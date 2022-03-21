محمد بن سلمان يضغط على الغرب بسلاح النفط لدعمه في حرب اليمن .. هل ينجح؟

وطن – قالت المملكة العربية السعودية اليوم، الاثنين، إنها “لن تتحمل أي مسؤولية” عن نقص إمدادات النفط العالمية، بعد وابل عنيف من هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن أثر على الإنتاج في المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم.

وبحسب تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” يمثل التحذير الصارم غير المعتاد خروجًا عن التصريحات الحذرة عادةً من قبل شركة إنتاج النفط العملاقة. حيث لا يزال المسؤولون السعوديون مدركين أنه حتى أصغر تعليقاتهم يمكن أن تسبب تأرجح في أسعار النفط وتزعج الأسواق العالمية.

وكانت هجمات المتمردين الحوثيين على منشآت النفط في المملكة بمثابة تصعيد خطير للحرب التي اندلعت في عام 2014. عندما استولى الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة صنعاء وجزء كبير من شمال البلاد.

وردت السعودية وحلفاؤها بحملة جوية مدمرة لطرد الحوثيين واستعادة الحكومة المعترف بها دوليًا. وبعد سبع سنوات تحول الصراع إلى مأزق دموي ونتج عنه أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

نقص إمدادات النفط للأسواق العالمية

هذا ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن وزارة الخارجية السعودية قولها، إن المملكة “تعلن أنها لن تتحمل أي مسؤولية عن أي نقص في إمدادات النفط للأسواق العالمية في ظل الهجمات على منشآتها النفطية”.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تظل فيه المملكة متماسكة مع أوبك ودول أخرى منتجة للنفط في صفقة تحد من زيادات الإنتاج. وقاوم منتجو النفط الخليجيون حتى الآن ضغوطا من إدارة بايدن لضخ مزيد من الخام للمساعدة في خفض أسعار النفط التي ارتفعت وسط الحرب الروسية على أوكرانيا.

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وبالفعل وصلت أسعار البنزين إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء العالم. وتجاوزت أسعار الغاز في الولايات المتحدة 4.25 دولارًا يوم، الاثنين، وهو أقل بقليل من الرقم القياسي التاريخي البالغ 4.33 دولار. الذي تم الوصول إليه في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضاف البيان السعودي أن “المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته في الحفاظ على إمدادات الطاقة”. لردع الهجمات التي تهدد “القدرة الإنتاجية للمملكة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها”.

خام برنت يقفز للأعلى

وطار خام برنت القياسي الدولي للنفط فوق 112 دولارًا للبرميل في تعاملات الإثنين، بارتفاع أكثر من 4٪ في الجلسة السابقة.

وظل السعر أقل من أعلى مستوى بلغ 140 دولارًا سجله في وقت سابق من هذا الشهر. لكنه لا يزال يزيد بنحو 15 دولارًا للبرميل عما كان عليه قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما شن المتمردون اليمنيون المدعومون من إيران، يوم الأحد، واحدة من أعنف سلسلة هجماتهم التي استهدفت إنتاج المملكة من النفط والغاز الطبيعي.

مما أدى إلى اندلاع حريق في مركز توزيع النفط في ميناء جدة، ثاني أكبر مدينة في البلاد وتعطيل الإنتاج في مجمع للبتروكيماويات في ينبع على ساحل البحر الأحمر.

وظل الحجم الإجمالي للأضرار التي لحقت بالمنشآت غير واضح. وأقرت وزارة الطاقة السعودية بانخفاض مؤقت في إنتاج النفط في موقع ينبع البالغ 400 ألف برميل يوميا دون الخوض في التفاصيل.

وأدانت الحكومة الهجمات باعتبارها تهديدا لأمن إمدادات النفط العالمية “في هذه الظروف بالغة الحساسية”.

غزو أوكرانيا

وحتى قبل دخول الدبابات الروسية إلى أوكرانيا، كانت إمدادات الطاقة العالمية تكافح لمواكبة الطلب المتزايد بعد الوباء. وأدت العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو، من بين أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم إلى مزيد من الاضطرابات في السوق.

وبدأت موجة ضربات الحوثيين التي لا هوادة فيها قبل فجر يوم، الأحد، وقصفت بشكل متقطع مواقع في جميع أنحاء جنوب وغرب المملكة لساعات، مع هدير ودوي الصواريخ الاعتراضية التي ضربت سكان جدة حتى قبل منتصف الليل بقليل.

وكشفت الهجمات على المنشآت التي تديرها شركة النفط الوطنية التي تسيطر عليها الدولة أرامكو. من بين الشركات العالمية الأكثر أهمية وقيمة. عن الثغرات في الدفاعات السعودية.

كما أعادت إلى الأذهان الهجمات الدراماتيكية على منشأتين نفطيتين رئيسيتين في شرق البلاد. والتي أدت مؤقتًا إلى تدمير نصف إجمالي إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن ذلك الهجوم المتطور في سبتمبر 2019، والذي ألقت الولايات المتحدة والرياض باللوم فيه على إيران.

وحتى بعد انفجار منشأة معالجة النفط الحرجة في بقيق ، لم تقدم المملكة العربية السعودية مثل هذا التحذير المماثل بشأن مسؤوليتها عن إمدادات النفط العالمية وتأرجح الأسعار. وبدلاً من ذلك شددت المملكة على أنها ستعود بسرعة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية.

وبعد ضربات يوم، الأحد، تعهد البيت الأبيض بدعم دفاعات المملكة العربية السعودية. وندد بالحوثيين بوصفهم وكلاء لإيران.

كما أكد مسؤول كبير في الإدارة أن الولايات المتحدة نقلت عددًا كبيرًا من صواريخ باتريوت الاعتراضية المضادة للصواريخ لمساعدة المملكة العربية السعودية، في إحباط وابل من هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ التي شنها الحوثيون.

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