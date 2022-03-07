وفاة شاب سوري غرقاً أثناء التقاطه مقطع فيديو لنفسه في مدينة الريحانية التركية watanserb.com
كثرت حالات الغرق جرّاء السباحة في الأماكن غير المخصصة للسباحة في تركيا
الهدهد

وفاة شاب سوري غرقاً  أثناء التقاطه مقطع فيديو لنفسه في مدينة الريحانية التركية

كتب خالد الأحمد
0

وطن – توفي شاب سوري غرقاً في مدينة الريحانية التابعة لولاية هاتاي التركية مساء أمس  (الأحد).

رجب الرشيد

وأفاد ناشطون أن الشاب “رجب الرشيد” من ريف إدلب-شمال سوريا. توفي غرقاً في بحيرة “يني شهير” إلى الجنوب من مدينة الريحانية.

وبحسب موقع sondakika فإن الشاب الذي يبلغ من العمر 18 عاماً كان يسبح في البحيرة. وبعد انتهائه من السباحة أراد أن يلتقط لنفسه مقطع فيديو بهاتفه المحمول فاختل توازنه وسقط في الماء.

وبعد إخطار المواطنين الموجودين في المكان عن الحادث، حضرت فرق الشرطة والإسعاف والإنقاذ والغواصون. الذي باشروا البحث عن الشاب الغريق.

أتربة قاع البحيرة أعاقت البحث

ورغم كل الجهود التي بذلت لم يتم الوصول إلى الشاب الغريق، وتوقفت عمليات البحث بسبب تعكير مياه البحرة لوجود الأتربة في قاع البحيرة . إلى أن تم العثور على جثته في ساعة متأخرة من الليل، وتم نقلها إلى مشرحة الطب العام لتشريحها وبوشر التحقيق في الحادث.

وبث موقع “تركيا واحة العرب” التركي مقطع فيديو تابعته “وطن”، تظهر عمليات البحث عن الشاب الغريق.

وبدا في الفيديو العشرات من عناصر الشرطة والإنقاذ على حافة النهر إلى جانب سيارة إسعاف، ويغطس غواصان في الماء تحت الجسر، ويظهران بعد دقائق وهما يحملان جثة الشاب المتوفى. ليتم وضعها في تابوت أخضر على حافة النهر فيما بدت مجموعة من النسوة من أقارب الشاب وهن يبكين.

حالات غرق سابقة

وكثرت حالات الغرق جرّاء السباحة في الأماكن غير المخصصة للسباحة في عموم تركيا.

ودأبت السلطات التركية على تحذير المواطنين واللاجئين بداية كل صيف بوسائل شتى وبلوحات توضيحية، من السباحة في أماكن غير آمنة من البحار والأنهار والسواقي والمستنقعات. أو الاقتراب منها أو التقاط صور السيلفي في الأماكن الخطرة.

 

المصدر: (وطن – متابعات)

اقرأ أيضا:

حقيقة غرق جزيرة أرواد السورية بعدما ضربتها عواصف مطرية هائلة (صور)

بعد أيام من احتجازهم … السلطات التركية ترحل 150 لاجئاً إلى سوريا

بسبب الثأر .. مقتل لاجىء سوري وإصابة زوجته بجروح خطيرة في مدينة بورصة التركية

 

خالد الأحمد

- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013
لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

خطوة ستغضب روسيا.. رويترز: تركيا ترسل شحنة جديدة من طائرات “بيرقدار” إلى…

الهدهد

لاعب تركي يرفض ارتداء قميص تضامن مع أوكرانيا: “الامر نفسه يتكرر في الشرق الأوسط…

الهدهد

مع إعلان تركيا إغلاق مضائقها.. ما هي اتفاقية “مونترو” التي تمنح تركيا…

الهدهد

أربك الدب الروسي .. هكذا أصبح “الهاتف” أكثر أسلحة الرئيس الأوكراني فعالية

الهدهد

سفارة أوكرانيا في تركيا: الـ “بيرقدار” في أوكرانيا تنتقم لمقتل الجنود…

الهدهد

مصادر مصرية: تحركات أبوظبي في منطقة القرن الإفريقي تثير غضب القاهرة!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More