كيف تستعيد لمعان حوض الاستحمام الخاص بك في 4 خطوات فقط؟

وطن – نشرت مجلة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية، تقريرا سلطت من خلاله الضوء على كيفية التخلص من البقع والأوساخ العالقة على حوض الاستحمام مهما كان نوعه.

وبحسب ما ترجمته “وطن”، لطالما كان حوض الاستحمام، من بين أحد مكونات المنزل، التي يصعب تنظيفها. ففي كثير من الأحيان، تتراكم الأملاح والبقع الصفراء، التي تحتاج بسرعة إلى التنظيف العميق.

كل ما تحتاجه هو منظف جيد وزوج من القفازات المطاطية. بالطبع، تحتاج إلى معرفة المواد التي يتكون منها منظف حوض الاستحمام من أجل اختيار طريقة التنظيف الصحيحة.

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كيف تلمع حوض الاستحمام الخاص بك وتتركه وكأنه جديد

هناك عدد من الطرق، التي يمكنك استخدامها لإعادة اللمعان إلى حوض الاستحمام الخاص بك.

وفيما يلي نستعرضها بالترتيب. بحيث يمكنك استبعاد أيها أقل فعالية حتى يعود حوض الاستحمام الخاص بك إلى لمعانه المعتاد:

استخدم صودا الخبز

تساعد صودا الخبز على إزالة البقع الصعبة من حوض الاستحمام.

اخلطي ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز مع ملعقة صغيرة من الماء وافركي البقع.

اترك هذا الخليط على المنطقة الملطخة لمدة نصف ساعة.

سترى أن هذا الخليط له تأثير على البقع. افركي المناطق المتسخة أو المتسخة قليلاً ثم اشطفيها.

يمكنك استخدام مادة صلبة مثل حجر الخفاف عند تنظيف أحواض الاستحمام المصنوعة من الخزف. ولكن باستخدام مادة أكثر نعومة مثل الإسفنج عند تنظيف حوض المينا، وأحواض الأكريليك، لتجنب الخدوش المحتملة.

يجب أن تكون حريصًا وأن تعرف جيدًا المواد التي يتكون منها حوض الاستحمام.

الخل الأبيض

في الحالات التي لا تريد فيها استخدام المنظفات الكيميائية، فإن الخل مادة حمضية بشكل طبيعي. كما يمكن أن تكون مفيدة عند تنظيف أحواض الاستحمام المصنوعة من البورسلان.

أغلق غطاء حوض الاستحمام، واملأ حوض الاستحمام بالماء الساخن وأضف ثلاثة أكواب من الخل.

اترك خليط الماء والخل في الحوض لمدة أربع ساعات على الأقل.

عند تصريف المياه، افركي البقع بفرشاة تنظيف.

المواد الكيميائية

إذا كنت لا تمانع في استخدام المنظفات الكيميائية، فمن الواضح أن النتائج ستكون أسرع وأكثر فاعلية في بعض الأحيان.

استخدم منظفًا كيميائيًا من اختيارك، إذا كان الحوض فاتح اللون ولا تستطيع التخلص من البقع، خاصة بعد استخدام الطريقتين السابقتين.

بالطبع، يجب عليك أولاً قراءة التعليمات الموجودة على ملصقات المنظفات. ومحاولة استخدامها في جزء صغير من حوض الاستحمام أولاً لاختبار فعاليته.

استخدم الشامبو

عندما تستنفد جميع طرق التنظيف ولم تلاحظ أي نتائج، فسيمنحك الشامبو الحل! خذي الشامبو وضعيه مباشرة على البقع.

ستلاحظ أن البقع تبدأ في التلاشي عند استخدام الفرشاة وأن الشامبو يعطي لمعانًا إضافيًا لحوض الاستحمام الخاص بك.

المصدر: (لا فيدا لوثيدا – ترجمة وتحرير وطن)

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