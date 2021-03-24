ضابط إماراتي: لا تصدقوا مبادرة وقف إطلاق النار السعودية هذا الهدف من ورائها

كشف حساب إماراتي، تفاصيل جديدة بشأن المبادرة السعودية لوقف اطلاق النار التي أعلن عنها قبل يومين في اليمن.

وقف الحرب “خدعة”

وقال حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه ضباطاً في جهاز الأمن الإماراتي، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إن إعلان المملكة العربية السعودية بوقف الحرب خدعة.

اعلان المملكة العربية السعودية بوقف الحرب

خدعة . — بدون ظل (@without__shadow) March 23, 2021

وأضاف الضابط الإماراتي: “إعلان المملكة ايقاف الحرب هدفه وقف تقدم المقاومة أمام الحوثي”.

اعلان المملكة ايقاف الحرب هدفة

وقف تقدم المقاومة امام الحوثي . — بدون ظل (@without__shadow) March 23, 2021

الحوثي يلتقط أنفاسه

وتابع: “لا تستطيع السعودية ايقاف تقدم المقاومة إلا بإعلان وقف الحرب، ليلتقط الحوثي أنفاسه”.

لا تستطيع السعودية ايقاف تقدم المقاومة

الا باعلان وقف الحرب ، ليلتقط الحوثي انفاسة — بدون ظل (@without__shadow) March 23, 2021

واستكمل: “الحوثي سيبدأ الحرب مرة أخرى للسيطرة على مواقع النفط التي بيد المقاومة”.

الحوثي سيبدء الحرب مرة اخرى للسيطرة

على مواقع النفط التي بيد المقاومة . — بدون ظل (@without__shadow) March 23, 2021

واستطرد: “المملكة والإمارات مستمرين في خداع المقاومة”.

المملكة والامارات ، مستمرين في خداع المقاومة . — بدون ظل (@without__shadow) March 23, 2021

مبادرة السعودية لليمن

وفي وقت سابق، كشفت مصادر يمنية مطلعة، تفاصيل جديدة بشأن المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، وذلك بعد إعلان الرياض من جانبها وقف إطلاق النار.

وقال حساب “اليمن حصري”، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “وجهت السعودية بوقف كافة الجبهات في اليمن. وأصدرت أوامر لوزير الدفاع اليمني بالوقف الفوري للمعارك في مأرب وتعز وحجة”.

وأضاف الحساب اليمني: “كان الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي قد أبلغ الوزير اليمني بذلك في اتصال هاتفي فور إعلان المبادرة السعودية”.

الجيش اليمني يرفض وقف المعارك

وتابع: “مصادر عسكرية في مأرب أكدت رفض الجيش اليمني وقف المعارك واعتبرت ذلك خيانة للتضحيات التي قدمها الجيش والمقاومة للدفاع عن المدينة واليمن”.

وأكمل: “تعز هي الأخرى رفضت وقف المعارك ووجه الجيش الليلة نداء لأبناء المحافظة بإمداد الجيش والمقاومة لمواصلة الانتصارات”.

توقف الإمدادات العسكرية

واستكمل: “اليوم وفي اتصال مع أحد ضباط الجيش في #تعز، أكد لنا توقف الامدادات العسكرية عن تعز من قبل التحالف منذ بداية فبراير الماضي وانقطاع مرتبات افراد الجيش منذ ثلاثة أشهر”.

واستطرد: “شهود عيان في مناطق تهامة (محافظة #الحديدة) أكدوا قيام #الحوثيين نقل معدات عسكرية لتعزيز معاركها في #تعز”.

قوات طارق عفاش

وأضاف: “هذه التعزيزات لم يتم اعتراضها من قبل طارق عفاش وقواته المتواجدة في الساحل الغربي حسب شهود العيان”.

مبادرة سعودية جديدة لإنهاء الحرب في اليمن

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال، الاثنين، إن المبادرة السعودية تدعو لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن تحت مراقبة الأمم المتحدة.

وأكد أن وقف إطلاق النار سينفذ فورا عند موافقة الحوثيين على المبادرة.

ووفقا للمبادرة، سيسمح التحالف السعودي الإماراتي بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة.

كما تشمل المبادرة أيضا تخفيف حصار ميناء الحديدة على الساحل الغربي، وإيداع إيرادات الضرائب من الميناء في حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي.

وعاد وزير الخارجية السعودي ليقول إن المملكة تأمل أن يستجيب الحوثيون للمبادرة، “صونا للدماء اليمنية ولمعالجة الأزمة الإنسانية”.

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن، وقال إنه يتوقع من الولايات المتحدة دعم المبادرة والعمل مع الرياض لإنجاحها.

الحوثي يرد

في المقابل، قال المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام إن المبادرة السعودية لا تتضمن أي جديد.

وأضاف في تصريحات للجزيرة أنه “لا يمكننا أن نقبل وقفا لإطلاق النار مع مقايضتنا بالجانب الإنساني”.

وأكد عبدالسلام أن الحوثيين “مستعدون للذهاب إلى حوار سياسي بعد أن توقف السعودية الحرب وترفع الحصار”.

وأشار إلى أن بنود المبادرة نوقشت سابقا ضمن محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث.

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