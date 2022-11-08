الأربعاء, نوفمبر 9, 2022
الرئيسيةرياضةرغم طرد ليفاندوفسكي وبيكيه .. برشلونة ينتزع صدارة الدوري الإسباني (فيديو)
رياضة

رغم طرد ليفاندوفسكي وبيكيه .. برشلونة ينتزع صدارة الدوري الإسباني (فيديو)

منافسات الجولة ال14 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم

كتب فارس أبو شيحة
مباراة برشلونة وأساسونا في الدوري الإسباني watanserb.com
مباراة برشلونة ضد أوساسونا
- Advertisement -

وطن- انتزع فريق برشلونة صدارةَ ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، حامل لقب النسخة الماضية، عقب الفوز على أوساسونا في عقر داره، بثنائية ثمينة مقابل هدف وحيد.

وافتتح صاحب الأرض “ديفيد غارسيا” أحداث المباراة المثيرة أمام أوساسونا، بهدف مبكر عند الدقيقة ال6، عن طريق ديفيد غارسيا.

نتيجة مباراة برشلونة ضد أوساسونا

وأدرك “بيدري” هدفَ التعادل لصالح برشلونة في الدقيقة ال48 من مجريات أحداث المباراة، كما أحرز “رافينيا دياز” هدفَ الانتصار عند الدقيقة ال85.

- Advertisement -

كما وشهدت المباراة طرد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هدّاف برشلونة والدوري الإسباني لهذا الموسم بالبطاقة الحمراء، خرج على إثرها حكم المباراة خارجَ أرضية ملعب المباراة، عند الدقيقة ال31.

وختم “جيرارد بيكيه” مسيرتَه الكروية بالطرد بالورقة الحمراء في تلك المباراة، مع نهاية بداية أحداث الشوط ال49، وهو على مقاعد دكة البدلاء.

- Advertisement -

كما وتفوّق المستضيف لتلك المواجهة أوساسونا على نظيره برشلونة، على صعيد التسديدات، حيث وصلت إلى 15 تسديدة طيلةَ مجريات دقائق المباراة، والاستحواذ بنسبة 46%.

بينما وصل عدد تسديدات برشلونة إلى 9 تسديدات، والاستحواذ على الكرة بنسبة 54%.

تشكيلة برشلونة ضد أوساسونا

ولعب المدرب الإسباني تشافي بتشكيلة أساسية أمام منافسه أوساسونا، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم (الليغا)، كما يلي:

حراسة المرمى: مارك تير شتيغن.

دفاع الفريق: جوردي ألبا، ماركوس ألونسو، أندرياس كريستنسن، أليخاندور بالدي.

خط الوسط: بيدري، بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

مركز الهجوم: عثمان ديمبيلي، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ورفع فريق برشلونة رصيده إلى 37 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم، كما وتجمّد فريق الخاسر أوساسونا في المركز السادس، عند النقطة 23 نقطة.

المصدروطن + صفحة برشلونة + الدوري الإسباني ( الليغا)
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد قادش في الدوري الإسباني الممتاز

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو

رياضة

تشكيلة برشلونة ضد أوساسونا القوية في الدوري الإسباني

رياضة

تشكيلة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

رياضة

تشكيلة برشلونة ضد ألميريا في ليلة اعتزال بيكيه

رياضة

صفقة قوية على أبواب برشلونة في الميركاتو المقبل

رياضة

برشلونة في ورطة جديدة!

رياضة

أنشيلوتي مهددٌ بالإيقاف لهذا السبب

رياضة

هدف ريال مدريد المُلغى أمام جيرونا يُثير الجدل .. ماذا يقول قانون كرة القدم؟!

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني 2022 بعد تعثر ريال مدريد أمام جيرونا

رياضة

ليفاندوفسكي يُنقذ برشلونة من التعثر أمام فالنسيا في الوقت القاتل (فيديو)

رياضة

عودة بنزيما.. تشكيلة ريال مدريد أمام جيرونا في الدوري الإسباني

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“عرين الأسود” تكشف تفاصيل معركة أسطورية بنابلس بعد تكتم الاحتلال على خسائره

طالب سعودي سحل زميله المصري وفقأ عينه.. ومطالبات “بحق زياد”

فيديو مؤلم.. نقل جماعي لجثامين السوريين الغرقى في بحر الجزائر

هذا ما قاله الشيخ “الخليلي” عن الاختلاط بحفل تخرج كلية مزون

شام.. طفلة سورية “معجزة” تبهر العالم في “تحدي القراءة العربي”

“نيوم”.. تسريبات عن خطة محمد بن سلمان لتمويل حلمه الأسطوري

أول ظهور للطفل ضحية الكلاب الضالة بسلطنة عمان ومفاجأة غير متوقعة

ضخمة.. تفاصيل استثمارات سعودية جديدة في نيوكاسل يونايتد

ورقة يانصيب جعلت أمريكي مليارديرا وسوري “محظوظ” كان له نصيب

عريس وعروسه بفيديو صادم أمام المدعوين! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC