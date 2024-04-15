ارتفاع عدد ضحايا منخفض المطير .. مشاهد ترصد جرف الطلبة ومسؤول يتهم ولي الأمر

وطن – أفادت وسائل إعلام عمانية بارتفاع عدد ضحايا “منخفض المطير” الذي أثّر على عدد من مناطق سلطنة عمان، الإثنين، إلى 17 شخصًا.

جاء ذلك بعد العثور على 5 مفقودين مفارقين للحياة، وهم امرأة ورجل وطفل، ومن بين الوفيات 10 من طلبة المدارس على الأقل في ما تعرف بمأساة “نيابة سمد”.

وكشفت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، تفاصيل وفاة عدد من طلاب المدارس بعد أن حاصرت السيول العديد من المركبات التي كانت تقل الطلاب.

لا حول ولا قوة الا بالله. فيديو متداول جرف طلاب في نيابة سمد الشأن.

دعواتكم لهم pic.twitter.com/Bm2P0cNVc1 — محمد عبدالله || alghdani‏ (@ALGhdanii) April 14, 2024

التربية والتعليم: “ولي الأمر هو من قام بإخراج الطلبة”

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الحكومية، عن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم علي بن حميد الجهوري، قوله إن “المدرسة التي فقدت الطلبة اليوم لم تصلها الأودية. وإنما ولي الأمر هو من قام بإخراج الطلبة واصطحابهم”.

وأضاف الجهوري، الذي يشغل أيضاً منصب مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم في مسقط، أن “وزارة التربية والتعليم حريصة على سلامة الطلبة. وتعرب عن خالص تعازيها لأسر وأهالي الطلبة الذين توفاهم الله في محافظة شمال الشرقية”.

وأوضح أن “الوزارة تبذل جهودًا مع اللجنة الفرعية والجهات الأخرى”.

كما ناشد أولياء الأمور إعطاء الثقة لمديري المدارس في مثل هذه الحالات للاهتمام والعناية بالطلبة.

في حين قال أهالٍ، إن العدد الأكبر من الوفيات، كان في سيارة تقل 14 شخصاً غالبيتهم طلاب من عائلة العبدلي، حيث جرفتها السيول.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو صورها السكان، هطولات غزيرة ومتواصلة للأمطار. بينما ارتفع منسوب المياه في بعض الطرقات التي وصلت إليه سيول الوديان لتجرف المركبات في طريقها.

هذا هيه السياره الي فيها 14 شخص من الطلاب!!

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

إنا لله وإنا إليه راجعون#منخفض_المطير pic.twitter.com/sChtoiGRDB — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) April 14, 2024

وقالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في آخر تحديث لبياناتها، إن البحث مستمر عن مفقودين آخرين في تداعيات “منخفض المطير” الجوي الذي تسبب منذ يوم الأحد بهطولات غزيرة للأمطار.

وأعلن الدفاع المدني والإسعاف العثور اليوم الإثنين على عدة أشخاص مفارقين الحياة جرفت مركباتهم في السيول.

إدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #الداخلية تتلقى بلاغاً حول انجراف مركبة وبها (4) أشخاص في مجرى وادٍ بولاية #أدم ، حيث تم العثور على شخصين وهما مفارقين للحياة ، وجارٍ البحث عن اثنين الآخرين.#منخفض_المطير#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) April 15, 2024

فرق البحث بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #شمال_الشرقية تتمكن من العثور على الطفل وهو مفارقاً للحياة ، ولا تزال جهود البحث مستمرة عن المفقود الأخير.#منخفض_المطير#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف https://t.co/WCcvGT2KkY pic.twitter.com/Dz1dxCmVG2 — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) April 15, 2024

جانب من جهود فرق البحث بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #شمال_الشرقية بمساندة الجهات الأخرى والمواطنين ؛ حيث جرى العثور على أحد المفقودين مفارقاً للحياة ولا تزال جهود البحث مستمرة عن ثلاثة أشخاص آخرين بينهم طفل.#منخفض_المطير#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/x43Rbfauq5 — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) April 15, 2024

ونعى مجلس الوزراء العماني المتوفين، وقدم التعازي لذويهم.

وقالت الأرصاد الجوية العمانية إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي منذ يوم أمس الأحد وحتى الأربعاء المقبل، وسط هطولات مطرية غزيرة إلى شديدة الغزارة، مصحوبة بتساقط لحبات البرد وجريان للشعاب والأودية في بضع مناطق.