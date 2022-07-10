تخدير 9 نساء بـ”مخدرات الاغتصاب” في حفل خاص.. فضيحة تعصف بالحزب الحاكم في ألمانيا

وطن- في فضيحة مدوية تسببت بأزمة كبيرة للحزب الحاكم في ألمانيا، أفادت وسائل إعلام بأن السلطات الألمانية تحقق الآن بشكاوى تقدم بها 9 نساء، بشأن استخدام “مخدرات الاغتصاب” وتخديرهن بها. خلال حفل للحزب الاشتراكي الديمقراطي حضره المستشار “أولاف شولتس”.

وبعد الضجة الإعلامية الكبيرة أدان الحزب الاشتراكي الحاكم في ألمانيا هذا الحدث، وقال إنه في انتظار نتئاج التحقيقات، مؤكدا وجود 9 ضحايا وربما يكون هناك المزيد.

وفي التفاصيل التي كشفتها وكالة الصحافة الفرنسية، فإن 9 نساء على الأقل تمّ تخديرهن بما يسمى “مخدرات الاغتصاب”، وذلك خلال مشاركتهن في حفل للحزب حضره “شولتس”.

من جانبه أعرب “لارس كلينغبيل”، الذي يرأس مع شولتس الحزب الاشتراكي الديموقراطي عن “صدمته” إزاء هذه القضية.

وفي صحيفة “دي فلت” اعتبر كلينغبيل أن إمكان حصول أمر كهذا خلال فاعلية نظّمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي يثير غضبه، معربا عن أمله بتوقيف المرتكبين وملاحقتهم.

المتحدث باسم المجموعة البرلمانية للحزب، قال في تصريحات له إن “المشاعر كبيرة جداً” مؤكداً المعلومات التي نشرتها صحيفة “تاغشبيغل” عن الموضوع.

شرطة برلين أفادت أنها تحقّق في أضرار جسدية خطيرة بعدما قدمت امرأة تبلغ 21 عاماً شكوى ضد شخص مجهول.

وإلى الآن تم إدراج 9 ضحايا لمخدرات الاغتصاب، وهي عقاقير تؤدي إلى الاسترخاء، ولم يستبعد المتحدث باسم المجموعة البرلمانية وجود المزيد.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني وصلت إلى المشاركين في الحفل الصيفي الذي أقيم، الأربعاء، بالقرب من المستشارية، ندد الحزب الاشتراكي الديموقراطي بـ”العمل الوحشي” حسب وصف البيان، وتابع الحزب أنه تم إبلاغ الشرطة على الفور وكذلك البرلمان.

وكان حوالى ألف شخص قد شاركوا في الاحتفال التقليدي للحزب الاشتراكي الديموقراطي، قبل العطلة الصيفية البرلمانية، بمن فيهم المستشار والعديد من النواب ومعاونيهم.

وقال المتحدث: “لقد كان حدثاً داخلياً. لا يمكن المشاركة فيه إلّا عن طريق دعوة”.

وتابع موضحا: “لا يزال هناك الكثير من الشكوك، كما أنّ الشرطة تحقّق”.

شرطة برلين كذلك أوضحت في بيان أنّ شابة تبلغ 21 عاماً نبّهتها إلى هذه الواقعة.

وأفادت هذه الشابة بأنها في اليوم التالي لم تعد تذكر شيئاً من الحدث، وتوجّهت إلى المستشفى لإجراء فحص طبي ثمّ قدّمت شكوى.

وخلال الحفل، شعرت الشابة التي تناولت الأطعمة والمشروبات غير الكحولية بالغثيان والدوار. ومن جانبها أوضحت الشرطة أنها أُبلغت بأربع حالات أخرى حتى الآن.