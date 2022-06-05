دراسة جديدة تظهر الارتباط بين الاكتئاب وأمراض الجهاز الهضمي

وطن-يتميز مرض الأمعاء الالتهابي بالتهاب مزمن في بطانة الجهاز الهضمي. وفي هذا الشأن، يطرح الباحثون الفرضية القائلة بأن الأشخاص المصابين بهذا المرض هم أيضًا عرضة للإصابة بالاكتئاب. وإذا لم تكن هناك أعراض متشابهة بين هاتين الحالتين، ستكون النقطة المشتركة بينهما الجراثيم المعوية.

بحسب مجلة “فيمينا” الفرنسية، فإن أمراض الأمعاء الالتهابية مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمرضى، حيث أنها مسؤولة عن انخفاض جودة الحياة وإنتاجية العمل، فضلا عن الإرهاق الشديد.

علاوة على ذلك، يبدو التأثير من حيث المعنويات أيضًا حقيقيًا جدًا نظرًا لنتائج دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا؛ أظهرت أن المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض التهاب الأمعاء كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب تسع مرات بالمقارنة مع عامة السكان.

بالإضافة إلى ذلك، يكشف العمل المنشور في مجلة أمراض الجهاز الهضمي والكبد أن أشقاء هؤلاء المرضى الذين لم يكن لديهم مرض التهاب الأمعاء كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بمقدار الضعف. وعلى العكس من ذلك، كان المرضى المصابون بالاكتئاب أكثر عرضة للإصابة بمرض التهاب الأمعاء بمرتين. كما كان أشقاء المرضى غير المصابين بالاكتئاب أكثر عرضة للإصابة به أكثر من مرة ونصف، وفقا لما ترجمته “وطن”.

من جهته، يشرح البروفيسور بينج زانج، المؤلف الرئيسي المشارك للدراسة: “تتميز أمراض الأمعاء الالتهابية بالتهاب في جدار جزء من الجهاز الهضمي، بسبب خلل في تنظيم جهاز المناعة المعوي. يكشف هذا البحث عن وجود تداخل سريري، وهذا ما دفع إلى البحث في العلاقة بين مرض التهاب الأمعاء والاكتئاب لدى الأشقاء”.

وللوصول إلى هذا الاستنتاج، حلل الباحثون بيانات 20 مليون شخص في قاعدة بيانات أبحاث التأمين الصحي الوطنية في تايوان والتي تحتوي على معلومات طبية لأكثر من 99 في المائة من سكان تايوان. ولمدة 11 عامًا، تابعوا المرضى الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء المزمن أو الاكتئاب وأخواتهم.

كما أرادوا أيضًا مقارنة بداية الاكتئاب أو مرض التهاب الأمعاء مع مجموعة من الأشخاص دون وجود أي من هذه الحالات، ولكن مع نفس العمر والجنس والحالة الاجتماعية والاقتصادية.

محور الأمعاء-المخ، مفتاح هذا الارتباط بين المرضين؟

يفترض الفريق العلمي أن العديد من العوامل قد تساهم في الارتباط ثنائي الاتجاه بين مرض التهاب الأمعاء والاكتئاب، بما في ذلك الضغوطات البيئية وميكروبات الأمعاء (المكونة من البكتيريا والفطريات والفيروسات) والجينات. “هذا الاكتشاف الذي يشير إلى أن الأشخاص المصابين بمرض الأمعاء الالتهابي أكثر عرضة للاكتئاب؛ أمر منطقي لأن هذه الحالات تسبب أعراضًا معدية معوية ثابتة يمكن أن تكون مزعجة للغاية لحياة المريض.

هذا وبحسب الباحثين، غالبًا ما يتسم مرض التهاب الأمعاء بألم في البطن وإسهال متكرر وأحيانًا دموي أو حتى تلف في منطقة الشرج (شق، خراج) في أثناء النوبات الالتهابية. يشير مركز Inserm أيضًا إلى أن سوء امتصاص الأمعاء للطعام يمكن أن يكون مسؤولاً أيضًا عن فقر الدم لدى المرضى، بينما في 20٪ من الحالات، يمكن أن تظهر أعراض أخرىر خارج الجهاز الهضمي لمرضهم مثل التهاب المفاصل أو الصدفية.

طبقا للبروفيسور Bing Zhang: “فيما يتعلق بارتفاع مخاطر الإصابة بالاكتئاب بين أشقاء مرضى داء الأمعاء الالتهابي، يعتقد الباحثون أن هذه الظاهرة يمكن تفسيرها بـ “الإرهاق، لا سيما إذا كان لهم دور في رعاية المريض. لكن الأخير يعترف بأنهم فوجئوا عندما اكتشفوا أن المرضى الذين يعانون من الاكتئاب كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض التهاب الأمعاء.

لذلك يتكهنون بأن هذا الاكتشاف يمكن أن يكون مرتبطًا بـ “محور الأمعاء – الدماغ”، وهو له صلة بين الجهاز الهضمي والجهاز العصبي المركزي، الذي يتكون من النخاع الشوكي والدماغ. على سبيل المثال، قد يكون التهاب الدماغ الذي يلعب دورًا في الاكتئاب، مرتبطًا بالتهاب في الجهاز الهضمي وهو من سمات مرض التهاب الأمعاء”.

بالإضافة إلى ذلك تلعب الجراثيم المعوية دورًا مهمًا في حدوث مرض التهاب الأمعاء، حيث يؤدي عدم توازنها إلى تعزيز بدء الالتهاب أو صيانته أو شدته. وفيما يتعلق بالاكتئاب، أخبر مركز Inserm أن البيانات الحالية تشير إلى أن اضطراب الجراثيم يمكن أن يعزز ظهور الاضطرابات الاكتئابية.

من ناحية أخرى يصعب على الفريق تحديد سبب احتمال إصابة أشقاء المرضى الذين يعانون من الاكتئاب بمرض التهاب الأمعاء. الفرضية التي أثيرت: هي القابلية الوراثية المشتركة لأحد الأمراض أو الأخرى التي تظهر بشكل مختلف في أفراد الأسرة. بناءً على هذه النتيجة يأمل الباحثون أن تشجع دراستهم المتخصصين في الرعاية الصحية على النظر في العلاقة بين اضطرابات الجهاز الهضمي والمزاج عند تقييم أو علاج مرضى أمراض الأمعاء الالتهابية أو الاكتئاب.

من خلال فهمٍ أفضل لمحور الأمعاء والدماغ، سيكون من الممكن الاستفادة من هذا الارتباط بين الحالتين لتحسين الوقاية والتشخيص والعلاج من أمراض الأمعاء الالتهابية والاضطرابات العقلية. وتجدر الإشارة إلى أنه في فرنسا، حيث يعاني أكثر من 200000 شخص من مرض التهاب الأمعاء، كشفت دراسة عن “عبء مرض التهاب الأمعاء” -التي أجراها مستشفى جامعة نانسي عام 2015 مع 1200 مريض- أن 50٪ منهم تظهر عليهم أعراض الاكتئاب.