بعد سلطنة عمان.. مشاهد مخيفة من قطر جراء “منخفض المطير” وتحذير هام من السلطات (فيديو)

وطن – وصل منخفض المطير الذي ضرب سلطنة عمان وأدى إلى وقوع عدد من الضحايا والوفيات من بينهم طلاب ودمار في البنية التحتية إلى قطر، في ظل مخاوف من أن يؤدي إلى كوارث على غرار الدولة الخليجية المجاورة.

وشهدت سلطنة عمان أجواء مضطربة وفيضانات خطيرة خلال الساعات الماضية، إذ تداول مدونون على منصة “إكس”، مشاهد صعبة لسيارات تجرفها السيول، ضمن تداعيات منخفض المطير.

وانتقلت السُحب الرعدية المرفقة بأمطار غزيرة اليوم إلى شرق السعودية وغرب الإمارات وأجزاء من قطر والبحرين.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية في قطر حذرت من أمطار رعدية متوقعة، بعد الظهيرة، ورياح قوية ورؤية متدنية، على الساحل وفي البحر، مع أمواج عالية.

وتوقعت أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء الاثنين، بعض السحب في البداية، ثم يصبح مغبرا على بعض المناطق وغائما، مع أمطار رعدية غزيرة من بعد الظهيرة، وفي البحر تصاحبه سحب متفرقة في البداية، ثم يصبح مغبراً وغائماً مع أمطار رعدية.

أمطار رعدية

وأشارت إلى أن هذا المنخفض سيمتد من، يوم الاثنين وحتى بداية الأربعاء، مع أمطار من متوسطة إلى غزيرة الشدة تكون رعدية وتصل ذروتها خلال المساء وحتى صباح الثلاثاء، ويصاحبها رياح قوية مع هبات تتجاوز 50 عقدة مع فرصة لتساقط حبات البرد وتكون حالة البحر هائج الموج حيث يتراوح ارتفاع الموج ما بين 10 و12 قدم يرتفع إلى 16 قدم أحياناً.

وناشدت الهيئة العامة للطيران المدني–دائرة الأرصاد الجوية –جميع القطريين والوافدين توخي الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات السلامة أثناء الأمطار الرعدية وبأهمية تلقي المعلومات من المصادر الرسمية.

تقرير رقم 6 : آخر تحديثات حالة الطقس خلال الأسبوع #قطر

Report No. 6 : The latest Weather updates during the week #Qatar pic.twitter.com/7rSgrT6qb0 — أرصاد قطر (@qatarweather) April 15, 2024

ونبه نشطاء المواطنين والوافدين بعدم الاقتراب من البحر خاصة عند الأمطار الرعدية وبالذات كورنيش الدوحة شرق البلاد ومن ارتفاع منسوب المياه في الطرقات وتشكل السيول، وتداولوا مقاطع فيديو ظهر في أحدها موجة رياح شديدة وعواصف وبرق.

وفي مقطع آخر ظهر هيجان البحر وتلاطم الأمواج وارتفاعها لمسافات عالية فيما وصلت مياه البحر إلى الرصيف، ورغم التحذيرات بدا عدد من الأشخاص وهم يتحركون بحرية بالقرب من الشاطىء.

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وبدا في مقطع ثالث بداية تأثير الحالة الجوية على منطقة سيلين في قطر حيث بدا البرق والرعد يعصفان بالمكان، فيما تتمايل أشجار النخيل جراء الرياح الشديدة.

إلغاء الأنشطة البحرية والبرية

ونظرا لتوقعات الأمطار الغزيرة والرياح القوية، دعت وزارة الداخلية في قطر إلى إلغاء الأنشطة البحرية والبرية حفاظا على سلامة الجميع”.

نظرا لتوقعات الأمطار الغزيرة والرياح القوية، ندعو إلى إلغاء الأنشطة البحرية والبرية حفاظا على سلامة الجميع.. سلامتكم تهمنا #الداخلية_قطر pic.twitter.com/R6Z0zhLXri — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) April 15, 2024

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنه تقرر اعتماد العمل عن بعد، الثلاثاء، لكافة الموظفين في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، نظراً للحالة الجوية الاستثنائية المتوقع أن تشهدها البلاد خلال الساعات القادمة.

ووفق “وكالة الأنباء القطرية” أوضحت الأمانة، في بيان لها، أنه يستثنى من هذا القرار موظفو القطاعات العسكرية والأمنية والقطاع الصحي وكذلك الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مقر العمل.

وأهابت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمواطنين والمقيمين في قطر، ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة وإتباع إرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات الرسمية بالدولة.