“شاهد” داعية مصري شهير يخص سلطنة عُمان بالدعاء من أرض منى الطاهرة وفي يوم التروية

تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا، لداعية مصري شهير يخص سلطنة عُمان وأهلها بالدعاء في أرض الله الحرام أثناء قضاء فريضة الحج.

وظهر الداعية المصري الشهير محمد حسين يعقوب، وهو يدعو للسلطنة وأهلها ومن سكنها بالخير والبركة والعيش الكريم.

وأشار متداولي المقطع إلى التقاطه بأحد مخيمات الحجاج في منى يوم التروية.

وحاز الفيديو تفاعلا واسعا من قبل العُمانيين الذين توجهوا بالثناء والشكر للداعية المصري المختفي عن الأنظار منذ انقلاب السيسي في مصر عام 2013.

وتوافدت جموع غفيرة من حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات اليوم للاستماع إلى خطبة عرفة، وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا.

وامتلأت جنبات المسجد الذي تبلغ مساحته 110 آلاف متر مربع والساحات المحيطة به التي تبلغ مساحتها ثمانية آلاف متر مربع بضيوف الرحمن.

ورغم الازدحام الكبير الذي يشهده المسجد والساحات المحيطة به، فإن أعدادا كبيرة من الحجاج تؤدي الخطبة والصلاة في مخيماتها الخاصة بها في عرفة.

ويشرع الحجاج بعد الخطبة وصلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، على الدعاء والتضرع إلى الله وسط أجواء إيمانية حتى غروب الشمس. كما يحرص العديد من الحجاج على الصعود إلى جبل الرحمة في صعيد عرفات.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد بدؤوا في التوافد إلى صعيد عرفة مع شروق شمس اليوم السبت الموافق للتاسع من ذي الحجة لأداء ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات، وذلك بعد قضائهم يوم التروية في مشعر منى بمكة المكرمة أمس الجمعة.