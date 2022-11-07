ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو

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وطن- فشِلَ حامل اللقب ريال مدريد في استعادةِ صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023، من غريمه برشلونة، عقب خسارته الأولى في منافسات الدوري الممتاز على ميدان رايو فاليكانو، بنتيجة 3-2.

وافتتح أصحاب الأرض رايو فاليكانو أول أهداف المباراة عند الدقيقة ال5، عن طريق اللاعب سانتي كوميسانا، كما وجاءت من تسديدة قوية، عانقت شباك حارس الفريق الملكي الأبيض “تيبو كروتوا”.

مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

كما وأدرك ريال مدريد هدف التعادل في الدقيقة ال37، من توقيع اللاعب المخضرم “لوكا مودريتش” من ركلة جزاء تحصّل عليها الفريق في المباراة.

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وعاد الفريق الملكي ليسجّلَ هدف التقدّم في اللقاء عن طريق المدافع البرازيلي “إيدير ميليتاو” في الدقيقة ال41، كما وعاد “رايو فاليكانو” ليدركَ هدف تقليص الفارق والتعادل في المباراة عن طريق اللاعب “ألفارو غارسيا ريفيرا”، في الدقيقة ال44.

☑فقد الصدارة وتلقى أول خسارة في #LaLigaSantander. "رايوفايكانو" يهزم "ريال مدريد" في ختام مباريات الجولة الـ13. شاهد ملخص المباراة 📺⚽#RayoRealMadrid 3-2 #LaLigaHighlights pic.twitter.com/18KNSkondV — LaLiga (@LaLigaArab) November 7, 2022

كما وأحرز أوسكار تريجو هدفَ الانتصار الثالث لصالح فاليكانو، وخطفَ النقاط الثلاثة الغالية من البطل ريال مدريد، من ركلة جزاء عند الدقيقة ال67.

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وخرج الفريق الملكي بطل إسبانيا الموسم الماضي، برقم قياسي سيئ له عقب خسارته أمام رايو فاليكانو، كما وهو أنه لم يحافظ على نظافة شباكه سوى في مباراتين فقط من أصل 13 مباراة هذا الموسم.

ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023، بعد ختام الجولة ال13، كما يلي:

(1) برشلونة 34 نقطة.

(2) ريال مدريد 32 نقطة.

(3) أتلتيكو مدريد 24 نقطة.

(4) ريال بيتيس 24 نقطة.

(5) أوساسونا 23 نقطة.

(6) ريال سوسيداد 23 نقطة.

(7) أتلتيك بيلباو 21 نقطة.

(8) رايو فاليكانو 21 نقطة.

(9) فياريال 18 نقطة.

(10) بلد الوليد 17 نقطة.

(11) فالنسيا 16 نقطة.

(12) مايوركا 16 نقطة.

(13) خيتافي 14 نقطة.

(14) جيرونا 13 نقطة.

(15) ألميريا 13 نقطة.

(16) إسبانيول 12 نقطة.

(17) إشبيلية 11 نقطة.

(18) سيلتا فيغو 11 نقطة.

(19) قادش 11 نقطة.

(20) إلتشي 4 نقاط.