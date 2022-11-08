رغم طرد ليفاندوفسكي وبيكيه .. برشلونة ينتزع صدارة الدوري الإسباني (فيديو)

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وطن- انتزع فريق برشلونة صدارةَ ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، حامل لقب النسخة الماضية، عقب الفوز على أوساسونا في عقر داره، بثنائية ثمينة مقابل هدف وحيد.

وافتتح صاحب الأرض “ديفيد غارسيا” أحداث المباراة المثيرة أمام أوساسونا، بهدف مبكر عند الدقيقة ال6، عن طريق ديفيد غارسيا.

نتيجة مباراة برشلونة ضد أوساسونا

وأدرك “بيدري” هدفَ التعادل لصالح برشلونة في الدقيقة ال48 من مجريات أحداث المباراة، كما أحرز “رافينيا دياز” هدفَ الانتصار عند الدقيقة ال85.

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كما وشهدت المباراة طرد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هدّاف برشلونة والدوري الإسباني لهذا الموسم بالبطاقة الحمراء، خرج على إثرها حكم المباراة خارجَ أرضية ملعب المباراة، عند الدقيقة ال31.

وختم “جيرارد بيكيه” مسيرتَه الكروية بالطرد بالورقة الحمراء في تلك المباراة، مع نهاية بداية أحداث الشوط ال49، وهو على مقاعد دكة البدلاء.

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كما وتفوّق المستضيف لتلك المواجهة أوساسونا على نظيره برشلونة، على صعيد التسديدات، حيث وصلت إلى 15 تسديدة طيلةَ مجريات دقائق المباراة، والاستحواذ بنسبة 46%.

بينما وصل عدد تسديدات برشلونة إلى 9 تسديدات، والاستحواذ على الكرة بنسبة 54%.

تشكيلة برشلونة ضد أوساسونا

ولعب المدرب الإسباني تشافي بتشكيلة أساسية أمام منافسه أوساسونا، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم (الليغا)، كما يلي:

حراسة المرمى: مارك تير شتيغن.

دفاع الفريق: جوردي ألبا، ماركوس ألونسو، أندرياس كريستنسن، أليخاندور بالدي.

خط الوسط: بيدري، بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

مركز الهجوم: عثمان ديمبيلي، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ورفع فريق برشلونة رصيده إلى 37 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم، كما وتجمّد فريق الخاسر أوساسونا في المركز السادس، عند النقطة 23 نقطة.