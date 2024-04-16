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الإمارات تغرق والنهار تحول إلى ليل.. صاعقة مرعبة تضرب برج خليفة في دبي (فيديو)

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الإمارات تغرق والنهار تحول إلى ليل.. صاعقة مرعبة تضرب برج خليفة في دبي

وطن – لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة تتأثر بشدة بالحالة الجوية السيئة التي نتجت عن “منخفض المطير” الجوي الذي ضرب منطقة الخليج، حيث أغرقت السيول الشوارع وضربت العواصف والصواعق الأبراج في دبي وغيرها من إمارات الدولة.

وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، دعت المواطنين إلى ضرورة البقاء فى المنازل أثناء الحالة الجوية وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى.

صاعقة تضرب قمة برج خليفة

وانتشرت عبر مواقع التواصل مقاطع متداولة وثقت حجم الأضرار الكارثية التي حدثت في الإمارات، جراء سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة.

ووثق مقطع متداول ضمن هذه الفيديوهات لحظة ضرب صاعقة برق مرعبة لقمة برج خليفة في دبي.

وظهرت الصاعقة وهي تضرب قمة البرج الشهير في مشهد مروع، ولا يعرف إذا كانت هذه الضربة نتجت عنها أضرار أم لا.

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ويشار إلى أن نهار دبي تحول فجأة إلى ليل، حيث حل الظلام وتساقطت الأمطار بشدة.

السيول تغرق الإمارات

كما غمرت المياه العديد من الشوارع، فيما توقفت الكثير من الجهات عن العمل، أو تحولت إلى العمل عن بعد.

وأعلنت حكومة دبي تمديد فترة العمل عن بُعد لجميع الجهات التابعة لها غداً الأربعاء 17 أبريل، كذلك المدارس الخاصة في الإمارة وذلك بسبب الأحوال الجوية.

كما شجّعت مؤسسات القطاع الخاص على تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم غد، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان السلامة للجميع.

وشهدت أغلب مناطق الإمارات، الثلاثاء، سقوط أمطار مختلفة الغزارة وغير مسبوقة في مثل هذا الوقت من العام مصحوبة بالبرق والرعد.

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