هل لديك معدل ذكاء مرتفع.. عثورك على الحرف المخفي في هذه الصورة يمكّنك من التأكد من ذلك

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وطن-يمتلك جزء صغير جدًا من سكان العالم ذاكرة فوتوغرافية، ولكن قد تكون أنت واحدًا منهم.

للعثور على الحرف المخفي في هذا الوهم البصري، يمكنك استخدام ذاكرتك أو مجرد التخمين، بحسب ما نشره موقع “نوفال” الفرنسي.

وفي الحقيقة، شارك حساب TikTok Temblorrem، اختبار ذاكرة فوتوغرافية يتطلب من المشاهدين دمج صورتين لإنشاء حرف كامل. وتحتوي كلتا الصورتين على عدد من النقاط المتناثرة باللون الأحمر والأزرق.

طلب الفيديو من مستخدمي TikTok دمج النقاط الحمراء من الصورتين للكشف عن الحرف المخفي.

ووفقًا لحسابـ Temblorrem، يمكن لـ 1 ٪ فقط من السكان اجتياز اختبار الذاكرة الفوتوغرافية.

وفي حال كنت تواجه مشكلة في رؤية الحرف الأحمر، فإن أحد مستخدمي TikTok لديه اقتراح مفيد.

فقد علق أحدهم قائلاً: “هناك طريقة بسيطة للرؤية هي أن تحاول تحويل عينيك!”.

إذا لم يساعد هذا، فيمكننا الكشف عن الحرف المخفي؛ وهو حرف “G”.

انتقل أتباع Temblorrem إلى قسم التعليقات لمشاركة ما رأوه في هذه التجربة:

فعلق أحد المشاهدين قائلاً: “إنها صورة شبيهة بالزهرتين”.

وألمح مستخدم آخر، “يا إلهي … لا أعرف”.

واقترح شخص آخر: “عليك أن تشوش بصرك حتى ترى الحرف المخفي”.