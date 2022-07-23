السبت, يوليو 23, 2022
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هل لديك معدل ذكاء مرتفع.. عثورك على الحرف المخفي في هذه الصورة يمكّنك من التأكد من ذلك

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
الذاكرة الفوتوغرافية watanserb.com
الذاكرة الفوتوغرافية
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وطن-يمتلك جزء صغير جدًا من سكان العالم ذاكرة فوتوغرافية، ولكن قد تكون أنت واحدًا منهم.

للعثور على الحرف المخفي في هذا الوهم البصري، يمكنك استخدام ذاكرتك أو مجرد التخمين، بحسب ما نشره موقع “نوفال” الفرنسي.

وفي الحقيقة، شارك حساب TikTok Temblorrem، اختبار ذاكرة فوتوغرافية يتطلب من المشاهدين دمج صورتين لإنشاء حرف كامل. وتحتوي كلتا الصورتين على عدد من النقاط المتناثرة باللون الأحمر والأزرق.

طلب الفيديو من مستخدمي TikTok دمج النقاط الحمراء من الصورتين للكشف عن الحرف المخفي.

ووفقًا لحسابـ Temblorrem، يمكن لـ 1 ٪ فقط من السكان اجتياز اختبار الذاكرة الفوتوغرافية.

وفي حال كنت تواجه مشكلة في رؤية الحرف الأحمر، فإن أحد مستخدمي TikTok لديه اقتراح مفيد.

فقد علق أحدهم قائلاً: “هناك طريقة بسيطة للرؤية هي أن تحاول تحويل عينيك!”.

تحويل العينين
تحويل العينين

إذا لم يساعد هذا، فيمكننا الكشف عن الحرف المخفي؛ وهو حرف “G”.

انتقل أتباع Temblorrem إلى قسم التعليقات لمشاركة ما رأوه في هذه التجربة:

فعلق أحد المشاهدين قائلاً: “إنها صورة شبيهة بالزهرتين”.

وألمح مستخدم آخر، “يا إلهي … لا أعرف”.

واقترح شخص آخر: “عليك أن تشوش بصرك حتى ترى الحرف المخفي”.

المصدرنوفال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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