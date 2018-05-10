شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية, فجر الخميس, سلسلة غارات جوية قالت إنها استهدفت “اهداف إيرانية” في سوريا, ردا على القصف الصاروخي الذي تعرضت له منطقة الجولان.

وأفاد الجيش، في بيان له، أن القوات الجوية الإسرائيلية لم تتعرض لخسائر خلال قصف الطيران على سوريا.

في سياق متصل، أعلن مصدر عسكري سوري، الخميس، أن الدفاعات الجوية أسقطت عشرات الصواريخ الإسرائيلية ومنعت معظمها من الوصول إلى أهدافها، بينما استطاع بعضها استهداف عدد من المواقع العسكرية ومستودع ذخيرة.

وأضاف المصدر: ” الصواريخ الإسرائيلية تستهدف عددا من المواقع العسكرية وأحد الصواريخ يصيب مستودعا للذخيرة”.

ونقلت سانا عن المصدر العسكري قوله “إن نيران الصواريخ الإسرائيلية دمرت موقع رادار سوريا في وقت مبكر اليوم الخميس”.

ومن جانبه أكد وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن إسرائيل لن تسمح لإيران بتحويل سوريا إلى قاعدة أمامية ضدها، معربا عن أمله بأن يكون هذا الفصل قد انتهى.

وأضاف ليبرمان، في مؤتمر هرتزيليا الأمني قرب تل أبيب، اليوم الخميس، أن إسرائيل ضربت كل البنية التحتية الإيرانية في سوريا، مؤكداً عدم سقوط أي صواريخ إيرانية داخل أراض تحت سيطرة إسرائيل.

وقال: “آمل أن نكون انتهينا من هذا الفصل وأن يكون الجميع قد فهم الرسالة”، مؤكداً أن تل أبيب لا تريد تصعيد الوضع.

في أعقاب القصف المتبادل بين "اسرائيل" وسوريا .. ليبرمان خلال مؤتمر صحفي: قصفنا كل البنى التحية الإيرانية في #سوريا ونأمل بأن هذا الفصل قد انتهى – لن نسمح لإيران بأن تمثل تهديدا وأي صواريخ تطلق علينا سنرد عليها بشكل حاسم. – نظام الأسد لم يكن ليبقى لولا دعم #روسيا و #إيران pic.twitter.com/VoW04X4nOI — وكالة شهاب (@ShehabAgency) May 10, 2018

وتابع قائلا:”لا مكان للتباهي بنصر كبير. المواجهة محصورة في الراهن مع فيلق القدس في سوريا.الأطراف تريد حصر المواجهة في هذه الخانة.أنا متأكد أن هناك في طهران جهات تعارض التدخل المتزايد لفيلق القدس في سوريا”.

وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان في مؤتمر "هرتسيليا" عن قصف الأهداف الإيرانية في سوريا:لا مكان للتباهي بنصر كبير. المواجهة محصورة في الراهن مع فيلق القدس في سوريا.الأطراف تريد حصر المواجهة في هذه الخانة.أنا متأكد أن هناك في طهران جهات تعارض التدخل المتزايد لفيلق القدس في سوريا — المصدر (@almasdarnews) May 10, 2018

وكان الطيران الإسرائيلي قد استهدف فجر الخميس، مواقع للنظام السوري في محافظة القنيطرة (جنوبي سوريا)، بقصف بالدبابات والصواريخ، تلاه قصف جوي؛ بسبب ما قالت إنه “عدوان إيراني” يقوده قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن إسرائيل أخطرت روسيا قبل الضربات التي نفذتها على عدة أهداف في سوريا.

كما ذكرت مصادر محلية أن دبابات إسرائيلية، متمركزة في منطقة الجولان السورية المحتلة، قصفت مواقع للنظام في مدينة البعث بالقنيطرة، فردَّت قوات النظام بإطلاق صواريخ على الجانب الإسرائيلي.

وأضافت المصادر لوكالة “الأناضول”، أن “إسرائيل” استهدفت بعد ذلك بلدة الحضر في القنيطرة بالصواريخ، ليتطور الأمر باستهداف المنطقتين بالطائرات الإسرائيلية.

وأشارت المصادر إلى أن صافرات الإنذار دوَّت بالجولان المحتل، في حين شهدت مواقع النظام بالقنيطرة استنفاراً وحركة نقل للآليات العسكرية؛ تحسباً لاستمرار الضربات.

وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي، فقد أغارت المقاتلات الإسرائيلية على أهداف؛ منها: مواقع استخباراتية إيرانية يتم تفعيلها من قِبل فيلق القدس، ومقرات قيادة لوجيستية تابعة لفيلق القدس، ومجمع عسكري ومجمع لوجيستي تابعَين لفيلق القدس في الكسوة بريف دمشق، ومعسكر إيراني بسوريا شمالي دمشق، ومواقع لتخزين أسلحة تابعة لفيلق القدس في مطار دمشق الدولي، وأنظمة ومواقع استخبارات تابعة لفيلق القدس، وموقع استطلاع ومواقع عسكرية ووسائل قتالية في منطقة فك الاشتباك، بالإضافة إلى تدمير المنصة التي أُطلقت منها الصواريخ باتجاه إسرائيل الليلة الماضية.