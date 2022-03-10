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بذور عباد الشمس
حياتنا

ماذا يحدث لجسمك إذا أكلت الكثير من بذور عباد الشمس؟

كتب معالي بن عمر
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وطن – تعتبر بذور عباد الشمس من الأطعمة المغذية للغاية، حيث تحتوي على نسبة عالية من الفلافونويد والأحماض الفينولية. كما أن لها خصائص مضادة للالتهابات و للأكسدة و أيضا. لكن، هذا لا يمنحك الحق في الإفراط في تناولها، لأنها تصبح مضرة بصحتك الجسدية، وفقا لما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

العواقب الصحية لإساءة استخدام بذور عباد الشمس

وفقًا للبيانات المقدمة من مؤسسة التغذية الإسبانية، توفر بذور عباد الشمس 580 سعر حراري لكل 100 جرام. لذلك، فهي من الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، لذلك إذا تم الإفراط في تناولها، يمكن أن تساهم في زيادة الوزن.

وعلى الرغم من أن السعرات الحرارية، هي سبب وجيه لعدم إساءة استخدام بذور عباد الشمس، إلا أن هناك عواقب صحية سلبية أخرى من المهم معرفتها. فوفقًا لـ مؤسسة التغذية الإسبانية، تزود بذور عباد الشمس، الجسم بثلاثة ملليغرام من الملح الخفي، وهي كمية عالية جدًا بالنظر إلى أن الكمية اليومية الإجمالية الموصى بها من الصوديوم هي مليجرام واحد فقط.

ما هي المشكلة الرئيسية التي يسبب فيها الملح؟

رفع ضغط الدم

كما يشرح المتخصصون في مجال الصحة، فإن الملح لا يؤدي إلى زيادة ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم فحسب، بل يسبب مشاكل صحية أخرى، حيث يساهم الملح في احتباس السوائل، وكما هو معروف تظل السوائل الزائدة، محاصرة بين الخلايا.

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علاوة على ذلك، تحتوي بذور عباد الشمس، على السيلينيوم والفوسفور. وكلا المعدنين مفيد للصحة لأنهما يفضلان امتصاص الكالسيوم وتحسين الجهاز العضلي، والكمية الموجودة في بذور عباد الشمس قريبة من الكمية اليومية الموصى بها. لكن، تعد المستويات العالية من الفوسفور في الدم أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض الكلى المزمنة.

ولهذه الأسباب، من الضروري الاعتدال في استهلاك بذور عباد الشمس، إذا أردنا الحفاظ على وزن وصحة جيدة. نحن نعلم أنه أمر صعب، لأن هناك أشخاص مدمنون بالفعل على بذور عباد الشمس. ووفقًا للخبراء، فإن الكمية اليومية الموصى بها لا تزيد عن 1/4 كوب.

الفوائد الصحية لبذور عباد الشمس

أخيرًا، نريد تسليط الضوء على الفوائد الصحية لتناول بذور عباد الشمس باعتدال. فهي غنية بالأحماض الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة، لذا تعتني بجهاز القلب والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى أنها تحتوي على معادن أساسية، مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم، والتي توفر الطاقة وتعزز وظائف المخ. فضلا عن أن محتواه من الأحماض الأمينية يقوي الجهاز العضلي.

تحتوي البذور أيضًا على مضادات الأكسدة التي تحارب أضرار الجذور الحرة.

 

(المصدر: أوك دياريو)

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معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي.

مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال…

إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا.

خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة.
من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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