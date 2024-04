بعد سلطنة عمان.. مشاهد مخيفة من قطر جراء “منخفض المطير” وتحذير هام من السلطات (فيديو)

وطن – وصل منخفض المطير الذي ضرب سلطنة عمان وأدى إلى وقوع عدد من الضحايا والوفيات من بينهم طلاب ودمار في البنية التحتية إلى قطر، في ظل مخاوف من أن يؤدي إلى كوارث على غرار الدولة الخليجية المجاورة.

وشهدت سلطنة عمان أجواء مضطربة وفيضانات خطيرة خلال الساعات الماضية، إذ تداول مدونون على منصة “إكس”، مشاهد صعبة لسيارات تجرفها السيول، ضمن تداعيات منخفض المطير.

وانتقلت السُحب الرعدية المرفقة بأمطار غزيرة اليوم إلى شرق السعودية وغرب الإمارات وأجزاء من قطر والبحرين.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية في قطر حذرت من أمطار رعدية متوقعة، بعد الظهيرة، ورياح قوية ورؤية متدنية، على الساحل وفي البحر، مع أمواج عالية.

وتوقعت أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء الاثنين، بعض السحب في البداية، ثم يصبح مغبرا على بعض المناطق وغائما، مع أمطار رعدية غزيرة من بعد الظهيرة، وفي البحر تصاحبه سحب متفرقة في البداية، ثم يصبح مغبراً وغائماً مع أمطار رعدية.

وأشارت إلى أن هذا المنخفض سيمتد من، يوم الاثنين وحتى بداية الأربعاء، مع أمطار من متوسطة إلى غزيرة الشدة تكون رعدية وتصل ذروتها خلال المساء وحتى صباح الثلاثاء، ويصاحبها رياح قوية مع هبات تتجاوز 50 عقدة مع فرصة لتساقط حبات البرد وتكون حالة البحر هائج الموج حيث يتراوح ارتفاع الموج ما بين 10 و12 قدم يرتفع إلى 16 قدم أحياناً.

وناشدت الهيئة العامة للطيران المدني–دائرة الأرصاد الجوية –جميع القطريين والوافدين توخي الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات السلامة أثناء الأمطار الرعدية وبأهمية تلقي المعلومات من المصادر الرسمية.

تقرير رقم 6 : آخر تحديثات حالة الطقس خلال الأسبوع #قطر

Report No. 6 : The latest Weather updates during the week #Qatar pic.twitter.com/7rSgrT6qb0

— أرصاد قطر (@qatarweather) April 15, 2024