لتحقيق أعلى نسبة مشاهدة.. مصرية تواجه السجن بعد هتك عرض طفل ونشر الفيديو على تيك توك

وطن – أقدمت سيدة مصرية، على هتك عرض ابن جارتها، البالغ من العمر 10 سنوات فقط، وتصوير ما اقترفته بحقه من أجل تحقيق أعلى نسبة مشاهدة عبر تطبيق “تيك توك”.

وفوجئت والدة الطفل بمشاهدة مقطع فيديو بما حدث لابنها، وسط ضجة أثيرت في البلاد.

تفاصيل حادثة التحرش

وفي التفاصيل، تلقَّى رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بلاغاً من والدة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، تتهم فيه جارتها بالاعتداء جنسياً على ابنها وتصويره، ونشر الفيديو عبر تطبيق تيك توك.

واتهمت والدة الطفل، السيدة التي تعمل بائعة المخلل بالتعدي جسديا على نجلها بأن قامت بملامسة مؤخرته وصورت ذلك وأذاعته عبر منصة التيك توك.

وتبين أن المتهمة، قامت بالتعدي الجسدي على العديد من أطفال المنطقة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتّهمة، فيما قرّرت النيابة العامة حبسها احتياطياً لمدة 4 أيام، بعد أن ظهرت في الفيديو المتداول وهي تتحرش بابن جارتها الطفل، ثم تضربه بعنف.

اقرأ أيضا:

وبررت المتهمة ما أقدمت عليه قائلة وهي تعترف بارتكاب الجريمة: “مفيش حاجة أنا عملت كده عشان أجيب مشاهدات”.

أزمة نفسية للطفل

وأصدرت النيابة العامة قراراً بعرض الطفل المتضرر على لجنة متخصصة في شؤون الأمومة والطفولة، لتقييم حالته النفسية.

وقالت والدة الطفل، في إفادتها أمام جهات التحقيق، إنها استغربت عندما تلقت الفيديو المتداول من قبل أقاربها، حيث اتَّهموا الجارة بالتعدي جنسياً على ابنها.

وأضافت أن الحادثة خلَّفت لابنها مشاكل نفسية حادة، مازالت تحاول مساعدته لتجاوزها.