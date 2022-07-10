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تخدير 9 نساء بـ”مخدرات الاغتصاب” في حفل خاص.. فضيحة تعصف بالحزب الحاكم في ألمانيا

باسل النجار
كتب باسل النجار
مخدرات الاغتصاب في حفل خاص watanserb.com
مخدرات الاغتصاب في حفل خاص

وطن- في فضيحة مدوية تسببت بأزمة كبيرة للحزب الحاكم في ألمانيا، أفادت وسائل إعلام بأن السلطات الألمانية تحقق الآن بشكاوى تقدم بها 9 نساء، بشأن استخدام “مخدرات الاغتصاب” وتخديرهن بها. خلال حفل للحزب الاشتراكي الديمقراطي حضره المستشار “أولاف شولتس”.

وبعد الضجة الإعلامية الكبيرة أدان الحزب الاشتراكي الحاكم في ألمانيا هذا الحدث، وقال إنه في انتظار نتئاج التحقيقات، مؤكدا وجود 9 ضحايا وربما يكون هناك المزيد.

وفي التفاصيل التي كشفتها وكالة الصحافة الفرنسية، فإن 9 نساء على الأقل تمّ تخديرهن بما يسمى “مخدرات الاغتصاب”، وذلك خلال مشاركتهن في حفل للحزب حضره “شولتس”.

من جانبه أعرب “لارس كلينغبيل”، الذي يرأس مع شولتس الحزب الاشتراكي الديموقراطي عن “صدمته” إزاء هذه القضية.

وفي صحيفة “دي فلت” اعتبر كلينغبيل أن إمكان حصول أمر كهذا خلال فاعلية نظّمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي يثير غضبه، معربا عن أمله بتوقيف المرتكبين وملاحقتهم.

المتحدث باسم المجموعة البرلمانية للحزب، قال في تصريحات له إن “المشاعر كبيرة جداً” مؤكداً المعلومات التي نشرتها صحيفة “تاغشبيغل” عن الموضوع.

شرطة برلين أفادت أنها تحقّق في أضرار جسدية خطيرة بعدما قدمت امرأة تبلغ 21 عاماً شكوى ضد شخص مجهول.

وإلى الآن تم إدراج 9 ضحايا لمخدرات الاغتصاب، وهي عقاقير تؤدي إلى الاسترخاء، ولم يستبعد المتحدث باسم المجموعة البرلمانية وجود المزيد.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني وصلت إلى المشاركين في الحفل الصيفي الذي أقيم، الأربعاء، بالقرب من المستشارية، ندد الحزب الاشتراكي الديموقراطي بـ”العمل الوحشي” حسب وصف البيان، وتابع الحزب أنه تم إبلاغ الشرطة على الفور وكذلك البرلمان.

وكان حوالى ألف شخص قد شاركوا في الاحتفال التقليدي للحزب الاشتراكي الديموقراطي، قبل العطلة الصيفية البرلمانية، بمن فيهم المستشار والعديد من النواب ومعاونيهم.

وقال المتحدث: “لقد كان حدثاً داخلياً. لا يمكن المشاركة فيه إلّا عن طريق دعوة”.

وتابع موضحا: “لا يزال هناك الكثير من الشكوك، كما أنّ الشرطة تحقّق”.

شرطة برلين كذلك أوضحت في بيان أنّ شابة تبلغ 21 عاماً نبّهتها إلى هذه الواقعة.

وأفادت هذه الشابة بأنها في اليوم التالي لم تعد تذكر شيئاً من الحدث، وتوجّهت إلى المستشفى لإجراء فحص طبي ثمّ قدّمت شكوى.

وخلال الحفل، شعرت الشابة التي تناولت الأطعمة والمشروبات غير الكحولية بالغثيان والدوار. ومن جانبها أوضحت الشرطة أنها أُبلغت بأربع حالات أخرى حتى الآن.

الاغتصاب .. “أقسى سلاح في الحرب”!

المصدردي فلت ، ترجمة و تحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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