لهذا الموسم.

وأضافت، “رونالدو يبحث عن نادٍ قادر على دفع راتبه، إلى جانب مشاركة الفريق في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم”.

Bring it on! 👊

Which tie can't you wait for?#UCLdraw pic.twitter.com/tiWnYYTdXj

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2022